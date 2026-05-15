US OPEN: Wall Street krváca po Trumpovej návšteve Pekingu

- Stretnutie Trump–Si neprinieslo žiadne zásadné odhalenia.
- Otázky okolo vzácnych kovov a vojny v Iráne zostávajú nevyriešené.
- Titulky nie sú pre sektor polovodičov príliš priaznivé.
- Výnosy amerických dlhopisov naďalej rastú. Výnosy 10-ročných dlhopisov sú na najvyššej úrovni za rok.
- Stretnutie Trump–Si neprinieslo žiadne zásadné odhalenia.
- Otázky okolo vzácnych kovov a vojny v Iráne zostávajú nevyriešené.
- Titulky nie sú pre sektor polovodičov príliš priaznivé.
- Výnosy amerických dlhopisov naďalej rastú. Výnosy 10-ročných dlhopisov sú na najvyššej úrovni za rok.
Všetky hlavné americké akciové indexy dnes vykazujú straty. Pokles vedie Russell 2000 (-2,4 %), zatiaľ čo NASDAQ Composite (-1,4 %) a S&P 500 (-1,1 %) strácajú tiež viac než 1 %.
Prečo sledujeme výpredaj?
1. Nie veľmi pôsobivý zoznam dohôd oznámených prezidentom Trumpom počas jeho nedávno ukončenej návštevy Pekingu.
- Obzvlášť pesimisticky pôsobí absencia dohody o predaji čipov NVIDIA. Trump uviedol, že čínska strana sa rozhodla americkú technológiu nenakupovať a namiesto toho plánuje zlepšiť vlastné riešenia.
- Akcie NVIDIA otvorili poklesom o 3,6 %, čo je najväčší pokles od 30. apríla. Aktuálne strácajú 4,4 %.
- Poklesy zaznamenávajú aj ďalšie spoločnosti vyrábajúce mikroprocesory. Intel klesá o 7,4 %, Micron o 6,8 %, AMD o 5 % a ARM Holdings o 7,8 %.
- Kľúčové otázky pre sektor AI zostávajú nevyriešené, vrátane obchodu so vzácnymi zeminami. Neobjavili sa ani žiadne správy o spoločnom úsilí otvoriť Hormuzský prieliv.
2. Rastúce obavy z inflačnej situácie po zverejnení vyšších než očakávaných údajov o inflácii v posledných dňoch.
- Spotrebiteľská inflácia je najvyššia od mája 2023 a dosahuje 3,8 %. Obzvlášť znepokojujúci je rast jadrového ukazovateľa pre sektor služieb na 3,4 %.
- Výrobná inflácia je najvyššia od decembra 2022 a dosahuje 6 %. Všetky ukazovatele prekonali očakávania, vrátane jadrového ukazovateľa (5,2 %) a superjadrového ukazovateľa (4,4 %).
- Vzrástli aj dovozné ceny (4,2 %) a vývozné ceny (8,8 %).
To viedlo k:
- Výraznému rastu výnosov amerických dlhopisov. Výnos 10-ročných dlhopisov vzrástol v týždennom porovnaní o 18 bázických bodov. Úroveň 4,57 % je najvyššia za rok.
- Preceneniu očakávaní ohľadom úrokových sadzieb FOMC smerom nahor. Zvýšenie sadzieb do konca roka je teraz základným scenárom trhu s implikovanou pravdepodobnosťou 60 %.
- Posilneniu dolára. Americká mena voči euru posilnila takmer o 1,5 %.
- Žiadny z vyššie uvedených faktorov nemožno považovať za priaznivý pre americký akciový trh.
3. Vystavenie indexov poklesom pre vyberanie ziskov po veľmi pôsobivom raste v posledných týždňoch.
- Index NASDAQ 100 od minima z konca marca vzrástol takmer o 30 %.
- Ukazovateľ P/E pre NASDAQ 100 nedávno prekročil hodnotu 38, čo je výrazne nad historickým mediánom okolo 25.
Technická analýza
US100 (H4)
Zdroj: xStation, 15/05/2026
Rastová vlna spomalila svoje momentum okolo 29 700 bodov, kde narazila na silnú ponukovú bariéru v oblasti historických maxím. Hoci systém exponenciálnych kĺzavých priemerov (EMA 50, 100, 200) si udržiava výrazne rastovú štruktúru, cena sa začína nebezpečne približovať k testu EMA 50, aktuálne okolo 29 000 bodov. Samotný rozsah a strmosť súčasného impulzu naznačujú potrebu technického ochladenia sentimentu pred prípadným útokom na okrúhlu psychologickú úroveň 30 000 bodov. Najbližšou významnou statickou podporou zostáva FIBO 23,6 %, ktorá sa zhoduje s predchádzajúcimi cenovými extrémami a môže byť prvou zastávkou prípadnej korekcie.
Firemné správy
- NVIDIA (NVDA.US): Akcie spoločnosti trpia jasnou divergenciou medzi pôvodnými vyhláseniami a konečnými výsledkami diplomatickej cesty prezidenta Trumpa do Pekingu. Summit Trump–Si spočiatku priniesol optimistické titulky o otvorení čínskeho trhu čipom H200, ale dnešné správy o absencii formálnych schválení zo strany Pekingu a neochote čínskych gigantov dokončiť nákupy vyvolali vlnu sklamania. To prinútilo investorov vyberať zisky a zatvárať pozície tesne pred kľúčovým finančným reportom naplánovaným na 20. mája.
- Intel Corp. (INTC.US): Akcie Intelu dnes prudko klesli o viac než 6 %, na približne 109 USD, a pokračujú tak v trende, ktorý sa začal už začiatkom tohto týždňa. Od začiatku roka sa akcie spoločnosti strojnásobili, okrem iného vďaka prelomovej zmluve s Applom na výrobu procesorov série M v rámci Intel Foundry. To vytvorilo výrazný priestor na vyberanie ziskov aj pri miernom posune trhového sentimentu. Fundamenty spoločnosti vyzerajú najsilnejšie za posledné roky, časť investorov sa však obáva, že súčasné ocenenie je príliš optimistické vzhľadom na skutočné tempo rastu marží.
- Figma (FIG.US): Platforma na návrh digitálnych produktov a prototypovanie, ktorá debutovala na NYSE v júli 2025, zverejnila výsledky za Q1 2026. Tržby vzrástli medziročne o 46 % na 333,4 milióna USD, a to vďaka rastúcej monetizácii produktov AI. Akcie rastú o viac než 13 %, spoločnosť je však stále medziročne nižšie o viac než 70 %.
- Klarna (KLAR.US): Švédsky gigant v oblasti odložených platieb a digitálneho bankovníctva zverejnil výsledky za Q1 2026 a prekvapil trh rozsahom zlepšenia ziskovosti. EPS dosiahol -0,01 USD oproti očakávaným -0,20 USD a tržby prekonali 1 miliardu USD, zatiaľ čo konsenzus bol pod 945 miliónmi USD. Upravený prevádzkový zisk vzrástol na 68 miliónov USD z iba 3 miliónov USD pred rokom a čistý zisk sa konečne dostal do kladných hodnôt, na 1 milión USD, oproti strate 99 miliónov USD v Q1 2025. Počet aktívnych používateľov vzrástol medziročne o 21 % na 119 miliónov. Sentiment však zhoršuje slabší než očakávaný výhľad pre Q2, hoci manažment ponechal celoročný výhľad bez zmeny. Po počiatočných ziskoch akcie klesli na 15 USD, čo predstavuje úroveň o viac než 65 % nižšiu než pred rokom.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Trumpove obchody odhaľujú rastúcu stopu krypta v rodinnom portfóliu ₿
Mierové nádeje slabnú, ropa rastie o 2 % 📈
Trump a Si riešili pravidlá pre umelú inteligenciu aj čipy Nvidia 💾
Zhrnutie trhov: Akcie a kovy klesajú, keďže summit Trump–Xi neprelomil patovú situáciu okolo Iránu 📉 (15.05.2026)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.