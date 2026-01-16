Ranné zhrnutie (16.01.2026)

- Americké akciové indexy včera výrazne posilnili a pokračovali v raste na Wall Street. Hlavným faktorom rastu bol obnovený optimizmus v technologickom sektore, ktorý podporil solídnu výkonnosť naprieč trhom. Index S&P 500 vzrástol takmer o 0,3 %, Nasdaq si pripísal viac než 0,2 % a Dow Jones viedol s rastom o 0,6 %.
- Údaje o nových žiadostiach o podporu v nezamestnanosti v USA ukázali, že Fed má priestor zotrvať pri trpezlivom prístupe k menovej politike.
- Počet žiadostí klesol pod 200-tisíc, čo bolo hlboko pod trhovými očakávaniami na úrovni 215-tisíc. Pravdepodobnosť zníženia sadzieb v apríli klesla pod 40 %, čo naznačuje, že trh čoraz viac zohľadňuje menšiu šancu na ďalšie uvoľnenie zo strany Fedu.
- Napriek uisteniam administratívy Donalda Trumpa, že v súčasnosti neplánuje vojenský zásah v Iráne, geopolitické riziko zostáva zvýšené. Podľa správ mal izraelský premiér Netanyahu žiadať o odklad leteckých útokov, čo naznačuje, že potenciál pre eskaláciu alebo zvýšenú vojenskú prítomnosť USA v regióne stále existuje.
- Ázijské akciové trhy zatvorili zmiešane. Technologické akcie, najmä výrobcovia čipov, posilnili po lepších výsledkoch TSMC, no väčšina národných indexov – vrátane Nikkei 225, Hang Seng a Shanghai Composite – skončila v mínuse. Výnimkou bol austrálsky index S&P/ASX 200, ktorý vzrástol takmer o 0,5 %.
- Forex: Japonský jen počas ázijskej seansy posilnil po tom, čo minister financií uviedol, že sú na stole „všetky možnosti“ vrátane možnej koordinovanej intervencie s USA proti nadmernému oslabovaniu meny. Jenu pomohli aj signály, že Bank of Japan môže zrýchliť tempo zvyšovania úrokových sadzieb.
- Kanada a Čína oznámili kroky na zlepšenie bilaterálnych vzťahov a zvažujú užšiu spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva a energetiky.
- Čínska centrálna banka (PBOC) stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na 7,0078 – nad očakávaniami trhu (6,9722).
- Obavy z obchodnej politiky USA sa opäť vynorili po tom, čo Biely dom naznačil, že clá na AI čipy sú len „prvým krokom“ v širšej stratégii zameranej na polovodičový sektor.
- Trh drahých kovov: Zlato kleslo pod hranicu 4 600 USD za uncu, striebro stratilo vyše 2 % a priblížilo sa k 90 USD. Paládium kleslo približne o 5 % na 1 730 USD a platina oslabila o viac než 3,5 % na 2 320 USD.
- Kryptomeny: Bitcoin mierne vzrástol o 0,1 %, zatiaľ čo Ethereum ostalo prakticky bezo zmeny.
