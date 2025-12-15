Ranné zhrnutie (15.12.2025)

-
Futures na hlavné európske a americké akciové indexy začínajú nový týždeň miernym oživením (US500: +0,2 %; EU50: +0,25 %), čím čiastočne kompenzujú piatkový pokles, ktorý bol spôsobený najmä sklamaním z výsledkov spoločnosti Oracle a obavami o udržateľnosť rastu umelej inteligencie. Sentiment podporuje predovšetkým obnovená rétorika „menej jastrabieho Fedu“ pre rok 2026.
Podľa Donalda Trumpa bola inflácia v USA „úplne neutralizovaná“ a budúce zloženie Fedu by malo tlačiť úrokové sadzby nadol.
Hlavný ekonomický poradca Bieleho domu a hlavný kandidát na post predsedu Fedu Kevin Hassett sa snažil upokojiť trhy, keď povedal, že hoci bude vo Fede prezentovať Trumpove názory na menovú politiku, FOMC si zachová úplnú nezávislosť a môže ich odmietnuť. Hassett dodal, že ako predseda Fedu nebude pri rozhodovaní o úrokových sadzbách brať do úvahy Trumpove názory.
Trhy v ázijsko-tichomorskom regióne začali týždeň pokračovaním strát z piatkovej seansy na Wall Street, ktoré boli navyše ovplyvnené sériou slabých údajov z Číny. Čínske akcie (CHN.cash) zaostávajú najviac (-0,5 %), pokles zaznamenali aj Hongkong (HK.cash: -0,1 %) a Austrália (AU200.cash: -0,1 %). Výnimkou je japonský Nikkei (JP225: +0,3 %), ktorý podporil zlepšený podnikateľský sentiment v prieskume Tankan a nižšia expozícia voči technologickému sektoru.
Novembrové údaje z Číny poukázali na prehlbujúce sa spomalenie. Maloobchodný predaj vzrástol medziročne len o 1,3 % oproti očakávaniam 2,8 %, priemyselná výroba vzrástla o 4,8 % oproti očakávaným 5 % a investície do fixných aktív klesli o 2,6 %, čím sa prehĺbil pokles z októbra. Hlavnými brzdami bol pokračujúci pokles cien nehnuteľností a slabá spotrebiteľská dôvera. Automobilový sektor výrazne brzdil maloobchodný predaj po tom, ako miestne samosprávy pozastavili dotácie na výmenu starých vozidiel.
Úrokové sadzby na Novom Zélande pravdepodobne zostanú na úrovni 2,25 % po dlhšie obdobie, za predpokladu, že sa ekonomické podmienky budú vyvíjať v súlade s prognózami, uviedla dnes guvernérka RBNZ Anna Bremanová.
Na devízových trhoch je najvýraznejším pohybom oživenie jenu (USDJPY, EURJPY: -0,55 %), keďže Japonsko sa pripravuje na to, čo by mohlo byť jeho prvým zvýšením úrokových sadzieb od januára koncom tohto týždňa. Index amerického dolára (USDIDX) klesol o 0,05 % v dôsledku prehlbujúceho sa rozdielu medzi očakávaniami menovej politiky USA a ostatných krajín. EURUSD je stabilný na úrovni 1,173.
Očakávania holubičej politiky Fedu naďalej podporujú drahé kovy. Zlato vzrástlo o 1 % na 4 346 USD za uncu, zatiaľ čo striebro sa po piatkovej korekcii odrazilo o 2 % na 63,17 USD za uncu.
Ropa Brent a WTI zastavili svoj pokles a odrazili sa o 0,5 % od mesačných miním. Zemný plyn vzrástol o 0,75 %.
Bitcoin vzrástol o 1,4 % na 89 750 USD, zatiaľ čo Ethereum posilnilo o 1,9 % na 3 136 USD.
