Ranné zhrnutie (27.01.2026)

- Futures na americké indexy ďalej posilňujú napriek tlaku zo strany dnešného zasadnutia Fedu a stredajších tržieb „Magnificent 7“ (US100 +0,6 %, US2000 a US500 +0,4 %, US30 +0,3 %).
- Americký minister financií Scott Bessent uviedol, že Donald Trump telefonoval s kanadským premiérom Markom Carneyem po včerajšej vlne obchodných hrozieb voči Kanade. Carney následne poznamenal, že Trumpova rétorika je do veľkej miery súčasťou vyjednávacej stratégie.
- Donald Trump oznámil plány na zvýšenie ciel na juhokórejský tovar z 15 % na 25 % (autá, drevo, farmácia) v reakcii na pretrvávajúce zlyhanie parlamentu ratifikovať vyrokovanú obchodnú dohodu.
- Ázijské trhy nasledovali včerajšiu silnú rally na Wall Street, podporenú solídnymi výsledkami amerických spoločností. Japonský JP225 si pripisuje 1,45 %, juhokórejský Kospi posilňuje až o 2,6 % napriek Trumpovým hrozbám ciel a HK.cash rastie o 1 %, pričom nálada na pevninskej Číne zostáva zmiešaná. Sila technologického sektora vyvažuje slabosť automobilového priemyslu.
- FX: Menový pár USDJPY zastavuje pokles po troch dňoch prudkého výpredaja spôsobeného obavami z možnej menovej intervencie v Japonsku (-2,7 % od piatka do včera; +0,3 % dnes). Dollar index je stabilný, pričom austrálsky dolár je opäť najsilnejšou menou G10 na začiatku seansy (AUDJPY +0,4 %, AUDCAD +0,3 %). EURUSD je stabilné okolo 1,187.
- Drahé kovy pokračujú v raste, podporené obnoveným napätím v oblasti obchodu: zlato pridáva 1,5 % na 5 087 USD, striebro skokovo o 5,8 % na 110 USD. Platinu po včerajšej korekcii posilňuje o 4,6 %.
- Energetické komodity mierne oslabujú: ropa Brent a WTI klesajú približne o 0,7–0,8 %, zatiaľ čo NATGAS klesá druhý deň po sebe, tentoraz o ďalších 2,7 %.
- Kryptoaktíva vykazujú nízku volatilitu: Bitcoin rastie o 0,2 % na 88 300 USD, zatiaľ čo Ethereum sa obchoduje bez zmeny okolo 2 925 USD.
Denné zhrnutie: Historický deň pre drahé kovy; STRIEBRO stráca 30 %; USD posilňuje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovmi❓ STRIEBRO kleslo o viac než 33 % za jediný deň 🚨
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napätia aj valuácií
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.