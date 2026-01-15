Ranné zhrnutie (15.01.2026)

- Futures na americké akciové indexy sa po dvoch dňoch výpredajov odrážajú nahor, podporené najnovšími výsledkami spoločnosti TSMC, ktoré slúžia ako indikátor pre gigantov AI odvetvia, ako sú Nvidia a AMD.
- Futures na Nasdaq vedú zisky (US100: +0,3 %), nasledované indexom Russell 2000 (US2000: +0,25 %), S&P 500 (US500: +0,15 %) a Dow Jonesom (US30: +0,1 %).
- Americký minister financií Scott Bessent údajne počas stretnutia so svojím japonským náprotivkom vyjadril obavy ohľadom volatility páru USD/JPY a vyzval na konzistentnú menovú politiku a komunikáciu.
- Sentiment v ázijsko-pacifickom regióne je zmiešaný. Japonský index Nikkei 225 mierne korigoval zo včerajšieho historického maxima (-0,9 %), keď vyprchali nádeje na ďalšiu fiškálnu podporu a výnosy z dlhopisov stúpli. Očakávania výsledkov TSMC vyvolávajú opatrnosť pri technologických akciách, čo najviac dolieha na čínske trhy (CHN.cash: -0,2 %). Naopak rast zaznamenala Južná Kórea (Kospi: +1,3 %) a Austrália (AU200.cash: +0,3 %).
- TSMC vykázala rekordný zisk za štvrtý kvartál – čistý zisk vzrástol o 35 % vďaka silnému dopytu po čipoch pre AI a výkonné výpočtové systémy, čím firma prekonala odhady analytikov. Tržby po prvýkrát prekročili hranicu 1 bilióna TWD, pričom čipy pod 7 nm tvorili 77 % predaja. Rast ťahajú najmä zákazníci ako Nvidia a AMD a expanzia v oblasti AI. Spoločnosť zvyšuje kapacity pre 2nm čipy, čo podporuje výhľad do roku 2026, aj keď slabší dopyt po smartfónoch môže rast mierne obmedziť.
- Čína podľa agentúry Reuters pripravuje pravidlá, ktoré majú obmedziť množstvo pokročilých AI čipov, ktoré môžu domáce firmy nakupovať od zahraničných dodávateľov, ako je Nvidia. Opatrenia by mali mať formu limitov na objednávky, nie úplného zákazu, a prichádzajú po schválení vývozu čipov H200 zo strany USA a zvyšujúcom sa politickom napätí.
- Dolárový index sa odráža po včerajšom poklese (USDIDX: +0,1 %), hlavne vďaka slabosti švajčiarskeho franku (USDCHF: +0,15 %) a jenu (USDJPY: +0,2 %). Austrálsky dolár ako jediný pohybu odoláva (AUDUSD bez zmeny). EURUSD klesá o 0,1 % na 1,1635.
- Drahé kovy prudko korigujú nedávny rast, ktorý bol podporený pretrvávajúcou politickou neistotou a rastúcim rizikom zásahu USA v Iráne. Najviac stráca striebro, ktoré sa prepadlo pod 90 USD (-4 % na 89,30 USD), nasledované platinou (-3,2 % na 2 326 USD). Zlato oslabuje o 0,4 % na 4 606 USD.
- Ropa Brent a WTI prerušili päťdňový rast a klesajú približne o 1,5 %.
- Korekcia zasiahla aj kryptomeny: Bitcoin klesá o 0,8 % na 96 290 USD, Ethereum o 1,1 % na 3 315 USD.
