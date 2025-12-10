Tlačová konferencia predsedu Fedu Jeroma Powella🔎

- Trh práce zostáva v dobrom stave. Prepúšťanie aj úroveň náboru sú nízke.
- Úrokové sadzby sa pravdepodobne nachádzajú v neutrálnom pásme.
- Technický program kvantitatívneho uvoľňovania súvisí so správou rezerv.
Tlačová konferencia predsedu Fedu Powella po znížení sadzieb o 25 bázických bodov na 3,75 % – hlavné body:
Jerome Powell, Fed:
-
Dostupné údaje naznačujú, že celkový ekonomický výhľad sa výrazne nezmenil.
-
Výhľad pre zamestnanosť a infláciu sa od posledného zasadnutia takmer nezmenil.
-
Trh práce sa zdá, že sa postupne ochladzuje.
-
Nákupy krátkodobých štátnych dlhopisov majú podporiť efektívne riadenie sadzieb.
-
Spotrebiteľské výdavky zostávajú solídne a fixné investície firiem rastú.
-
Sektor bývania zostáva slabý.
-
Údaje naznačujú, že ekonomika rastie miernym tempom.
-
Dopady nedávneho shutdownu by mali byť vykompenzované silnejším rastom v ďalšom štvrťroku.
-
Dostupné dôkazy ukazujú, že prepúšťanie a nábor zostávajú na nízkej úrovni.
-
Dopyt po práci jednoznačne oslabil.
-
Septembrová správa o trhu práce ukázala mierny nárast nezamestnanosti a výrazné spomalenie tvorby pracovných miest.
-
Sentiment na trhu práce sa zhoršuje.
-
Inflácia zostáva mierne zvýšená.
-
Od posledného zasadnutia prišlo len málo nových inflačných údajov.
-
Vyššie čítania inflácie sú spôsobené rastom cien tovarov.
-
Dezinflácia v sektore služieb pokračuje.
-
Väčšina dlhodobých inflačných očakávaní zostáva v súlade s 2 % cieľom.
-
Riziká inflácie sú vychýlené smerom nahor.
-
Neexistuje žiadna bezriziková cesta menovej politiky.
-
Trh práce je menej dynamický a mierne slabší.
