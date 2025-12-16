Od eufórie k korekcii: CoreWeave a budúcnosť AI infraštruktúry

CoreWeave sa v poslednom období stalo symbolom prasklín v naratíve zdanlivo nekonečného boomu AI infraštruktúry. Spoločnosť, ktorá bola donedávna považovaná za „čistú stávku“ na generatívnu umelú inteligenciu, stratila v priebehu niekoľkých týždňov desiatky miliárd dolárov na trhovej kapitalizácii. Cena jej akcií klesla o niekoľko desiatok percent a trhy začínajú pochybovať, či jej ocenenie zodpovedá skutočným fundamentom. Nejde však len o problém jednej firmy, ale o varovný signál pre celý segment AI infraštruktúry, vrátane špecializovaných dátových centier, poskytovateľov cloudu a výrobcov hardvéru.
Dôvody poklesu CoreWeave sú rôzne. Spoločnosť čelí oneskoreniam pri výstavbe dátových centier, vrátane kľúčového zariadenia v Dentone pre OpenAI, neúspešnému pokusu o fúziu s Core Scientific a kritike zo strany investorov so short pozíciami. Jej obchodný model je založený na nákupoch pokročilých GPU procesorov a prenájme výpočtového výkonu veľkým klientom, ako sú OpenAI, Microsoft či Meta. Financovanie investícií pomocou vysokého dlhu zaťažuje cash flow a marže, pričom tempo rastu investícií prevyšuje rast tržieb, čo vyvoláva obavy z potenciálnej bubliny v AI sektore.
Do popredia sa dostáva viacero kľúčových výziev. Obchodný model založený na drahom hardvéri a rozsiahlych investíciách do dátových centier funguje v prostredí lacných peňazí a AI eufórie, ale stáva sa rizikovým pri rastúcich úrokových sadzbách a neistej ziskovosti. Trh začína vnímať riziko preinvestovania, keďže výpočtové kapacity rastú rýchlejšie než istota, že ich klienti naplno využijú a zaplatia za ne. Spoločnosť sa dostala pod drobnohľad kritikov a investorov špekulujúcich na pokles, čo urýchlilo odlev kapitálu a zvýšilo tlak na celý segment AI spoločností.
Situácia CoreWeave má širší dopad na celý technologický trh a investorov. Firmy vystavené umelej inteligencii a veľké technologické korporácie môžu profitovať z možného zníženia úrokových sadzieb, čo by zlepšilo prístup k úverom a podporilo investície a spotrebu. Masívne investície do AI však neprinášajú výhody všetkým. Lídri v investičných pretekoch môžu získať výraznú výhodu, zatiaľ čo menej kapitálovo silné spoločnosti môžu čeliť náročnejším finančným podmienkam.
