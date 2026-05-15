Výpredaj na dlhopisových trhoch❗️ TNOTE klesá pod 1-ročné minimum 📉

Futures na 10-ročné americké štátne dlhopisy (TNOTE) klesli o 0,6 % na najnižšiu úroveň od apríla 2025, keďže investori prehodnocujú výhľad menovej politiky. Trhy agresívne započítavajú jastrabejší Fed, k čomu prispieva zrýchľujúca inflácia a diplomatická patová situácia po summite Trump–Si.
Kontrakt TNOTE klesol pod všetky tri exponenciálne kĺzavé priemery (EMA100, EMA30, EMA10), čo potvrdzuje medvedie momentum. RSI sa však stále obchoduje nad kľúčovou úrovňou 30. Zdroj: xStation5
Výnosy dosiahli viacročné maximá
Výnos 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol na 5,117 %, čo je najvyššia úroveň od mája 2025, keďže trhy agresívne precenili inflačné riziko. Tento rast predstavuje „krst ohňom“ pre novo potvrdeného predsedu Fedu Kevina Warshe, ktorý teraz musí riadiť menovú politiku v situácii, keď dlhodobé sadzby čoraz výraznejšie preberajú kontrolu nad finančnými podmienkami.
Rekordne vysoké výnosy amerických dlhopisov prekonávajú podobné trendy v iných krajinách. To po summite Trump–Si opäť podporuje silu dolára. Zdroj: XTB Research
Silné inflačné dáta
Séria „neprehľadných“ reportov, vrátane inflácie CPI na 3,8 %, ročného tempa PPI na 6 % a najväčšieho rastu dovozných cien od roku 2022, potvrdzuje, že napätie na Blízkom východe sa premieta do veľkoobchodných aj spotrebiteľských nákladov. Tieto dáta Fedu čoraz viac sťažujú obhajobu výziev prezidenta Trumpa na znižovanie sadzieb.
CPI je už výrazne vzdialené od ročného inflačného výhľadu PCE Fedu na úrovni 2,7 %. Zdroj: XTB Research
Zlyhanie diplomatického momenta
Ceny energií opäť vzrástli. WTI sa dostala nad 104 USD po tom, čo summit Trump–Si skončil bez konkrétneho prielomu v otázke konfliktu s Iránom. Investori započítavajú bolestivý dopad dlhšej blokády a vnímajú nedostatok diplomatického pokroku ako priamy katalyzátor trvalo vysokých nákladov na energie a dopravu.
OIL.WTI pokračuje v raste nad 10-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA10, žltá). Zdroj: xStation5
Globálny fiškálny tlak
Výpredaj sa neobmedzuje iba na USA. Vzrástli aj výnosy nemeckých Bundov, britských Gilts a japonských dlhopisov. Na domácej pôde sa fiškálna situácia USA zhoršuje. Úrokové platby zo štátneho dlhu sú teraz druhým najväčším vládnym výdavkom po Social Security, čo ďalej znepokojuje držiteľov dlhopisov.
Globálne obavy na dlhopisových trhoch, hoci sú symetrické, podporujú dolár ako preferované bezpečné útočisko investorov. To spôsobuje výrazné oslabenie ostatných mien G10, ktoré sa voči USD zotavovali vďaka aprílovému optimizmu okolo vojny s Iránom. Zdroj: XTB Research
