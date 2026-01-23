Ranné zhrnutie (23.01.2026)

- Americké akciové indexy uzavreli výrazne vyššie po sérii pozitívnych správ. S&P 500 vzrástol o viac ako 0,5 %, Nasdaq o 0,9 % a Dow Jones o viac ako 0,6 %.
- Hlavnými dôvodmi optimizmu boli makroekonomické údaje: rast HDP dosiahol 4,4 %, zatiaľ čo počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti bol nižší, ako sa očakávalo. PCE inflácia v USA bola na úrovni 2,8 %, čo sa stále považuje za mierne zvýšenú hodnotu.
- Bank of Japan podľa očakávania ponechala krátkodobú úrokovú sadzbu na úrovni 0,75 %, zároveň však zvýšila výhlaď jadrovej inflácie a poukázala na rastúce inflačné riziká. Aj keď jadrová inflácia v Japonsku spomaľuje, stále zostáva nad cieľom centrálnej banky, v decembri dosiahla 2,4 % v porovnaní s 3 % v novembri. Za zmienku stojí aj to, že PMI dosiahol najvyššiu úroveň za posledných 17 mesiacov, čo signalizuje návrat japonského priemyslu k rastu.
- Čínska centrálna banka (PBOC) stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na 6,9929, čo je vyššie ako očakávaných 6,9481.
- Ázijské akciové trhy ukončili týždeň v pozitívnej nálade: japonský Nikkei 225 si pripísal 0,29 %, hongkonský Hang Seng vzrástol o 0,33 %, čínsky Shanghai Composite posilnil o 0,27 % a austrálsky ASX 200 pridal 0,06 %. Výraznejšie sa darilo juhokórejskému KOSPI, ktorý vzrástol o 0,6 %.
- Na devízovom trhu je najväčšia volatilita viditeľná pri páre USD/JPY, ktorý rastie po rozhodnutiach centrálnych bánk a zverejnení makroekonomických údajov.
- Ropné trhy tiež vykazujú zvýšenú volatilitu. Kontrakty na Brent a WTI reagovali na varovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že vyšle „flotilu“ smerom k Iránu, čo vyvolalo obavy z možného narušenia dodávok od tohto kľúčového producenta ropy.
- Na trhu drahých kovov zlato a striebro profitujú z geopolitického napätia. Zlato posilňuje o 0,3 % a pohybuje sa okolo 4 950 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 3 % a prekročilo 99 USD za uncu.
- Na trhu kryptomien Bitcoin stúpa približne o 0,3 %, zatiaľ čo Ethereum zostáva prevažne bez zmeny.
- Intel zverejnil štvrtkové výsledky, ktoré prekonali očakávania analytikov, no spoločnosť varovala, že v prvom štvrťroku očakáva výrazne nižšie marže a tržby.
Ekonomický kalendár: Tržby v hlavnej úlohe (27.01.2026)
Ranné zhrnutie (27.01.2026)
Kozmické nárasty drahých kovov, jen v turbo režime! 🚀
Strategy investuje ďalších 267 miliónov USD do Bitcoinu: Hromadenie pokračuje aj napriek volatilite
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.