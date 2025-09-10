Ranné zhrnutie (10.09.2025)

- Futures na americké a európske indexy začínajú deň opatrným rastom(US100, US500: +0,1 %; EU50 a US30 bez zmeny).
- Spoločnosť Apple (AAPL.US) po predstavení radu iPhone 17 v rámci popoludňajšieho obchodovania rozširuje včerajší pokles (-0,1 %). Hoci sa očakáva, že najnovšie ceny podporia marže (napr. prémiový iPhone 17 Pro Max za 1 999 USD), investori zostávajú opatrní vzhľadom na konkurenciu zo strany iných výrobcov a všeobecné „meškanie“ spoločnosti Apple pri zavádzaní umelej inteligencie.
- Donald Trump podľa Financial Times a CNBC tlačí na Európsku úniu, aby zaviedla až 100 % clá na Čínu a Indiu za dovoz ruskej ropy. Americký prezident tiež vyhlásil, že je pripravený odzrkadliť všetky opatrenia zavedené EÚ. Trumpova administratíva je čoraz viac nespokojná s nedostatočným pokrokom vo vojne na Ukrajine a prehlbovaním vzťahov medzi Moskvou, Pekingom a Naí Dillí.
- Federálny súd, ktorý sa zaoberá prípadom guvernérky Fedu Lisy Cookovej proti Trumpovi, rozhodol, že počas súdneho procesu môže zostať vo svojej funkcii a vykonávať svoje povinnosti vo Fede. Predbežné rozhodnutie naráža na snahy administratívy o väčší vplyv na zloženie a činnosť Fedu.
- Ázijsko-pacifické indexy sú celkovo vyššie, čím sa predĺžil včerajší optimizmus z Wall Street. Najväčšie zisky zaznamenali čínsky Šanghaj a Hongkong (S20cash, CNH.cash, HK.cash: približne +1,1 %). Vzrástli aj japonské futures na Nikkei 225 (JP225: +0,45 %) spolu s austrálskym S&P/ASX 200 (AU200.cash: +0,35 %). Taiwanský TAIEX dosiahol rekordné maximum (+1,4 %), zatiaľ čo indický Nifty 50 sa zbavuje geopolitických obáv (+0,6 %).
- Spotrebiteľské ceny v Číne v auguste klesli viac, ako sa očakávalo (-0,4 % r/r oproti prognóze -0,2 %, predchádzajúca 0 %), čo signalizuje zosilnenie deflačného tlaku. Jadrová inflácia (bez potravín a energií) vzrástla o 0,9 %. Slabý údaj je odrazom bázických efektov, prudkého poklesu cien potravín (-4,3 %) a slabého spotrebiteľského dopytu, ktorý zaťažuje tovary dlhodobej spotreby (-3,7 %). Inflácia PPI sa mierne stabilizovala (zlepšenie z -3,6 % na -2,9 %).
- Zásoby ropy v USA podľa API minulý týždeň nečakane vzrástli o 1,25 mil. barelov (prognóza: -1 mil., predchádzajúca: +0,66 mil.). Futures na ropu Brent a WTI zaznamenali už tretiu seansu po sebe zisk (OIL: +0,8 %), zatiaľ čo futures na NATGAS zrejme konsolidujú (-0,3 %).
- Americký dolár mierne koriguje včerajšie zisky voči väčšine mien (USDIDX: -0,05 %). Najsilnejšie sú meny protinožcov (AUDUSD, NZDUSD: +0,4 %) a nórska koruna viazaná na ropu (USDNOK: -0,1 %). EURUSD sa obchoduje bez zmeny (1,171).
- Zlato sa po včerajšom odpútaní od svojho historického maxima na 3 642 USD za uncu odrazilo o 0,4 %; futures na striebro sú tiež vyššie (+0,5 % na 41,07 USD za uncu).
