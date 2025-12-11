Ranné zhrnutie (11.12.2025)

-
Ázijsko-pacifické akciové trhy sa vypredávajú, keďže prudké straty spoločnosti Oracle (-11 %) stiahli technologický sektor nižšie a oživili obavy o ziskovosť investícií do umelej inteligencie.
Futures na americké indexy sú tiež výrazne nižšie. US100 sa obchoduje so stratou 1,25 %, US500 stráca 0,90 % a US2000 klesá o 0,85 %.
Americký dolár sa odráža a v prvej časti dňa patrí k najsilnejším menám krajín G10. Index USDIDX sa zvyšuje o 0,14 %. Výrazne rastie aj švajčiarsky frank. Na druhej strane je austrálsky dolár, ktorý po správe o vývoji na trhu práce stráca 0,3 % až 0,6 %.
Zamestnanosť v Austrálii nečakane klesla o 21 300 osôb, najmä v dôsledku zníženia počtu pracovných miest na plný úväzok o 56,5 tis. osôb, pričom nezamestnanosť sa udržala na úrovni 4,3 % len vďaka poklesu participácie.
Spoločnosť Oracle klesla o viac ako 11 % po slabších než očakávaných ziskoch a obavách zo záväzkov týkajúcich sa výdavkov na umelú inteligenciu, ktoré sa odhadujú na 300 mld. USD (2,26 USD oproti 1,64 USD) - nafúknutého jednorazovým príjmom vo výške 2,7 miliardy USD - sa investori zamerali na zhoršujúce sa príjmy z licencií (-21 %) a rastúce riziká spojené s masívnymi investíciami do AI.
Mexiko schválilo rozsiahle clá na dovoz z Číny, Indie, Kórey, Thajska a Indonézie, ktoré sa týkajú automobilov (50 %), textilu/odevov (35 %), ocele/hliníka (35 %) a elektroniky (5 - 35 %). Tento krok sa považuje za zosúladenie s politicko-obchodnou stratégiou USA a prehĺbenie integrácie severoamerického dodávateľského reťazca na úkor Číny.
Index nálady veľkých japonských výrobcov vzrástol z 3,8 na 4,7, k čomu prispel silnejší vývoz a lepšia ziskovosť vďaka slabšiemu jenu. Ide o najsilnejší údaj od konca roka 2024, ktorý čiastočne kompenzuje slabú spotrebu domácností.
Hongkonská centrálna banka (HKMA) znížila svoju základnú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,0 %. Hongkong nasledoval rozhodnutie Fedu, čím sa náklady na financovanie dostali na najnižšiu úroveň od októbra 2022.
RBC očakáva, že nákupy centrálnych bánk, geopolitický dopyt a štrukturálny prílev investorov budú aj naďalej podporovať viacročný býčí trh so zlatom, a to aj napriek veľkej cenovej rally v roku 2025. Prognózy predpokladajú, že zlato bude v roku 2026 v priemere stáť 4 600 USD a v roku 2027 5 100 USD.
Musk potvrdil správy, že spoločnosť SpaceX môže vstúpiť na burzu v júni až júli 2026 s ocenením 1 - 1,5 bilióna USD - alebo ešte vyšším, keďže Starlink sa zväčšuje. Spoločnosť Ark Invest predpovedá do roku 2030 trhovú kapitalizáciu vo výške 2,5 bilióna USD. Musk tiež zvažuje mechanizmy, ktoré by umožnili akcionárom spoločnosti Tesla podieľať sa na vlastnom imaní SpaceX.
Ranné zhrnutie (12.12.2025)
