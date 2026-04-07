Ranné zhrnutie (07.04.2026)

🕌 Irán — termín dnes v noci
- Trump zopakoval, že dnešná noc (v stredu o 3:00) je „termínom“ pre Irán, aby otvoril Hormuzský prieliv — inak hrozí zničením energetickej infraštruktúry krajiny. Zároveň dodal, že rokovania „prebiehajú dobre“ a že by rád dosiahol dohodu — trh to interpretuje ako klasickú vyjednávaciu taktiku.
- Irán ultimátum oficiálne odmietol a Trumpove hrozby označil za „arogantnú rétoriku“, no podľa Axiosu vnímajú USA túto odpoveď ako vyjednávaciu taktiku, a nie ako definitívne zatvorenie dverí. Zákulisný dialóg medzi stranami podľa všetkého ďalej pokračuje a Washington ponecháva otvorenú možnosť odložiť vojenskú akciu, ak sa objaví dôveryhodná cesta k dohode.
💣 V zákulisí americkej vojenskej operácie
- The Wall Street Journal odhalil detaily tajnej záchrannej misie: americké letectvo zhodilo 100 bômb, z ktorých každá vážila 900 kg, a nasadilo 155 lietadiel, aby zabezpečilo pilota zostreleného F-15 a odrezalo IRGC od miesta dopadu. Počas operácie bolo zabitých niekoľko iránskych dôstojníkov.
⚖️ Kríza vedenia v Iráne
- The Times zverejnil dôverné memorandum, podľa ktorého je nový najvyšší vodca Iránu, Mojtaba Chameneí, v bezvedomí v nemocnici v meste Kom a je v kritickom stave. Správa vyvoláva vážne otázky o skutočnom centre rozhodovania v Teheráne počas pokračujúceho konfliktu.
🚀 Saudská Arábia — raketový útok
- Saudská protivzdušná obrana zostrelila sedem balistických rakiet mierených na východnú časť krajiny pri strategickom petrochemickom uzle v Jubajle, zariadení zodpovednom približne za 7 % HDP Saudskej Arábie. Videozáznamy naznačujú, že niektoré údery mohli zasiahnuť pozemné ciele, no oficiálne vyhodnotenie škôd zatiaľ stále prebieha.
🛢️ Ropa — opäť rastie
- WTI preráža pásmo 115–116 USD za barel, najvyššie za mesiac, keďže sa blíži termín pre Irán a optimizmus z minulého týždňa vyprcháva. Brent (OIL CFD) rastie o 1,3 % na 111 USD, zatiaľ čo WTI pridáva 2,4 % na 115,20 USD, čo predstavuje klasickú reakciu energetického trhu na rastúce riziko ďalšej eskalácie a narušenia v Hormuzskom prielive.
📉 Futures — riziko sa vracia
- Futures na americké akciové indexy pred otvorením trhu mierne klesajú — futures na S&P 500 odpisujú asi 0,5 % pre rastúcu neistotu pred dnešným termínom v noci. Európske futures ukazujú na otvorenie blízko nuly (+0,1 %) po tom, čo Euro Stoxx 50 uzavrel štvrtkovú seansu poklesom o 0,7 %.
📱 Samsung — výsledky ťahajú rast v Ázii a môžu podporiť globálny technologický sektor
- Samsung Electronics zverejnil predbežné výsledky za 1. štvrťrok 2026, ktoré ukázali osemnásobný medziročný rast prevádzkového zisku a prekonali odhady analytikov. Ide o silný signál pre celý sektor polovodičov — juhokórejský KOSPI otvára obchodovanie silno a pozitívny sentiment sa môže preniesť aj do polovodičových a technologických firiem v Európe a USA (ASML, NVDA, INTC).
💱 FX a ďalšie trhy
- DXY mierne rastie (+0,03 % na 99,87), podporený vyššími cenami ropy a opatrnosťou pred termínom pre Irán. EURUSD vracia časť nedávnych ziskov (-0,05 % na 1,1537) po komentároch zástupcu ECB Stournarasa, že reakcia menovej politiky bude závisieť od „rozsahu a povahy energetického šoku“.
➡️EURUSD pod 1,17 pred FOMC
Dáte si TACO? Prímerie v Iráne s Janom Kofroňom z Karlovej univerzity
BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.