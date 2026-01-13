Ranné zhrnutie (13.01.2026)

- Nezávislosť Fedu pod paľbou: Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) začalo trestné vyšetrovanie Jeroma Powella v súvislosti s jeho svedeckou výpoveďou o rekonštrukcii budovy Fedu. Powell vyšetrovanie označil za „zámienku“ na politický tlak na zníženie úrokových sadzieb, čo výrazne oslabilo americký dolár.
- Varovanie od Fitch Ratings: Fitch Ratings zdôraznila, že nezávislosť Federálneho rezervného systému je „kľúčovým pilierom“ podpory amerického kreditného ratingu AA+. Každé narušenie tejto ochrany môže mať dlhodobý vplyv na náklady USA na financovanie dlhu.
- Trumpova colná ofenzíva: Prezident Trump oznámil okamžité 25 % clo na každú krajinu obchodujúcu s Iránom. Trhy teraz špekulujú, či sa opatrenie rozšíri aj na Čínu, ktorá je významným obchodným partnerom Iránu, čo by mohlo zvýšiť obchodné napätie.
- Drahé kovy na rekordoch: Zlato dosiahlo historické maximum 4 589 USD za uncu v dôsledku slabého dolára a neistoty okolo Fedu. Striebro testovalo hranicu 85 USD, no dnes ráno obe komodity mierne ustúpili, keď dolár čiastočne posilnil.
- „Takaichi obchod“ v Japonsku: Špekulácie o predčasných voľbách, ktoré má vyhlásiť premiérka Sanae Takaichi, poslali japonský jen na najnižšiu úroveň voči doláru od júla 2024 (USDJPY okolo 158,90). Hoci japonské akcie najprv posilnili, aktuálny sentiment v Ázii je opatrný, čínske indexy klesajú približne o 1 %.
- Chaos na kakaovom trhu: Kakaové futures v piatok klesli o 13 % – najväčší prepad od polovice roka 2024 – v dôsledku zabezpečenia zo strany exportérov a rebalansovania indexov. Dnes ceny mierne korigujú smerom nahor, no pretrvávajú obavy z nízkej úrody ovplyvnenej vetrom Harmattan.
- Prepúšťanie na Wall Street: S príchodom sezóny kvartálnych tržieb začínajú veľké spoločnosti znižovať počty zamestnancov. Citigroup plánuje prepustiť 1 000 pracovníkov a BlackRock tiež znižuje stavy o stovky miest.
