BREAKING: EURUSD mierne rastie po nečakanom poklese ISM Manufacturing

16:00, Spojené štáty – ISM dáta za december:
- ISM Manufacturing PMI: skutočnosť 47,9; očakávanie 48,3; predchádzajúce 48,2;
- ISM Manufacturing Prices: skutočnosť 58,5; očakávanie 59,0; predchádzajúce 58,5;
- ISM Manufacturing New Orders Index: skutočnosť 47,7; predchádzajúce 47,4;
- ISM Manufacturing Employment: skutočnosť 44,9; predchádzajúce 44,0;
Americký spracovateľský sektor sa v decembri zmenšil už desiaty mesiac po sebe, pričom ISM Manufacturing PMI dosiahol úroveň 47,9, čo je mierny pokles oproti novembru. Produkcia zostala v expanzii, no nové objednávky, zamestnanosť, zásoby aj importy klesli. Ceny pokračovali v raste, dodávky od dodávateľov sa spomalili a iba segment výpočtovej techniky a elektroniky zaznamenal rast, čo poukazuje na nerovnomerný vývoj medzi sektormi.
Manažéri hlásia pretrvávajúcu slabosť, ktorú pripisujú clám, vysokým nákladom, nízkemu dopytu spotrebiteľov a opatrnosti pri kapitálových výdavkoch. Sektory strojárstva, chémie, dopravy a spracovania kovov zápasia s poklesom objednávok a znižovaním kapacít. Mierne zlepšenie zaznamenali iba segmenty výpočtovej techniky a elektrotechniky. Morálka je nízka, logistika zostáva citlivá na geopolitické zmeny a očakávania oživenia sa presúvajú na koniec roka 2026.
EURUSD po zverejnení správy ďalej posilnil a postupne sa približuje k psychologickej úrovni 1,17000 po tom, čo klesol na takmer mesačné minimum okolo 1,16700.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Výnimočne nízky obchodný deficit USA; dolár zostáva silný 📌
Prieskum NY Fed: vyššie inflačné očakávania, ale aj vyššie očakávania rastu cien akcií 📄🔎
Výpredaj kryptomien 📉 Ripple oslabuje napriek partnerstvu s Amazonom
BREAKING: EURUSD reaguje na údaje o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti a nákladoch na prácu v USA 🗽
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.