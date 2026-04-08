Ranné zhrnutie (08.04.2026)

- Naprieč širším trhom dnes sledujeme obrat pohybov z minulého mesiaca. Trump oznámil dvojtýždňovú pauzu vo vojenských akciách, aby vznikol priestor na rokovania s Iránom. Trhy reagovali mimoriadne pozitívne: ceny ropy klesli, USD oslabil, zatiaľ čo akcie a zlato rástli. Návrh vychádza z 10-bodového iránskeho plánu, ktorý je považovaný za „realizovateľný“.
- Futures na americké indexy rastú o 2,50–3,10 %, dolárový index USDIDX klesá o 0,90 %, zlato pridáva 2,26 %, zatiaľ čo ropa Brent a WTI stráca 10,30 % a 12,80 % na 94 a 95 USD za barel.
- Irán požaduje okrem iného úplné zrušenie sankcií, zachovanie regionálneho vplyvu a kontrolu nad tranzitom cez Hormuzský prieliv. Tieto podmienky sú zo strany USA vnímané ako ťažko akceptovateľné. Rozdiel medzi oboma stranami znižuje šance na trvalú dohodu. Aj keď sa prímerie môže ukázať len ako taktická pauza, reakcia trhov bola jednoznačná.
- Aj v prípade prímeria môže doprava cez Hormuzský prieliv zostať obmedzená na 10–15 lodí denne. To by znamenalo pokračujúce úzke miesta a problémy v dodávkach. Irán môže tiež zaviesť poplatky a kontrolu nad tranzitom. To naznačuje, že rast ponuky môže zostať štrukturálne obmedzený.
- Izrael naznačil, že prímerie sa nevzťahuje na jeho operácie v Libanone. Úrady zjavne nie sú ochotné plne sa zosúladiť s procesom deeskalácie medzi USA a Iránom.
- Irán potvrdil, že rokovania sa uskutočnia 10. apríla v Islamabade. Pakistan vystupuje ako kľúčový sprostredkovateľ. Časový rámec naznačuje úzke okno na dosiahnutie dohody. Výsledok týchto rokovaní bude kľúčový pre ďalší vývoj konfliktu.
- Podpredseda Fedu Jefferson upozornil na rastúce inflačné riziká spolu s oslabujúcim trhom práce. Vyššie ceny ropy komplikujú výhlaď menovej politiky. Fed signalizuje trpezlivosť a pravdepodobné ponechanie sadzieb bez zmeny.
- Reserve Bank of New Zealand ponechala sadzby na úrovni 2,25 %, no varovala pred rastúcou infláciou a spomaľujúcim rastom. Inflácia by mohla v dôsledku vyšších cien energií dosiahnuť približne 4,2 %. Banka je pripravená sadzby opäť zvýšiť, ak inflačné tlaky pretrvajú.
- Reálne mzdy v Japonsku rastú najrýchlejším tempom za posledných päť rokov, čo posilňuje argumenty pre ďalšie zvyšovanie sadzieb zo strany BOJ.
- Spoločnosť Anthropic pozastavila verejné uvedenie pokročilého AI modelu pre kyberbezpečnostné riziká. Model dokáže odhaľovať zraniteľnosti bezprecedentnou rýchlosťou. Nasadzovaný je selektívne s cieľom posilniť obranné systémy.
Dáte si TACO? Prímerie v Iráne s Janom Kofroňom z Karlovej univerzity
BREAKING: Ďalší rast zásob ropy, pokles zásob palív
Trump naznačil dohodu s Iránom, zároveň však hrozí tvrdými clami 🔥
Zlato rastie o 2 % pre oslabujúci americký dolár 📈
