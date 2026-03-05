Zhrnutie trhov: Indexy sa snažia udržať oživenie napriek rastúcej cene ropy 🗽 Akcie Broadcom prudko rastú

Globálny sentiment na akciových trhoch zostáva relatívne optimistický, napriek pretrvávajúcim vyšším cenám ropy na svetových trhoch, ktoré sa teraz približujú k 84 USD za barel a tento rok už vzrástli o viac než 20 %.
- Vojna na Blízkom východe pokračuje a podľa včerajších komentárov Izraela by mala trvať minimálne ďalšie dva týždne. Zároveň rastie nádej na postupné obnovenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. Irán neprejavil záujem o rokovania so Spojenými štátmi a poprel správy o údajných neformálnych rozhovoroch s CIA.
- Spojené štáty by mali poskytovať námornú eskortu obchodným lodiam a dnes agentúra Bloomberg s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedla, že Irán bude rešpektovať podmienky voľnej plavby v prielive. Tieto vyhlásenia však odporujú správam o ďalších lodiach zasiahnutých dronmi v blízkosti prielivu, zatiaľ čo sadzby za námornú prepravu zaznamenali bezprecedentný rast.
- Európske indexy sa väčšinou obchodujú v raste, napriek zmiešanému sentimentu na Wall Street pred otvorením trhu. Bitcoin sa drží blízko 72 000 USD, zatiaľ čo drahé kovy dnes skôr konsolidujú – zlato sa obchoduje okolo 5 160 USD za uncu.
Čína, najväčší svetový importér ropy, sa snaží šetriť palivo a pozastavila export nafty a benzínu. Ázijské trhy sa zotavujú po stredajšom výpredaji; index MSCI Asia Pacific vzrástol o 2,4 %. Regionálne oživenie viedla Južná Kórea, kde index Kospi vzrástol o 10 % a Kosdaq o 14 %, keď sa výrobcovia čipov Samsung a SK Hynix zotavili po panickom výpredaji. Futures na americké indexy sa obchodujú zmiešane. Európske polovodičové a softvérové spoločnosti rastú po lepšom než očakávanom výhľade tržieb spoločnosti Broadcom, ktorej akcie v predobchodnej fáze v USA rastú o viac než 6 %. Generálny riaditeľ Hock Tan uviedol, že predaj AI čipov by mohol budúci rok prekročiť 100 miliárd USD.
Európske akciové správy
- Alfa Laval: Morgan Stanley zvýšila odporúčanie na equal-weight (z underweight) a očakáva možné prekonanie objednávok v segmente Marine tento rok.
- Wizz Air: narušenia na Blízkom východe pravdepodobne stlačia čistý zisk FY2026 pod predchádzajúci výhlaď (+25 mil. € až −25 mil. €).
- Heidelberg Materials: Citi zvýšila odporúčanie na buy (z neutral) s tým, že nedávny výpredaj spôsobený obavami z trhu s emisnými povolenkami v EÚ je pravdepodobne prehnaný.
- Davide Campari: akcie rastú pred otvorením amerického trhu, keďže spoločnosť oznámila EBITDA nad očakávania. Citi označila výsledky za celkovo solidné, zatiaľ čo RBC vyzdvihla silný rast tržieb v štvrtom kvartáli.
- Schaeffler a Deutz: akcie boli dnes zaradené do nemeckého mid-cap indexu mDAX.
- TORM: akcie klesajú po tom, čo Oaktree signalizovala možný predaj akcií v hodnote 79,5 mil. USD v tomto operátorovi tankerovej flotily.
Zmeny v odporúčaniach analytikov v Európe
Zvýšenia odporúčaní
-
Aker BP → neutral (JPMorgan); cieľová cena: 308 NOK
-
Alfa Laval → equal-weight (Morgan Stanley)
-
Athens International Airport → equal-weight (Barclays)
-
DSV → buy (ABG); cieľová cena: 1 900 NOK
-
EnQuest → overweight (JPMorgan); cieľová cena: 25p
-
Heidelberg Materials → buy (Citi); cieľová cena: 220 EUR
-
Inditex → buy (Deutsche Bank); cieľová cena: 63 EUR
-
Schweiter → add (Baader Helvea); cieľová cena: 289 CHF
-
Softcat → neutral (UBS); cieľová cena: 1 225p
-
Traton → buy (Pareto Securities); cieľová cena: 35,64 €
-
Vistry Group → buy (Stifel); cieľová cena: 610p
Zníženia odporúčaní
-
Aker BP → sell (ABG); cieľová cena: 260 NOK
-
Domino’s Pizza Group → sell (Deutsche Bank); cieľová cena: 175p
-
Duell → reduce (Inderes); cieľová cena: 2,80 €
-
Flughafen Wien → neutral (Oddo BHF); cieľová cena: 55 €
-
Keller → hold (Deutsche Bank); cieľová cena: 2 200p
-
Segro → hold (Peel Hunt); cieľová cena: 825p
-
TF1 → underweight (Barclays); cieľová cena: 7 €
-
Var Energi → sell (ABG); cieľová cena: 33 NOK
DE40 (DAX futures, D1)
Nemecký DAX futures kontrakt sa snaží udržať rastové momentum, hoci tempo rastu sa mierne spomalilo. Dlhé spodné knôty na posledných troch sviečkach naznačujú pretrvávajúci nákupný záujem, pričom kontrakt sa opäť odrazil od supportu na úrovni EMA200 (červená línia).
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Denné zhrnutie: Indexy a kryptomeny klesajú pre rastúce ceny ropy 🚩 Zlato a americký dolár posilňujú
Boeing rastie vďaka správam o možnej obrovskej objednávke 737 MAX z Číny 📈
Ropa rastie o 11 % pre eskalujúci konflikt na Blízkom východe 📈Rast VIXu poháňa strach na Wall Street
BREAKING: Irán naznačuje, že Európa bude „legitímnym cieľom“, ak sa EÚ zapojí do vojny.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.