Ranné zhrnutie (16.02.2026)

Dnešná seansa bude jedinečná, pretože kvôli sviatkom v Číne, USA a Kanade nebude prebiehať žiadna seansa na hotovostných trhoch, čo môže výrazne znížiť volatilitu pozorovanú na mnohých trhoch.
Zaujímavé je, že prestávka v Číne potrvá až do konca týždňa kvôli oslavám lunárneho nového roka.
Z tohto dôvodu bola dnes volatilita na ázijských trhoch veľmi nízka. V súčasnosti je japonský Nikkei vyšší o 0,02 %, zatiaľ čo indický Nifty 50 je vyšší o 0,2 %.
Tento týždeň bude dolár naďalej v centre pozornosti a trh bude reagovať na naratívu „rebalancovania USD“, pričom Credit Agricole očakáva skôr konsolidáciu ako výrazné pohyby, pokiaľ nebudú zverejnené jasne slabšie údaje alebo holubičie signály zo strany Fedu. Kľúčové publikácie budú zahŕňať: jadrový PCE za december, predbežný PMI za február, zápisnicu zo zasadnutia FOMC a správu TIC za december, ktorá ukáže, či sa začal oslabovať zahraničný dopyt po amerických dlhopisoch a akciách. Ďalším zdrojom volatility, ktorý nie je uvedený v kalendári, by mohlo byť potenciálne rozhodnutie Najvyššieho súdu USA o clách, ktoré je naplánované na 20. februára. Všetky tieto faktory znamenajú, že koniec týždňa by mohol priniesť zvýšenú volatilitu USD a výnosov štátnych dlhopisov, najmä ak sa údaje a rozhodnutia budú odchyľovať od konsenzu.
Dnes však na devízovom trhu najlepší výkon podáva austrálsky dolár. Zvýšený pokles sa pozoruje u japonského jenu.
Jen oslabil po zverejnení údajov, keďže rast HDP len 0,2 % v medziročnom porovnaní (0,1 % v medzimesačnom porovnaní) jasne zaostal za očakávaniami, čo potvrdilo krehkosť oživenia a slabosť exportu a investícií. Táto kombinácia – slabý rast a stále vysoká inflácia – na jednej strane nedáva Bank of Japan priestor na agresívne sprísňovanie menovej politiky a na strane druhej posilňuje názor, že politika zostane dlhšie nezmenená, čo trh interpretuje ako negatívne pre jen. Okrem toho dnešné stretnutie premiérky Takaichiovej a guvernéra Uedu vyvoláva obavy, že vláda bude tlačiť na opatrnosť pri normalizácii, čo tiež negatívne ovplyvňuje menu.
Sektor služieb na Novom Zélande naďalej rastie (PSI 50,9 – index podnikateľského sentimentu), ale dynamika sa spomaľuje, zamestnanosť a zásoby klesajú, čo naznačuje opatrnosť medzi spoločnosťami a tlmí optimizmus voči NZD. Medzimesačný pokles výdavkov meraný transakciami platobnými kartami v januári o 1,1 %, napriek miernemu medziročnému nárastu, potvrdzuje sezónnu slabosť spotreby po sviatkoch, čo obmedzuje očakávania zníženia úrokových sadzieb a podporuje miernu stabilizáciu ekonomiky.
Na trhu s kovmi dosahujú slabé výsledky ako STRIEBRO, ktoré kleslo o 1,2 %, tak aj ZLATO, ktoré kleslo o 0,83 %.
Najväčší pokles však zaznamenáva NATGAS, kde investori opäť reagujú na vyššie ako priemerné teploty v 8-14-dňovej predpovedi. Ceny tejto komodity už klesli takmer o 7 %.
Bitcoin stráca 1 % a obchoduje sa blízko úrovne 68 000 USD.
Mapa volatility na devízovom trhu v súčasnosti. Zdroj: xStation
