Ranné zhrnutie (12.12.2025)

Wall Street sa obchoduje blízko rekordných maxím, avšak s náznakom opatrnosti voči technologickému sektoru, kde akcie Broadcomu (AVGO.US) včera klesli takmer o 5 % napriek veľmi solídnym hospodárskym výsledkom. Futures na S&P 500 sa v piatok obchodujú prevažne bez zmeny, zatiaľ čo futures na Nasdaq 100 klesajú o 0,5 %.
Broadcom prekonal očakávania tržieb (18,02 mld. USD vs. prognóza 17,49 mld. USD) aj zisku na akciu (1,95 USD vs. očakávaných 1,87 USD) a poskytol výhľad na aktuálny prvý fiškálny štvrťrok na úrovni 19,1 mld. USD tržieb, v porovnaní s 18,3 mld. USD očakávanými analytikmi LSEG.
Generálny riaditeľ Hock Tan uviedol, že Broadcom očakáva v tomto štvrťroku zdvojnásobenie predaja AI čipov oproti minulému roku na 8,2 mld. USD (zákaznícke AI čipy a polovodiče pre AI siete). Čistý zisk vzrástol o 97 % na 8,51 mld. USD, čiže 1,74 USD na akciu, z 4,32 mld. USD, teda 90 centov na akciu v rovnakom období minulého roka.
Včerajšia cash seansa priniesla rast S&P 500 o 0,2 % a nové historické maximum, hoci časť trhu začala znižovať expozíciu voči akciám súvisiacim s AI po výsledkoch Oracle. Po skončení seansy Broadcom zverejnil výsledky a hoci boli rekordné, spoločnosť sklamala výhľadom predaja v segmente AI.
Dnešný makrokalendár je pomerne ľahký, a tak sa pozornosť trhu sústredí na vystúpenia členov Fedu (Paulson, Hammack, Goolsbee) a sekundárne dáta z Európy vrátane údajov o inflácii z Nemecka a Francúzska a údajov o HDP z Spojeného kráľovstva.
Ázijské akciové trhy rozširujú svoje zisky, podporené rekordnými maximami na Wall Street a globálnych trhoch. Sentiment investorov podporujú očakávania znižovania sadzieb zo strany Fedu tento rok, ako aj pozitívne hodnotenie stavu americkej ekonomiky. Index MSCI Asia Pacific vzrástol o 0,9 % a smeruje k najvyššiemu uzavretiu od polovice novembra.
Najsilnejší výkon dosiahlo Japonsko, kde index Topix smeroval k rekordným maximám. Zisky boli ťahané finančným sektorom, podporeným špekuláciami, že Bank of Japan by mohla zvýšiť úrokové sadzby už budúci týždeň — čo trh očakáva celé mesiace.
Kontrastný obraz priniesla Čína, kde hlavné indexy klesli. Vláda oznámila ďalšiu podporu ekonomiky, avšak bez dodatočných fiškálnych stimulov v roku 2025, čo ochladilo sentiment a spustilo vybieranie ziskov.
Globálne akciové trhy si naďalej udržiavajú silnú dynamiku. Index MSCI All Country World vzrástol o ďalších 0.1 % po tom, čo včera uzavrel na rekordnej úrovni. Benchmark smeruje k zisku okolo 21 % v roku 2025, čo by bol jeho najlepší výsledok za šesť rokov. Jeho ázijský ekvivalent sa obchoduje menej ako 2 % pod svojím historickým maximom.
Na komoditných trhoch:
Meď je stabilná po nedávnom rekordnom prelome.
Väčšina priemyselných kovov rastie, reagujúc na holubičí tón Fedu.
Zlato koriguje po troch dňoch rastu, hoci trh stále očakáva ďalšie uvoľňovanie politiky.
Striebro zostáva blízko rekordných úrovní.
Ropa sa odrazila z takmer dvojmesačných miním.
Bitcoin zostáva v úzkom pásme okolo 92 500 USD, čo signalizuje pokračujúci boj medzi dopytom a ponukou v kľúčovej zóne. Napriek rekordným maximám na amerických akciách sa Bitcoinu stále nepodarilo udržateľne preraziť nad úroveň 94 000 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.