OIL.WTI stráca 2,5 % 📉

- Ceny OIL.WTI dnes klesli pod 55 USD za barel, na najnižšiu úroveň od apríla 2021.
- Tlak na cenu vyplýva z rastúcich obáv z rekordného prebytku ponuky v roku 2026.
- Trh zároveň zohľadňuje scenár mieru na Ukrajine, ktorý by mohol odblokovať väčší export ruskej ropy a ďalej zvýšiť dostupnosť tejto komodity.
- Ceny OIL.WTI dnes klesli pod 55 USD za barel, na najnižšiu úroveň od apríla 2021.
- Tlak na cenu vyplýva z rastúcich obáv z rekordného prebytku ponuky v roku 2026.
- Trh zároveň zohľadňuje scenár mieru na Ukrajine, ktorý by mohol odblokovať väčší export ruskej ropy a ďalej zvýšiť dostupnosť tejto komodity.
Ceny ropy v USA dnes klesli pod 55 USD za barel, na najnižšiu úroveň od apríla 2021. Tento pokles nasledoval po prelomení predchádzajúcich miním zaznamenaných počas „Dňa oslobodenia,“ keď Donald Trump oznámil zmeny ciel. WTI ropa dosiahla denné minimum okolo 55,1 USD, zatiaľ čo Brent po prvýkrát od mája klesol pod hranicu 60 USD za barel.
Tlak na ceny vyplýva z rastúcich obáv z rekordného prebytku ponuky v roku 2026. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) odhaduje prebytok až na 4 milióny barelov denne, zatiaľ čo americká EIA očakáva priemerne 2 milióny barelov denne. Hoci sa prognózy líšia, naznačujú najväčší prebytok od pandémie, čo núti producentov k agresívnemu znižovaniu cien. EIA síce nedávno zvýšila svoj výhľad priemernej ceny Brentu v roku 2026 na približne 55 USD za barel, zároveň však oznámila zásadnú revíziu svojich modelov na predpovede ponuky, dopytu a cien – prvú takúto zmenu za 25 rokov, ktorá má byť plne implementovaná do roku 2027. To naznačuje, že aj medzi odbornými inštitúciami existuje neistota ohľadom budúcnosti trhu s ropou.
Trh taktiež zohľadňuje scenár mieru na Ukrajine, ktorý by mohol umožniť vyšší export ruskej ropy a ďalej zvýšiť dostupnosť komodity. Špekulácie o možnej dohode podporujú aj rokovania o tom, že by sa Kyjev vzdal ambícií vstúpiť do NATO výmenou za bezpečnostné záruky. Sentiment negatívne ovplyvňujú aj slabé dáta z Číny, kde priemyselná výroba klesla na 15-mesačné minimum a maloobchodné tržby rastú najpomalšie od decembra 2022, čo podkopáva očakávania ďalších veľkých nákupov ropy zo strany Pekingu. Venezuela zároveň čelí problémom s blokovanými dodávkami, rastúcimi zľavami a tlakom odberateľov na zmenu podmienok spotových kontraktov po nedávnom zadržaní tankera s venezuelskou ropou zo strany USA.
Kombinácia týchto faktorov zatlačila cenu ropy na najnižšiu úroveň od roku 2021.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
⏫US100 rastie o viac než 1 %
US Open: Wall Street ukončuje týždeň silným rastom
🔴Forex: Technická analýza menových párov (19. 12. 2025)
Moderna dostane od CEPI 54 mil. USD na vakcínu proti vtáčej chrípke
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.