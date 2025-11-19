Ropa klesá prebytok zásob, no napätie na trhu s palivami bráni hlbším stratám

- Ropa Brent klesla o 1 % na 64,18 USD, WTI na 60,11 USD.
- Zásoby ropy v USA vzrástli, čo zvýšilo obavy z prebytku ponuky.
- Sankcie voči ruským ropným firmám a útoky na infraštruktúru tlačia ceny palív nahor.
- Trh balansuje medzi rastúcimi zásobami a geopolitickými rizikami.
Ceny ropy dnes oslabili, keďže vyššie zásoby surovej ropy v Spojených štátoch opäť oživili obavy z prebytku ponuky. Pokles však bol obmedzený napätou situáciou na trhu s rafinovanými palivami, najmä v dôsledku pretrvávajúcich útokov na ruskú ropnú infraštruktúru.
Kontrakt na Brent crude klesol o 71 centov (1 %) na 64,18 USD za barel, zatiaľ čo americká WTI oslabila o 63 centov (1 %) na 60,11 USD. Oba kontrakty pritom v utorok posilnili o viac ako 1 % po správach o výpadkoch v ruských dodávkach nafty.
Podľa údajov Amerického ropného inštitútu (API) vzrástli zásoby ropy v USA v týždni do 14. novembra o 4,45 milióna barelov, zásoby benzínu o 1,55 milióna barelov a destilátov o 577-tisíc barelov. Analytici z ING to označili za medvedí signál, hoci upozornili, že trh aktuálne viac sleduje riziká na strane ponuky než samotný prebytok zásob.
Napätie na trhu posilnili aj americké sankcie voči ruským ropným gigantom Rosnefť a Lukoil, ktoré naberú účinnosť 21. novembra a nútia firmy ukončiť spoluprácu s týmito producentmi. Sankcie už obmedzujú príjmy Ruska z vývozu ropy a odberatelia v Číne a Indii sa začínajú obracať na alternatívnych dodávateľov.
Zároveň po ukrajinských útokoch na ruské energetické a prístavné zariadenia prudko vzrástli marže na naftu v Európe, ktoré sa v utorok dostali na najvyššie úrovne od septembra 2023. To sa odráža aj vo zvýšených rafinérskych maržiach na globálnom trhu.
Očakávané oficiálne vládne údaje o zásobách ropy v USA budú zverejnené neskôr počas dňa. Reuters uvádza, že analytici očakávajú naopak pokles zásob približne o 600 000 barelov, čo by mohlo krátkodobo zvrátiť vývoj cien.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy WTI sa nachádza v korekčnej fáze po predchádzajúcom raste, keď nedokázala udržať hladinu 60,60 USD, čo zodpovedá 78,6 % Fibonacciho retracementu z predchádzajúceho poklesu. Aktuálne sa ropa obchoduje okolo 59,61 USD, čo je pod kľúčovou úrovňou 50 % Fibonacciho retracementu (59,69 USD). Cena už prerazila pod oba kĺzavé priemery – EMA 50 (60,00 USD) a SMA 100 (59,59 USD). CCI prudko klesol do záporných hodnôt na úroveň -173,7, čo naznačuje momentálne silný predajný tlak. Objem obchodov zostáva zvýšený, čo potvrdzuje nervozitu na trhu a vyššiu volatilitu.
Zdroj: xStation5
