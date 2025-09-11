Ranné zhrnutie (11.09.2025)

- Ázijským trhom sa väčšinou darí. Index CHN.cash vzrástol o 0,75 %, zatiaľ čo CH50cash vzrástol o výraznejších 2,0 %. Kontrakt JP225 si pripísal 0,36 %. Mierny pokles však bol zaznamenaný v Austrálii a Singapure.
- US500 včera uzavrel na novom historickom maxime, hoci počiatočné zisky boli značne obmedzené. Rasty pokračujú aj dnes na úrovni približne 0,05 %. US100 vzrástol o 0,13 % po tom, čo kontrakt včera nakoniec uzavrel nižšie.
- Za zmienku stojí najmä veľkolepý, takmer 36 % nárast akcií spoločnosti Oracle po zverejnení jej hospodárskych výsledkov.
- Deutsche Bank naznačuje, že S&P 500 by mohol uzavrieť rok na úrovni 7 000 bodov, pričom sa odvoláva na zrýchlenie rastu ziskov amerických spoločností. Zisk na akciu vzrástol v druhom štvrťroku o 10 %, pričom v prvom štvrťroku bol nárast 8,7 %.
- Futures na európske indexy zaznamenávajú tesne pred otvorením seansy minimálne zisky. DE40 aj EU50 vzrástli o 0,05 %.
- Japonská inflácia PPI dosiahla medziročnú úroveň 2,7 %, čo je v súlade s očakávaniami, ale predstavuje nárast oproti predchádzajúcej úrovni 2,6 %. Na mesačnej báze zaznamenala pokles o 0,2 %, čím prekonala očakávaný pokles o 0,1 %.
- Prieskum o nadchádzajúcom zasadaní BoJ naznačuje, že úrokové sadzby by mali v septembri zostať nezmenené.
- Budúcoročný dohodnutý rast miezd v Japonsku sa očakáva na úrovni 4,8 % v porovnaní s tohtoročným nárastom o 5,25 %.
- Hawkesby z RBNZ uviedol, že hlavná projekcia pre novozélandskú úrokovú sadzbu je 2,5 % do konca roka. Tempo znižovania bude závisieť od hospodárskych podmienok. Súčasná sadzba je na úrovni 3,0 %.
- Všeobecne sa očakáva, že ECB dnes ponechá úrokové sadzby na rovnakej úrovni. Akákoľvek zmienka o neistote týkajúcej sa medzinárodného obchodu by však mohla zvýšiť očakávania trhu týkajúce sa zníženia sadzieb v decembri.
- Generálny riaditeľ Goldman Sachs Solomon naznačuje, že Fed na budúci týždeň zníži úrokové sadzby o 25 bázických bodov, pričom v tomto roku budú nasledovať ešte jedno alebo dve zníženia.
- Dnes o 14:30 budú údaje o inflácii v USA, ktoré budú kľúčovým faktorom určujúcim potenciálny rozsah zníženia sadzieb v USA. Špekuluje sa, že zníženie o 50 bázických bodov je pravdepodobnejšie, ak inflácia podľa očakávaní nevzrastie na 2,9 % medziročne, najmä po nedávnom sklamaní z údajov o PPI.
- Pár EURUSD sa drží tesne pod úrovňou 1,1700 po tom, ako včerajšiu seansu uzavrel nižšie.
- Ropa WTI znižuje včerajšie prudké zisky, ktoré boli spôsobené izraelským útokom na vodcov Hamasu v Katare a špekuláciami, že Trump môže uvaliť prísnejšie sankcie na Rusko. Cena WTI teraz klesla späť pod 63,50 USD za barel.
- Zlato dnes zaznamenáva nepatrné straty a testuje úroveň 3630. Včera zaznamenalo historicky najvyššiu zatváraciu cenu, hoci historické intradenné maximum bolo zaznamenané v utorok.
- Bitcoin pokračuje v raste, keď včera prelomil kľúčovú úroveň odporu. V súčasnosti sa obchoduje na úrovni 114 200 USD.
