Ranné zhrnutie (24.12.2025)

- Americké indexy uzavreli s miernymi ziskami. Nasdaq100 vzrástol o 0,5 %. Nové historické maximum na závere dosiahol index S&P 500, ktorý po raste o 0,4 % ukončil seansu na 6 909 bodoch.
- Nálada počas ázijskej seansy bola zmiešaná. Čínske indexy využili vynikajúce údaje o HDP v USA na mierne zisky, zatiaľ čo ostatné indexy klesali. Shanghai Composite vzrástol o 0,3 % a Hang Seng obmedzil rast na 0,2 %. Podobne v Indii posilnil Nifty50 o 0,2 %.
- Juhokórejský KOSPI klesol o 0,2 % a ASX200 takisto zaznamenal pokles, keď oslabil o 0,4 %. V Japonsku po zverejnení BOJ minutes zostal Nikkei 225 nezmenený, no širší index TOPIX klesol o 0,4 %.
- Bank of Japan zverejnila minutes zo svojho novembrového zasadnutia menovej politiky:
- BOJ vníma ekonomiku ako mierne rastúcu, s CPI okolo 3 % a pozitívnou mzdovou dynamikou, no s jasným spomalením inflácie pod 2 % a stále zápornými reálnymi sadzbami.
- BOJ bude „pokračovať v zvyšovaní sadzieb a upravovať mieru uvoľnenia“, avšak so silným dôrazom na „závislosť od dát“ a „globálne riziká“.
- Tretí rok vysokého rastu miezd by formálne umožnil považovať inflačný cieľ za dosiahnutý a dal by mandát na ďalšie sprísňovanie.
- Väčšina výboru sa zdržuje krokov a zdôrazňuje neistotu ohľadom vplyvu amerických ciel, novej fiškálnej politiky Tokia a skutočnosti, že CPI ešte nie je trvalo na očakávaných 2 %.
- Menšina presadzuje okamžité zvýšenie sadzieb približne na 0,75 % s tým, že deflačná norma bola prelomená, inflačný cieľ je „z veľkej časti“ splnený, inflačné riziká sú smerom nahor a nečinnosť teraz zvyšuje riziko neskoršieho prudkého sprísnenia.
- Trh interpretuje minutes ako umiernené potvrdenie nedávnej komunikácie a dočasne dôveruje normalizačnej politike BOJ.
- Jen zostáva stabilný po posilnení v posledných dňoch, USDJPY sa pohybuje okolo 155,7.
- Juhokórejský won výrazne posilnil, keď po vyhláseniach ministra financií o plánovaných reformách vzrástol o 2 % voči doláru. Indická rupia a thajský baht takisto posilňujú voči doláru.
- Na komoditnom trhu dosahuje meď ďalšie historické maximum, pričom kontrakty rastú o 1,3 %.
- Na západných trhoch možno počas sviatočného obdobia očakávať výrazne zníženú volatilitu, pričom obchodovanie nebude prebiehať na nemeckých, poľských, talianskych, švajčiarskych a škandinávskych burzách. Burzy v Španielsku, Francúzsku, Spojenom kráľovstve a USA budú zatvárať skôr než zvyčajne.
Cena ropy zostáva stabilná, a to aj napriek geopolitickému napätiu a nízkej likvidite na trhu.
