Ranné zhrnutie (07.08.2025)

- Wall Street včera uzavrela v zelených číslach, čím vymazala časť strát z konca minulého týždňa (S&P 500: +0,7 %, DJIA: +0,2 %, Nasdaq: +1,2 %). Akcie s nízkou kapitalizáciou zaznamenali korekciu (Russell 2000: -0,2 %). Futures na indexy v Európe a USA poukazujú na pokračujúci optimizmus počas dnešnej seansy(US100: +0,25 %, US500: +0,2 %, EU50: +0,45 %).
- O polnoci vstúpili do platnosti recipročné clá Donalda Trumpa (napríklad Spojené kráľovstvo: 10 %, EÚ a Japonsko: 15 %, Švajčiarsko: 39 %). Americký prezident pohrozil aj 100 % clami na polovodiče, hoci sa očakáva, že spoločnosti investujúce v USA dostanú v tejto oblasti výnimky, čo investorov upokojuje v súvislosti s možným narušením dodávateľského reťazca.
- Spoločnosť Apple (AAPL.US) oznámila dodatočné investície vo výške 100 miliárd USD v rámci nového „America Manufacturing Program“. Tieto prostriedky sa použijú na výstavbu nových závodov, ktoré budú vyrábať komponenty pre produkty spoločnosti Apple. Cieľom projektu je vytvoriť 20 000 nových pracovných miest v priebehu 4 rokov a je v súlade s Trumpovým programom americkej výroby. Akcie spoločnosti Apple rozšírili svoje poobchodné zisky o ďalších 2,5 %.
- Ohlásené oslobodenie od ciel na polovodiče podporuje optimizmus v ázijsko-pacifickej seanse. JP225, HK.cash a CHN.cash vzrástli o približne 0,5 %, AU200 sa obchoduje bez zmeny, zatiaľ čo indický Nifty 50 naďalej klesá v dôsledku zvýšenia Trumpových odvetných ciel na 50 %.
- Stagnácia v Austrálii je spôsobená najmä prepadom dovozu (-3,1 % r/r, predtým +3,3 %). Prebytok obchodnej bilancie vzrástol na 5,365 miliardy AUD (prognóza: 3 miliardy).
- Toyota vykázala za posledný štvrťrok 37 % pokles čistého zisku. Spoločnosť znížila prognózu prevádzkových príjmov z 3,8 bilióna jenov na 3,2 bilióna, pričom ako dôvod uviedla clá.
- Obchodná bilancia Číny klesla viac, ako sa očakávalo (zo 114,7 mld. USD na 98,2 mld. USD; prognóza: 104,7 mld. USD), a to v dôsledku neočakávaného nárastu dovozu (+4,1 % r/r, prognóza: -1 %, predchádzajúca: +1,1 %). Vývoz vzrástol o 7,2 % (prognóza: 5,6 %, predchádzajúca: 5,9 %), čo naznačuje silnú prepravnú aktivitu počas prebiehajúceho obchodného mieru so Spojenými štátmi, ktorý sa pravdepodobne predĺži aj po 12. auguste.
- Na devízovom trhu viedli meny protinožcov (AUDUSD: +0,2 %, NZDUSD: +0,25 %) vďaka hlbšiemu prebytku obchodnej bilancie Austrálie. Americký dolárový index zastavil 4-dňový pokles. Švajčiarsky frank a euro (EURUSD: 1,167) voči doláru posilňujú o 0,1 %. Libra, jen a kanadský dolár zaznamenávajú voči doláru nepatrné zisky (0,3 - 0,7 %).
- Zlato sa odráža o 0,25 % na 3 377 USD za uncu, striebro o 0,6 % na 38,05 USD za uncu a ropa Brent aj WTI sa po 5 dňoch poklesu zotavujú (približne +0,75 %) v súvislosti s Trumpovým tlakom na dovozcov ruskej ropy. NATGAS rozširuje zisky o 0,25 %.
- Sentiment na trhu s kryptomenami je zmiešaný: Bitcoin klesol o 0,5 % na 114 670 USD, Ethereum vzrástlo o 0,15 % na 3 680 USD, zatiaľ čo väčšina menších tokenov sa obchoduje nižšie (Chainlink: -0,5 %, Solana: -0,2 %).
