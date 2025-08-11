Ranné zhrnutie (11.08.2025)

- Začiatok nového týždňa na finančných trhoch sa nesie v znamení mierneho rastu cien väčšiny indexov/futures kontraktov založených na akciových indexoch.
- Tesne pred začiatkom hotovostného obchodovania na Starom kontinente futures kontrakty EU50 a DE40 posilňujú o 0,05 %, resp. 0,1 %. Zároveň futures US100 pridávajú 0,11 % a futures US500 0,12 %.
- Správa o CPI v USA je tento týždeň v centre pozornosti trhov. Po nedávnej sérii slabých makroekonomických údajov začali investori zohľadňovať zníženie úrokových sadzieb v septembri, keďže tvorcovia politiky Fedu tiež začínajú zaujímať holubičejší postoj.
- Obavy z nižších údajov dnes výrazne tlačia dolár nadol. Mena EURUSD dnes posilňuje takmer o 0,22 %.
- Oslabenie dolára je tiež spôsobené komentármi Bowmana z Fedu, ktorý vyzval na zníženie úrokových sadzieb na všetkých zostávajúcich zasadnutiach v roku 2025, pričom ako dôvod uviedol slabosť trhu práce a inflačné riziká.
- Ceny v čínskych továrňach v júli klesli viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny zostali nezmenené, čo naznačuje, že slabý domáci dopyt a neistota v obchode naďalej ovplyvňujú ekonomiku.
- CPI zostal nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim rokom a v porovnaní s júnom vzrástol o 0,1 % (oproti očakávaniam poklesu o 0,1 %). Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI) vzrástol medziročne o 0,8 % a dosiahol najvyššiu úroveň za 17 mesiacov, čo bolo spôsobené nepotravinárskymi tovarmi, zatiaľ čo ceny potravín klesli o 1,6 %. Medzimesačne CPI vzrástol o 0,4 %, čím zvrátil júnový pokles o 0,1 %.
- Index cien výrobcov (PPI) klesol medziročne o 3,6 % a dosiahol úroveň blízku júnovému takmer dvojročnému minimu, čím zaostal za prognózami, ktoré predpokladali menší pokles o 3,3 %.
- Americký prezident Trump oznámil, že sa 15. augusta stretne s ruským prezidentom Putinom na Aljaške; Biely dom zvažuje pozvanie Zelenského.
- FT informoval, že spoločnosti Nvidia a AMD prevedú 15 % svojich tržieb z predaja čipov v Číne do USA výmenou za vývozné licencie. Táto informácia napriek svojim dôsledkom negatívne neovplyvnila náladu v technologickom sektore.
- Na komoditnom trhu zaznamenávame ďalší výrazný pokles cien zemného plynu (-2,73 %) a výpredaj drahých kovov. Ceny zlata dnes klesli o 0,61 %, zatiaľ čo ceny striebra klesli o 0,7 %.
- Kryptomeny začali týždeň výraznými ziskami. Bitcoin vzrástol o 2,73 %, zatiaľ čo Ethereum vzrástlo o 2 %.
