Americký zemný plyn klesá o 4 %, mierne počasie zaťažuje záverečné obchodovanie v roku 2025

Ceny amerického zemného plynu oslabujú počas záverečnej obchodnej seansy roka, pravdepodobne v dôsledku vyberania ziskov po odraze od lokálnych miním z 22. decembra. Tento pokles prichádza napriek neobvyklej fundamentálnej kontrakcii z úvodu mesiaca – počas prvých troch decembrových týždňov došlo k odberu zásob presahujúcemu 160 miliárd kubických stôp (bcf), čo je pre dané obdobie nezvyčajné. Podľa najnovšej správy o zásobách za týždeň končiaci 19. decembrom zásoby prvýkrát od apríla klesli pod päťročný priemer. Trh sa však aktuálne sústreďuje na vlnu teplého počasia na konci decembra, ktorá by mala trvať minimálne do 13. januára. V dôsledku toho sa očakáva, že odbery zásob počas nasledujúcich troch reportovacích období zostanú utlmené.
Aj keď sezónne výhľady NOAA aktuálne nenaznačujú bezprostredný arktický vpád, meteorológovia poukazujú na vysokú pravdepodobnosť vývoja studeného frontu po polovici januára. Navyše, pri rekordných vývozoch LNG by celkový dopyt mal zostať silný. Americké prognostické agentúry predpokladajú, že ceny zostanú v priebehu nasledujúcich 7 až 10 dní stabilné alebo mierne klesnú, nasledované možným zotavením v horizonte 30 až 45 dní. Za zmienku stojí, že forwardová krivka zostáva výrazne backwardovaná až do apríla.
Aktuálne meteorologické modely naznačujú, že teploty zostanú nad sezónnym priemerom aj počas nasledujúcich dvoch týždňov.
Technická analýza
Ceny dnes zažívajú výrazný pokles, ktorý v kombinácii so včerajším vývojom naznačuje tvorbu formácie „shooting star“. Uzavretie na týchto oslabených úrovniach môže signalizovať koniec nedávneho korekčného rastu v rámci širšieho klesajúceho trendu. V takom prípade môže trh testovať kľúčovú podporu v oblasti 100- a 200-dňového kĺzavého priemeru, teda okolo 3,6 USD/MMBtu.
