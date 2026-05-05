Ranné zhrnutie 📈 Bitcoin sa odráža na 81 tis. USD, Wall Street posilňuje napriek rastúcim cenám ropy (05.05.2026)

- Ceny ropy po včerajších ziskoch mierne klesajú, zatiaľ čo futures na akciové indexy, vrátane US100 a US500, aj Bitcoin sa odrážajú napriek pokračujúcej neistote a extrémne zvýšenému napätiu v Perzskom zálive. Najväčšia kryptomena stúpa smerom k 81 000 USD, čo posilňuje býčí sentiment okolo postupného návratu k uptrend. Medzi dnešné kľúčové makrodáta patria údaje JOLTS a ISM služieb z USA, oboje bude zverejnené o 16:00. Pred začiatkom seansy zverejnia tržby PayPal a Pfizer, po zatvorení trhu potom AMD.
- Geopolitické napätie v Perzskom zálive ovplyvňuje logistiku a bezpečnosť v oblasti ropy. Plavidlo spoločnosti Maersk plaviace sa pod americkou vlajkou opustilo záliv cez Hormuzský prieliv pod eskortou americkej armády. To zdôrazňuje zvýšené prevádzkové riziká na jednej z najdôležitejších energetických trás sveta. Tento vývoj poukazuje na reálne hrozby pre kontinuitu dodávok a rastúcu militarizáciu regiónu.
- Trh s ropou signalizuje sprísňovanie dodávateľských podmienok v súvislosti s konfliktom v Iráne. Chevron upozorňuje na zhoršujúce sa dodávateľské prostredie, zatiaľ čo skladové rezervy sa znižujú. To obmedzuje schopnosť trhu absorbovať dodávateľské šoky. Toto prostredie podporuje zvýšenú volatilitu cien energií.
- Austrálska centrálna banka (RBA) zvýšila úrokové sadzby v súlade s očakávaniami. Sprísnila menovú politiku v reakcii na pretrvávajúcu infláciu a zvýšila hotovostnú sadzbu na 4,35 % z predchádzajúcich 4,10 %.
- Palantir výrazne prekonal finančné očakávania a zvýšil svoj výhľad. Spoločnosť oznámila lepšie než očakávané výsledky (EPS 1,33 USD vs. odhad 1,28 USD) spolu so silnejšími tržbami a EBITDA. Zároveň zvýšila výhľad pre 2. štvrťrok aj celý rok, najmä v americkom komerčnom segmente. To poukazuje na trvalo silný dopyt po riešeniach v oblasti dát/AI a lepšiu prevádzkovú efektivitu. Napriek tomu akcie v poobchodnej fáze klesli takmer o 3 %.
- USA menia svoj regulačný postoj k umelej inteligencii. Administratíva zvažuje zavedenie dohľadových mechanizmov pre modely AI pred ich verejným uvedením. Súčasťou môže byť formálny proces preskúmania a vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá prepojí vládu a Big Tech. Ide o odklon od predchádzajúceho voľnejšieho prístupu a pre sektor to predstavuje potenciálne regulačné riziko.
- Európska únia aktívne sleduje vývoj AI a komunikuje so súkromným sektorom. Kontakt so spoločnosťou Anthropic v súvislosti s projektom Mythos zdôrazňuje rastúce zapojenie regulátorov do oblasti AI. To môže viesť k väčšej harmonizácii alebo naopak k regulačným rozdielom medzi EÚ a USA.
Ropa a Palantir (D1 graf)
Ekonomický kalendár: V centre pozornosti ISM služieb a report JOLTS z USA
