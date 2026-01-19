Ranné zhrnutie (19.01.2026)

- Prezident Donald Trump oznámil nové clá na európske krajiny a Spojené kráľovstvo, ktoré nadobudnú účinnosť 1. februára 2026 vo výške 10 % a od 1. júna sa zvýšia na 25 %, ak Spojené štáty nezískajú súhlas na kúpu Grónska.
- Zoznam krajín zahrnutých do ciel obsahuje Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Holandsko a Fínsko. Iniciatíva je rámcovaná ako požiadavka motivovaná bezpečnostnými dôvodmi.
- Európa a Spojené kráľovstvo okamžite oznámili odvetné opatrenia, pričom zároveň signalizovali ochotu rokovať pred tým, než clá vstúpia do platnosti.
- Európska únia sa pripravuje na opätovné zavedenie balíka odvetných ciel v hodnote 93 miliárd EUR na americký tovar, ktorý bol minulý rok pozastavený. Tento balík sa môže automaticky obnoviť 6. februára, ak rokovania zlyhajú.
- Lídri EÚ smerujú k mimoriadnemu summitu, ktorý má zabezpečiť jednotnú reakciu a vyjadriť podporu Dánsku a Grónsku.
- Americké akciové trhy zostanú dnes zatvorené kvôli sviatku Martina Luthera Kinga Jr.
- Americký dolár najprv posilnil, no následne všetky zisky odovzdal voči EUR, GBP, AUD a NZD, čo odráža skepticizmus trhu voči skutočnému zavedeniu ciel.
- Futures na americké akciové indexy a štátne dlhopisy otvorili s poklesom a zostávajú pod tlakom, čo odráža rastúcu geopolitickú a obchodnú neistotu.
- Európske akciové futures taktiež klesajú o viac ako 1,00 %.
- Zlato dosiahlo nové historické maximum nad 4 670 USD. Striebro vzrástlo o 4,70 % na 93,300 USD.
- Japonské objednávky strojov v novembri medzimesačne klesli o 11 %, čo je viac než dvojnásobok očakávaného poklesu a signalizuje slabý investičný impulz.
- Rast HDP Číny v 4. štvrťroku spomalil na 4,5 % medziročne, čo je najslabšie tempo od znovuotvorenia ekonomiky, hoci celoročný rast za rok 2025 splnil cieľ 5 %.
- Silný export kompenzoval slabý domáci dopyt, ale maloobchodné tržby (0,9 % y/y) a investície (-3,8 % y/y) sklamali.
- Ceny nových domov v Číne v decembri klesli o 0,4 % m/m a 2,7 % y/y, čo je najstrmší ročný pokles za posledných päť mesiacov. Investície do nehnuteľností zostávajú hlboko negatívne (-17,2 % y/y) a naďalej oslabujú dôveru.
- Trh s kryptomenami zaznamenáva prudšiu korekciu, ktorú spôsobujú odlivy kapitálu z rizikových aktív a oneskorenia v americkom regulačnom procese, vrátane zákona Clarity Act.
