Ranné zhrnutie (08.10.2025)

- Futures na americké indexy sa pred zverejnením zápisnice FOMC obchodujú bez zmeny.
- NZD je dnes najslabšou menou G10 po tom, čo RBNZ znížila sadzby o 50 bázických bodov.
- Zlato prekonalo hranicu 4 000 USD za uncu.
- Futures na americké indexy sa obchodujú bez zmeny, čo signalizuje opatrnosť po nedávnom raste poháňanom optimizmom v oblasti umelej inteligencie a zmiešanými výsledkami spoločnosti Oracle. Investori tiež čakajú na dnešné zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia FOMC. EU50 posilňuje o 0,15 %.
- Obchodovanie v ázijsko-tichomorskom regióne zostáva utlmené kvôli štátnym sviatkom v Číne a Južnej Kórei, pričom pesimizmus podnecujú poklesy technologických akcií po sklamaní z marží spoločnosti Oracle (Baidu: -4 % na predburzovom trhu na Wall Street). Proakciový sentiment vyvolaný víťazstvom Sanae Takaichiovej vo voľbách na predsedu japonskej LDP tiež slabne. Regionálne indexy sa obchodujú v červených číslach (HK.cash a CHN.cash: -1,4 %, JP225: -0,45 %, AU200.cash: -0,2 %).
- Novozélandská centrálna banka neočakávane znížila úrokové sadzby o 50 bázických bodov na 2,5 % (konsenzus Bloomberg: -25 bázických bodov). Rozhodnutie bolo jednomyseľné a banka naznačila ochotu k ďalším zníženiam. Podľa RBNZ by slabú ekonomickú aktivitu mohla ešte viac oslabiť opatrnosť spotrebiteľov, čo by tiež malo pomôcť dostať infláciu do stredu cieľového rozpätia 1 – 3 %. NZD je dnes najslabšou menou G10.
- Prebytok bežného účtu Japonska vzrástol nad očakávania na 3,776 bilióna jenov (konsenzus Bloomberg: 3,55 bilióna, predchádzajúci: 2,684 bilióna).
- Na devízovom trhu je novozélandský dolár pod silným predajným tlakom v dôsledku holubičieho kroku a tónu RBNZ (NZDUSD: -1 %, EURNZD: +0,65 %). Index amerického dolára stúpa už tretí deň po sebe (+0,3 % na 98,63) a dosiahol najvyššiu úroveň od 22. augusta. Libra, frank a jen (najslabší od februára) oslabili voči doláru o približne 0,3 %. EURUSD klesol o 0,34 % na 1,1616.
- Cena zlata prekonala po prvýkrát v histórii hranicu 4 000 USD za uncu (+1,3 %) uprostred pretrvávajúceho zastavenia činnosti americkej vlády. Rast sa rozšíril aj na ostatné drahé kovy: striebro posilnilo takmer o 2,3 % na 48,90 USD za uncu, zatiaľ čo platina a paládium posilnili zhodne o 2,2 %.
- Ropa Brent a WTI posilnili o ďalších 0,3 %, zatiaľ čo zemný plyn (NATGAS) oslabil o približne 0,9 %.
- Kryptomeny naďalej klesajú. Bitcoin klesol o ďalších 0,5 % na 121 620 USD, Ethereum kleslo o 1,3 % na 4 432 USD a ostatné hlavné altcoiny sú tiež v červených číslach, vrátane Solany (-1,9 %), Dogecoinu (-1,8 %) a Polygonu (-1,6 %).
