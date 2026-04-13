Ranné zhrnutie: Blokáda Hormuzského prielivu a politická revolúcia v Maďarsku ⚖️

🌍 Geopolitika
- Rokovania medzi USA a Iránom v Islamabade sa cez víkend skončili neúspechom — obe strany nedokázali dosiahnuť dohodu o iránskom jadrovom programe. Prímerie je stále formálne v platnosti, no nádeje na ďalšie kolo dialógu sú malé, najmä po posledných eskalačných krokoch Washingtonu.
- Prezident Trump dnes ráno na Truth Social potvrdil, že blokáda iránskych prístavov vstúpi do platnosti o 16:00. USA budú zadržiavať všetky lode vstupujúce do iránskych prístavov alebo z nich odchádzajúce, ktoré prevážajú iránsky tovar, vrátane ropy a plynu.
- CENTCOM spresnil, že blokáda neznamená uzavretie Hormuzského prielivu pre tranzitnú dopravu. Irán však varoval, že akékoľvek priblíženie amerických lodí k prielivu bude považovať za porušenie prímeria. Izrael zvýšil stupeň pohotovosti.
- Správy naznačujú, že Trump a jeho poradcovia zvažujú obnovenie obmedzených úderov proti Iránu, ak sa blokáda ukáže ako neúčinná. Analytici vnímajú blokádu predovšetkým ako nástroj tlaku, no trh už započítava riziko ďalšej eskalácie.
🗳️ Politika — Maďarsko
- V nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku získala opozičná strana Tisza Pétera Magyara približne 53 % hlasov pri historicky vysokej volebnej účasti. Po sčítaní 98,93 % hlasov drží Tisza 138 mandátov, Fidesz 55 a Mi Hazánk 6 z celkových 199 kresiel v parlamente.
- Magyar si zabezpečil ústavnú väčšinu — hranica je 133 mandátov — a ukončil tak 16 rokov vlády Viktora Orbána. Európa už poslala gratulácie a trhy výsledok interpretujú ako signál zbližovania Maďarska s EÚ — až 90 miliárd eur pomoci pre Ukrajinu, ktorú Budapešť predtým blokovala, by teraz mohlo byť uvoľnených.
- Menový pár EUR/USD na túto správu reagoval len mierne — zostáva pod tlakom silnejšieho dolára a rastúcich cien energií v Európe. Z dlhodobého pohľadu je však výsledok volieb pozitívny pre euro a aktíva EÚ.
📉 Ázijské trhy
- Ázijská seansa sa niesla v znamení risk-off sentimentu. Nikkei 225 oslabil o 1,0 %, pod tlakom rastúcich cien energií a 29-ročného maxima výnosov japonských 10-ročných dlhopisov, ktoré rástli pre obavy z inflácie. Hang Seng klesol o 1,5 % a Shanghai Composite stratil 0,3 %.
- ASX 200 oslabil o 0,5 % — index stiahli nadol technologické a ťažobné akcie, zatiaľ čo energetický sektor zaznamenal rast.
- Futures na Euro Stoxx 50 klesajú o 1,8 % po piatkovom raste o 0,5 %. V mínuse sú aj americké futures: US500 -0,70 %, US100 -0,81 %.
💱 Meny
- Dolár posilňuje vďaka dopytu po bezpečných aktívach a vyšším cenám ropy: DXY +0,3 %, USD/JPY +0,3 % (okolo 159,7). Jen zostáva slabý napriek jastrabím signálom z BoJ, keďže vyššie ceny energií predstavujú pre japonskú ekonomiku štrukturálny problém.
- EUR/USD klesá o 0,3 % a padá pod úroveň 1,1700. GBP/USD stráca 0,4 % a len ťažko sa drží nad 1,3400.
- Meny južnej pologule zostávajú pod tlakom risk-off sentimentu: AUD/USD -0,3 % (support na 0,7000), NZD/USD -0,2 % (support na 0,5800). Zlotý: USD/PLN -0,13 % (3,6394), EUR/PLN +0,12 % (4,2531) — relatívne stabilný.
Volatilita na FX trhu. Zdroj: xStation
🛢️ Komodity
- Ropa je dnes jednoznačným lídrom: WTI +8,95 % (približne 104,76 USD/barel), Brent +6,8 % (nad 102 USD). Ide o návrat nad psychologickú hranicu 100 USD po zlyhaní rokovaní a oznámení blokády.
- Analytici upozorňujú na ďalší rizikový faktor: expiráciu májového kontraktu na WTI dňa 21. apríla. Absencia diplomatického prielomu môže vyvolať prudkú špekulatívnu rally — niektorí očakávajú možný pohyb smerom k 120 USD do konca týždňa.
- Zlato oslabuje o 0,5 % až 0,81 % (okolo 4 720 USD/oz) pre silný dolár a rast cien ropy, no stále sa drží výrazne nad minimom na 4 700 USD. Striebro stráca 2,52 %. Meď klesá o 1,3 % pod tlakom slabšieho rastového sentimentu a rizika spomalenia.
📊 Akcie a sektory
- Prevládajúcim scenárom je odliv z cyklických sektorov: banky, aerolínie, priemyselné firmy a maloobchod budú pod tlakom pre vyššie náklady na energie. Prirodzenými víťazmi sú energetické spoločnosti a obranný sektor.
- DE40 klesá o 1,16 %, EU50 o 1,15 %, JP225 o 1,37 % a CHN.cash o 0,84 % — globálny obraz zostáva jasne negatívny.
₿ Kryptomeny
- Bitcoin stráca 0,69 % (približne 70 800 USD) — správa sa ako rizikové aktívum, nie ako „digitálne zlato“, čo je v súčasnom prostredí slabina.
Volatilita na hlavných trhoch. Zdroj: xStation
🎯 Čo môžeme dnes očakávať?
- Európska seansa pravdepodobne otvorí výrazne nižšie, pričom kľúčovým momentom bude 16:00 — oficiálny začiatok blokády iránskych prístavov. Ak dôjde k námornému incidentu alebo Irán odpovie vojensky, ceny ropy môžu ďalej prudko rásť a akcie môžu prehĺbiť svoje straty.
- V makroekonomickom kalendári bude vhodné sledovať akékoľvek diplomatické oznámenia (s Pakistanom a Čínou v úlohe sprostredkovateľov) a tiež prípadné vyjadrenia ECB po politickom otrase v Maďarsku. Akékoľvek náznaky deeskalácie zo strany USA alebo Iránu by boli najväčším pozitívnym prekvapením dnešnej seansy. Z pohľadu dát je dnes kalendár prázdny.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.