NVIDIA: Predbežné výsledky – kľúčový test pre technologický trh a boom AI

Dnes po uzavretí burzy zverejní Nvidia svoje finančné výsledky za tretí štvrťrok fiškálneho roka 2026. Pôjde o jednu z najvýznamnejších udalostí v technologickom sektore, pretože spoločnosť naďalej zohráva kľúčovú úlohu v revolúcii umelej inteligencie, keď poskytuje významnú časť výpočtového výkonu využívaného v globálnych dátových centrách.
Trhy aj analytici na celom svete netrpezlivo očakávajú výsledky, ktoré by mohli odpovedať na zásadnú otázku: Pokračuje technologický boom poháňaný AI?
To, čo Nvidia dnes zverejní, rozhodne nielen o jej ďalšom postavení na rýchlo rastúcom trhu polovodičov, ale môže ovplyvniť aj tempo celej AI revolúcie.
Dnešné čísla môžu buď potvrdiť silu najväčšieho technologického trendu desaťročia, alebo naznačiť, že jeho dynamika začína slabnúť.
Odhady tržieb a očakávania investorov
Očakáva sa, že finančné výsledky ukážu tržby na úrovni približne 55,19 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 90–94 %. Zisk na akciu (EPS) by mal dosiahnuť približne 1,26 USD, teda asi o 50 % viac ako vlani. Segment dátových centier zostáva jadrom podnikania a generuje takmer 90 % celkových tržieb, pričom je hlavným motorom rastu. Hrubá marža by sa mala pohybovať okolo 73,7 %, hoci môže byť mierne nižšia z dôvodu rastúcich výdavkov na výskum, vývoj a expanziu.
Očakávania trhu: Rekordné štvrťrok na dosah
Odhad tržieb: 55,19 miliardy USD (konsenzus Bloomberg)
Dátové centrá: 49,31 mld. USD
Výpočtová technika: 41,61 mld. USD
Sieťové riešenia: 7,75 mld. USD
Herný segment: 4,42 mld. USD
Profesionálna vizualizácia: 612,8 mil. USD
Automobilový segment: 621,6 mil. USD
OEM a ostatné: 162 mil. USD
Upravená hrubá marža: 73,7 %
Upravené prevádzkové náklady: 4,22 mld. USD
Upravený prevádzkový zisk: 36,46 mld. USD
Výdavky na výskum a vývoj (R&D): 4,66 mld. USD
Upravený zisk na akciu (EPS): 1,26 USD
Kapitálové výdavky (CapEx): 1,59 mld. USD
Výhľad na 4Q FY2026:
Tržby: 61,98 mld. USD
Upravená hrubá marža: 74,6 %
Upravené prevádzkové náklady: 4,59 mld. USD
CapEx: 1,66 mld. USD
Výhľad na celý FY2026:
Tržby: 207,95 mld. USD
CapEx: 5,96 mld. USD
Kľúčové obchodné segmenty
Najdôležitejším segmentom je Dátové centrum, kde Nvidia poskytuje pokročilé procesory a GPU na trénovanie a nasadzovanie AI modelov. Architektúra Blackwell, ktorú s nadšením predstavil Jensen Huang, je hlavným motorom rastu výkonnosti a ziskovosti. Miliardové kontrakty s klientmi ako Microsoft, Meta, Amazon a Alphabet potvrdzujú rastúce investície do AI. Herný segment, hoci rastie pomalšie, zostáva významným zdrojom príjmov vďaka popularite grafických kariet GeForce RTX a streamovacej služby GeForce NOW.
Nová architektúra Blackwell
Blackwell je najnovšia generácia GPU od Nvidie, vyrábaná technológiou TSMC 3nm. Prináša vyššiu hustotu tranzistorov, čím ponúka vyšší výpočtový výkon a nižšiu spotrebu energie. Podporuje rýchle AI výpočty, efektívne škálovanie v systémoch s viacerými GPU a pokročilé grafické technológie. Trhová pozornosť sa počas výsledkov sústredí najmä na predaj tejto architektúry, ktorá je považovaná za kľúčový ukazovateľ budúceho výkonu.
Výzvy na trhu
Napriek sile čelí Nvidia viacerým výzvam:
Exportné obmedzenia, najmä do Číny, brzdia expanziu na strategických trhoch
Vysoké výdavky na výskum a vývoj vytvárajú tlak na marže
Rastúca konkurencia od AMD a čínskych rivalov, najmä v AI a dátových centrách
Volatilita akcií – aj veľmi silné výsledky nemusia byť vždy pozitívne odmenené trhom
Scenáre po zverejnení výsledkov a reakcie investorov
Scenár 1: Výsledky prekonajú očakávania – technologický boom pokračuje
- Ak Nvidia zverejní výsledky nad očakávania, trh zareaguje pozitívne.
- Vyššie tržby a zisky by potvrdili silný a stabilný dopyt po AI riešeniach a čipoch, čím by sa posilnila vedúca pozícia Nvidie a dôvera investorov v celý AI sektor.
- Očakáva sa rast akcií, prílev kapitálu a pokračovanie investícií do technológií, čo môže podporiť celý technologický trh a širšie indexy.
Scenár 2: Výsledky zaostanú – AI bublina môže slabnúť
- Ak budú výsledky pod očakávaniami – najmä v tržbách, ziskoch alebo maržiach – môže to signalizovať, že rastový impulz AI sektora slabne.
- To by mohlo viesť k výpredajom, výberu ziskov a zvýšeniu opatrnosti investorov, čo by sa mohlo prejaviť ostrým poklesom cien akcií.
- Ak sa zároveň objaví pokles investícií do R&D alebo rast nákladov, môže to naznačiť zvýšený konkurenčný tlak a obmedzenia na trhu.
Komunikácia a dlhodobý výhľad
Bez ohľadu na scenár bude kľúčová transparentná komunikácia vedenia Nvidie. Vysvetlenie prípadných odchýlok, jasná stratégia a realistický, no optimistický výhľad môžu zmierniť trhové reakcie. Základné trendy v oblasti AI a polovodičov zostávajú silné a Nvidia má ako technologický líder potenciál znovu získať dôveru a pokračovať v raste.
Oceňovanie pred výsledkami
Forward P/E ukazovatele spoločnosti Nvidia vykazujú v nasledujúcich štvrťrokoch klesajúci trend, čo odráža rastúce očakávania trhu týkajúce sa budúcich výsledkov. Tento pokles je dôsledkom dynamických prognóz zisku na akciu (EPS) – trh očakáva nielen pokračovanie rastu, ale aj ďalšie zrýchlenie ziskov z AI a dátových centier.
Prémiové ocenenie spoločnosti Nvidia voči ostatným technologickým firmám pretrváva, no čoraz viac sa opiera o očakávaný rast budúcich prevádzkových ziskov. Podobný vývoj je vidieť aj pri ukazovateli EV/EBITDA, ktorý odráža očakávania analytikov týkajúce sa efektivity prevádzky a marží.
Kumulatívne výnosy akcií v porovnaní s hlavnými indexmi zdôrazňujú silný sentiment investorov a výnimočný výkon spoločnosti Nvidia. Zatiaľ čo hlavné indexy od začiatku roka vzrástli o 10–20 %, akcie Nvidie dosiahli výnos vyše 30 %, a to aj napriek nedávnym korekciám a vysokej volatilite.
Tento nadvýkon potvrdzuje vysoké očakávania na nasledujúce štvrťroky, pričom klesajúci trend forward P/E ilustruje dôveru investorov v budúci rast EPS a rozširovanie segmentu dátových centier. Trh oceňuje nielen minulé úspechy, ale aj pokračujúci technologický vývoj a obchodnú expanziu spoločnosti Nvidia. Vzhľadom na vysoký rast tržieb, dominanciu v kľúčových segmentoch a silné výhľady sa očakáva, že reakcia trhu na kvartálne výsledky bude intenzívna.
Aj malé odchýlky od analytického konsenzu môžu spôsobiť výrazné pohyby cien akcií, čo robí z Nvidie jednu z najsledovanejších a najvyššie hodnotených technologických spoločností.
Zhrnutie
- Kvartálne výsledky spoločnosti Nvidia nie sú len číslami – sú testom udržateľnosti AI revolúcie a trhovej dominancie spoločnosti.
- Dynamika výsledkov, pokroky technológie Blackwell a jasnosť výhľadu do budúcnosti ovplyvnia smerovanie polovodičového aj širšieho technologického sektora na dlhé roky.
- Investori by mali byť pripravení na volatilitu aj na uznanie výnimočnej úlohy Nvidie ako hnacej sily globálnej digitálnej transformácie.
