Ranné zhrnutie (22.01.2026)

- Futures na americké indexy pokračujú v raste po tom, čo Donald Trump na sociálnych sieťach uviedol, že sa dosiahla rámcová dohoda o Grónsku a všeobecne o otázkach Arktídy v rámci NATO. Americký prezident zároveň zrušil plánované clá na vybrané európske krajiny (US100, US500: približne +0,05 %).
- Najvyšší súd USA pravdepodobne zamietne Trumpovu žiadosť o okamžité odvolanie Lisy Cookovej z Rady guvernérov Fedu, podľa vyjadrení viacerých sudcov, ktorí sa odvolávali na nezávislosť centrálnej banky a možné negatívne ekonomické dôsledky.
- Ázijské trhy väčšinou rastú, podporené obratom na futures Wall Street a zlepšeným sentimentom po uvoľnení napätia medzi USA a Grónskom. Najvýraznejší výkon podala Južná Kórea – KOSPI (+0,6 %) dosiahol rekord vďaka akciám súvisiacim s AI (Samsung a SK Hynix: približne +2 %). Japonský SoftBank taktiež rastie vďaka AI optimizmu (okolo +11 %). Index JP225 pridáva ďalších 0,8 % pred zajtrajším rozhodnutím BoJ.
- Austrálske údaje z trhu práce prekonali očakávania, pravdepodobne vďaka sezónnym vplyvom ako silnejší dopyt po práci počas sviatkov. V decembri vzrástla zamestnanosť o 65,2 tis. pracovných miest (odhad: 28,3 tis.), pričom novembrové údaje boli revidované nadol z -21,3 tis. na -28,7 tis. Miera nezamestnanosti klesla zo 4,3 % na 4,1 %, čo poukazuje na sprísňujúci sa trh práce.
- Japonský obchodný deficit sa v roku 2025 znížil o približne 52 % na 2,65 bil. jenov, najmä vďaka rekordnému rastu exportu poháňanému vývozom polovodičov a širšej elektroniky do iných ázijských krajín. Deficity s Európou a Čínou sa však prehĺbili.
- Na devízových trhoch dominujú meny Antipódov, podporené vyššou ochotou riskovať a údajmi z austrálskeho trhu práce, ktoré podporujú jastrabí výhlaď menovej politiky. AUDUSD rastie o 0,65 %, čím prelamuje psychologickú hranicu 0,68. NZDUSD pridáva miernejších 0,25 %. Jen je opäť najslabšou menou G10, oslabuje približne o 0,3 % voči doláru aj euru. EURUSD sa drží bez zmeny okolo úrovne 1,169.
- Zlato mierne koriguje, klesá o 0,1 % na cca 4 830 USD po zmiernení napätia medzi USA a Európou, zatiaľ čo striebro vymazáva včerajšie straty, rastie o 1 % na 94 USD.
- Zemný plyn si pripisuje 5 %, čím predlžuje rast už štvrtú seansu po sebe. Ropa Brent aj WTI klesajú o 0,2 %, čo signalizuje nižšiu volatilitu po predchádzajúcom raste.
- Nálada na kryptotrhu je zmiešaná. Hlavné tokeny rastú (Bitcoin: +0,4 % na 90 180 USD; Ethereum: +0,2 % na 3 018 USD), zatiaľ čo menšie tokeny sú často v červených číslach (TRUMP: -1 %, Ripple: -0,5 %).
Denné zhrnutie: Šialenstvo na trhu drahých kovov 🚨STRIEBRO prelomilo 101 USD a rastie o 5 %❗
Kakao sa prepadlo o 7 % 📉
Prehľad trhu: PMI formuje európske trhy 🚨
Striebro v januári posilnilo o 40 % a smeruje k 100 USD za uncu 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.