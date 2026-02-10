Ranné zhrnutie (10.02.2026)

- Akcie zostávajú na vzostupnej trajektórii: globálne akciové indexy pokračovali v raste, pričom široký index MSCI All Country World Index vzrástol približne o 0,2 % na nové maximum. Ázia poskytla silnejší impulz, keď vzrástla o 1,3 % a tiež sa priblížila k historickým maximám. Futures na americké a európske akciové indexy sú stabilné, zatiaľ čo index S&P 500 ukončil predchádzajúcu seansu blízko miestnych maxím. Americké akcie sú na vysokej úrovni, ale trh stále nie je „plne presvedčený“.
- Motor rastu: technológie sú späť v hre: oživenie amerických technologických akcií zmiernilo tlak po nedávnej vlne obáv z „prehriatia“ výdavkov na umelú inteligenciu. V Ázii udávajú tón technologické spoločnosti, medzi ktorými vyniká SoftBank, ktorá má expozíciu voči OpenAI a Oracle. Riziková chuť sa opäť nakláňa smerom k kupujúcim.
- Makroekonomika USA v centre pozornosti: obchodníci sa pripravujú na kľúčové údaje z USA, ktoré by mohli zmeniť očakávania týkajúce sa vývoja úrokových sadzieb Fedu. O 12:00 zverejnia správu NFIB Small Business Optimism. O 14:15 nasleduje ADP employment change. O 14:30 trhy spracujú maloobchodný predaj v USA spolu s cenami vývozu a dovozu. Obchodníci s komoditami budú tiež sledovať správu USDA WASDE, ktorá je naplánovaná na 18:00, aby získali aktualizované odhady ponuky a dopytu na poľnohospodárskych trhoch.
- FX: jüan posilnil, dolár stagnoval: CNY posilnil na najvyššiu úroveň od mája 2023 po správach, že Čína povzbudila banky, aby znížili svoju expozíciu voči americkým štátnym dlhopisom. DXY (USDIDX) sa dnes konsoliduje bez jasného smerovania.
- Kovy: zlato zaznamenáva zisky: po dvoch dňoch rastu zlato ustúpilo, čo je klasický prípad ziskov v prostredí s vyššou volatilitou. Trh sa stále snaží vybudovať stabilnú základňu po predchádzajúcom prudkom výpredaji. Podobný pohyb je viditeľný aj v prípade striebra, platiny a paládia.
- JPY: mierne posilnenie po víkendových politických udalostiach: po vysokoprofilovom volebnom víťazstve premiérky Takaichi jen posilnil o približne 0,4 % a stále sa obchoduje blízko úrovne 155 za dolár. Kľúčovou otázkou teraz je, či sa tento trend stane trvalejším, alebo zmizne ako jednorazová reakcia.
- Kryptomeny: ochladenie po silných úrovniach: Bitcoin v pondelok klesol pod 70 000 USD a zatiaľ sa mu nepodarilo túto úroveň znovu dosiahnuť, čo je v súlade s opatrnejším postojom k riziku po sérii prudkých pohybov. Ethereum sa obchoduje blízko úrovne 2 000 USD. Po nedávnom poklese kryptomenové nástroje BitMine Immersion a Strategy absorbovali dodatočnú ponuku a nakúpili ETH a BTC v hodnote približne 80 miliónov USD.
- Summit Trump–Xi začiatkom apríla a komentár Fedu: Biely dom nepotvrdil pôvodné správy uverejnené spoločnosťou Axios. Miran z Fedu poznamenal, že clá môžu v priebehu času umožniť zníženie úrokových sadzieb a v súčasnosti nie sú kľúčovým faktorom inflácie. Medzitým Bostic z Fedu uviedol, že najnovšie slabé údaje o trhu práce hovoria v prospech opatrnosti v rozhodovacom procese centrálnej banky.
US100 (interval H1)
Pri pohľade na technický graf futures Nasdaq 100 (US100) vidíme, že index ešte nedosiahol hodinovú trendovú líniu. Úroveň 25 550 je posilnená touto trendovou líniou aj 61,8 % Fibonacciho retracementom najnovšieho vzostupného impulzu, ktorý stiahol index späť z takmer rekordných maxím. Táto oblasť môže pôsobiť ako potenciálna zóna najsilnejšieho odporu. Na druhej strane, 38,2 % Fibonacciho retracement okolo úrovne 25 000, podporený predchádzajúcimi cenovými reakciami, vyniká ako potenciálne dôležitá úroveň podpory.
Zdroj: xStation5
Denné zhrnutie – Silná správa NFP môže oddialiť znižovanie sadzieb Fedu
BREAKING: Masívny nárast zásob ropy v USA!
US OPEN: Silné dáta z trhu práce naznačujú pomalšie tempo znižovania sadzieb?
Podcast Dve čísla Stroukal & Peterka: Venezuela
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.