Ranné zhrnutie: Býčia rally jenu! Čo prinesie dnešná seansa❓ (10.07.2026)

Geopolitika
Napätie medzi USA a Iránom zostáva v centre pozornosti, hoci trhy vnímajú konflikt ako „pod kontrolou“ po tom, čo vysokopostavený americký predstaviteľ cez noc potvrdil, že technické rokovania s Teheránom budú pokračovať. Prezident Trump predtým na summite NATO v Ankare oznámil, že prímerie s Iránom „sa skončilo“, neskôr však uviedol, že Irán telefonoval s cieľom dosiahnuť dohodu. Irán kontroluje prevádzku cez Hormuzský prieliv, ktorý považuje za svoju „zlatú zbraň“ a prioritu dôležitejšiu než jadrový program. Prevádzka tankerov klesla na 13 denne z priemerných 33 minulý týždeň. Katar a Pakistan sprostredkovávajú snahy o návrat Washingtonu a Teheránu k rokovaciemu stolu.
Ekonomika
Japonský index cien výrobcov (PPI) za jún vzrástol medziročne o 7,1 %, výrazne nad očakávaniami (6,8 %) aj májovým údajom (6,3 %). To udržiava Bank of Japan na ceste k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb. Japonský minister financií Katayama oznámil opatrenia, ktoré majú povzbudiť penzijný fond GPIF k výrazne vyšším investíciám do domácich finančných aktív. To zmiernilo obavy o nezávislosť BoJ po výpredaji japonských štátnych dlhopisov (JGB). Výnos 10-ročných amerických štátnych dlhopisov zostáva stabilný na 4,541 %, hoci portfolio manažéri varujú pred rastúcou volatilitou na trhu Treasuries, keďže Fed zaujíma reaktívnejší postoj.
Pohyby hlavných indexov na Wall Street, štvrtkový záver
Index Nasdaq Composite vzrástol o 1,3 %, S&P 500 pridal 0,8 % a Dow Jones uzavrel vyššie o 0,3 %. Zisky ťahala rally polovodičových akcií po oznámení veľkých investícií významného amerického výrobcu pamätí. Futures na americké indexy v piatok ráno mierne klesali, S&P 500 a Nasdaq odpisovali okolo 0,1 %, zatiaľ čo Dow stagnoval.
Trhy v Ázii
Ázijské trhy v piatok prudko rástli vďaka odrazu v sektore AI čipov. Kospi vyskočil o viac než 4 % (Kosdaq +5,9 %), zatiaľ čo Nikkei 225 pridal približne 1,5–2 % a Topix vzrástol takmer o 0,5–0,75 %. Hang Seng posilnil o 0,45–1,86 % a čínsky CSI 300 získal 0,33–0,4 %. Morgan Stanley upozorňuje, že Hongkong a Čína v poslednom čase jasne prekonávajú regionálne trhy. Napriek piatkovému odrazu zostáva KOSPI na ceste k tretiemu týždennému poklesu v rade.
Meny
Jen výrazne posilnil po komentároch Katayamu ohľadom fondu GPIF. Analytici zdôrazňujú, že štrukturálny tok kapitálu z penzijných fondov, ktoré aktuálne držia 50 % aktív v zahraničí, môže jenu poskytnúť trvalejšiu podporu než menové intervencie. Dolár si vedie slabo, ale poľský zlotý je na tom ešte horšie a voči euru aj doláru klesol na najnižšie úrovne za rok.
Komodity
Ceny ropy zostávajú stabilné v úzkom pásme. Brent sa obchoduje okolo 76,40–76,57 USD za barel a WTI okolo 72,22–72,34 USD za barel po zmiernení obáv o energetickú infraštruktúru. Citi drží svoj základný scenár pre Brent v treťom štvrťroku na 75 USD, za predpokladu dohody medzi USA a Iránom a znovuotvorenia Hormuzského prielivu. Zlato mierne klesá (-0,21 %) a obchoduje sa okolo 4 114–4 116 USD, striebro rastie o 0,58 % na 60,24–60,32 USD, zatiaľ čo zemný plyn pridáva 0,17 %.
Spoločnosti
SK Hynix má v piatok debutovať na Nasdaqu prostredníctvom ADR ocenených na 149 USD za akciu. IPO bolo preupísané a spoločnosť získava kapitál približne 26,5 miliardy USD. Firma sa obchoduje za 4,8-násobok očakávaného zisku oproti mediánu odvetvia na úrovni 29,84-násobku, čo vyvoláva otázky ohľadom zužovania takzvaného „Korean discount“. SoftBank Group vzrástla o viac než 11 %, zatiaľ čo Samsung Electronics získal 4,3 % v reakcii na rally v AI čipoch. Pozornosť leteckého trhu sa medzitým v piatok ráno zameria na štvrťročné výsledky Delta Air Lines.
Kryptomeny a zhrnutie obchodnej seansy
Bitcoin rastie o 1,14 % a obchoduje sa v pásme 63 851–64 041 USD, čím nadväzuje na pozitívny trhový sentiment. Dnešnú európsku seansu pravdepodobne ovplyvní predovšetkým debut SK Hynix na Nasdaqu, výsledky Delta Air Lines a ďalší vývoj ohľadom rokovaní medzi USA a Iránom a kapitálových tokov z japonských penzijných fondov.
Aktuálne sledovaná volatilita naprieč kľúčovými inštrumentmi. Zdroj: xStation
Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street vyššie. Trhy prehliadajú napätie medzi USA a Iránom
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