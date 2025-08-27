Ranné zhrnutie (27.08.2025)

- Po včerajšej pozitívnej seanse na Wall Street pred výsledkami spoločnosti Nvidia sa akcie technologických spoločností v Ázii posunuli vpred, keďže investori očakávali výhľad spoločnosti na dopyt po čipoch, aby zistili, či globálna rally od apríla môže pokračovať. Spoločnosť Nvidia oznámi výsledky hospodárenia po zatvorení amerického trhu; akcie sa nachádzajú blízko ATH
- Umelá inteligencia zostala v centre pozornosti, pričom čínska spoločnosť Cambricon vzrástla až o 8,2 % na rekordnú úroveň vďaka vysokým ziskom. Akcie spoločnosti Nikon poskočili o 21 % po správach, že EssilorLuxottica (výrobca Ray-Ban) môže zvýšiť svoj podiel.
- Americké a európske akciové futures sa pred správou spoločnosti Nvidia tiež pohybovali mierne vyššie, avšak širšie nálady počas ázijskej seansy (bez technológií) boli slabšie; čínske indexy dnes klesajú najviac
- Dolárový index si pripísal 0,2 %, čím zvrátil utorkový pokles súvisiaci s Trumpovým krokom odvolania guvernérky Fedu Lisy Cookovej. Zlato sa posunulo o takmer 0,5 %, štátne dlhopisy sa po predchádzajúcom poklese dlhodobých dlhopisov v USA, Francúzsku a Spojenom kráľovstve udržali na stabilnej úrovni.
- Austrálsky index spotrebiteľských cien dopadol oveľa horšie, než sa očakávalo, keď v júli vzrástol o 2,8 % oproti predchádzajúcim 2,3 % a 1,9 %. Vykonané stavebné práce medzikvartálne vzrástli o 3 % oproti očakávaným 1 % a predchádzajúcim 0 %. Napriek „inflačným“ údajom AUD voči americkému doláru len mierne získava.
- Údaje o priemyselných ziskoch v Číne ukázali v júli pomalšie tempo poklesu, čo naznačuje, že opatrenia proti nadmerným kapacitám môžu zmierňovať tlaky.
- Trump zaviedol 50 % clo na vybrané indické tovary, najprísnejšie v Ázii, ako odvetu za indické nákupy ruskej ropy, čo znamenalo prudký obrat vo vzťahoch medzi USA a Indiou.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.