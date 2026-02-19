Ranné zhrnutie (19.02.2026)

- Seansa v ázijsko-pacifickom regióne prebieha v pokojnom sentimente. Zmeny na väčšine indexov sa pohybujú v pásme +/- 0,50 %. Japonský JP225 rastie o 0,02 %, singapurský SG20cash pridáva 0,88 % a austrálsky AU200.cash posilňuje o 0,55 %.
- Austrálsky dolár patrí dnes medzi silnejšie meny G10 a po solídnych dátach z trhu práce posilnil, čo zvýšilo očakávania možného zvýšenia sadzieb RBA v marci. Pár AUDUSD vzrástol o 0,25 % na 0,7070, následne však časť ziskov korigoval.
- Zamestnanosť v januári vzrástla o 17,8 tis., čo samo o sebe nie je výrazne silný výsledok. Miera nezamestnanosti však zostala na úrovni 4,1 %, teda pod očakávaniami, a počet odpracovaných hodín vzrástol o 0,6 %.
- Nezamestnanosť teraz klesá štyri mesiace po sebe — podobný vývoj bol naposledy zaznamenaný pred cyklom sprísňovania v roku 2022.
- Japonské objednávky strojárskych zariadení bez volatilných položiek vzrástli o 19,1 % m/m a 16,8 % y/y, čo výrazne prekonalo očakávania. Oživenie nasledovalo po prudkom poklese v novembri, čo naznačuje, že predchádzajúca slabosť bola dočasná. Investičná dynamika podporuje očakávania pokračujúcej ekonomickej expanzie.
- Silnejšie investičné dáta posilňujú rastový príbeh a podporujú japonské akcie. Prílev zahraničného kapitálu do japonských akcií sa v poslednom období zrýchlil.
- Dve tretiny japonských spoločností vyjadrili obavy o fiškálnu disciplínu pod vedením premiérky Takaichi. Navrhované daňové úľavy a výdavkové plány zneistili dlhopisový trh a viedli k rastu výnosov. Firmy sa obávajú oslabenia jenu a vyšších nákladov na financovanie.
- Zápisnica z januárového zasadnutia FOMC odstránila explicitnú zmienku o dosiahnutí 2 % inflačného cieľa do roku 2028. Analytický tím Fedu teraz hodnotí infláciu ako mierne vyššiu oproti decembrovým projekciám. Táto zmena signalizuje väčšiu neistotu ohľadom „poslednej míle“ v boji s infláciou. Trhy to môžu interpretovať ako potvrdenie scenára „vyššie sadzby na dlhšie obdobie“.
- Zápisnica z FOMC potvrdzuje, že Jerome Powell zostane predsedom do formálneho schválenia jeho nástupcu. Proces potvrdenia Kevina Warshe môže byť z politických dôvodov v Senáte oneskorený.
- Podľa správ je americká armáda pripravená na prípadné údery proti Iránu, hoci konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Situácia zostáva dynamická a politicky citlivá.
