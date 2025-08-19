Ranné zhrnutie (19.08.2025)

- Utorňajšie obchodovanie na ázijských trhoch bolo relatívne pokojné, najmä vďaka rokovaniam v Bielom dome.
- Objavilo sa mnoho komentárov týkajúcich sa podmienok, možností a termínov ďalších mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom za sprostredkovania USA a finančnej podpory Európskej únie.
- V tejto chvíli sa však zdá, že ďalší pokrok v rokovaniach je zmrazený, kým Rusko alebo Ukrajina nezrušia svoje hlavné podmienky pre podpísanie prímeria (zachovanie predvojnových hraníc (Ukrajina) a absolútna absencia zahraničných vojsk na ukrajinskom území (Rusko)). Bezpečnostné záruky, o ktorých rokovali USA, Ukrajina a EÚ, majú byť podrobne predstavené v priebehu najbližších 10 dní.
- Generálny tajomník NATO však zdôraznil, že otázka nasadenia vojakov na území nebola vôbec prerokovaná.
- Pred otvorením hotovostného obchodovania v Európe strácajú hodnotu hlavné futures kontrakty na európske a americké indexy. DE40 je v súčasnosti nižšie o 0,15 %, zatiaľ čo US500 stráca 0,17 %.
- Agentúra S&P potvrdila rating USA na úrovni AA+/A-1+ so stabilným výhľadom, pričom ako dôvod uviedla vysoké deficity a rastúci dlh, ale neočakáva trvalé zhoršenie.
- Makroekonomický kalendár na dnešné obchodovanie zostáva relatívne prázdny. Pozornosť investorov sa upriami na údaje o CPI z Kanady, správy z korporátnej sféry a akékoľvek nové geopolitické udalosti.
- Zlato dnes opäť mierne posilňuje, čo je priamym dôsledkom mierneho oživenia páru EURUSD. Dynamika pohybov na devízovom trhu je v súčasnosti veľmi nízka, hoci japonský jen si vedie relatívne dobre, zatiaľ čo austrálsky dolár zaznamenáva väčšie straty.
- Hlavné energetické komodity strácajú na hodnote. Zemný plyn klesol o 1,14 % a naďalej klesá v dôsledku nových prognóz počasia, ktoré naznačujú nižší dopyt po tejto komodite v dôsledku chladnejších teplôt.
- Kryptotrh je dnes ráno takisto ovládaný poklesmi. BTC klesol o 1,2 %, zatiaľ čo Ethereum klesol o 2,4 %.
