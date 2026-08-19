Zhrnutie trhov: Európske akcie sa snažia zastaviť pokles 🚩 Heidelberger po výsledkoch klesá o 5 %

Európske akcie sa po utorkovom prudkom výpredaji snažia stabilizovať, no zatiaľ je málo známok presvedčivého odrazu. Stoxx Europe 600 zostáva v blízkosti dvojtýždňového minima, zatiaľ čo Euro Stoxx 50 sa obchoduje približne bez zmeny. Investori spracúvajú súčasný rast výnosov dlhopisov, cien ropy a geopolitického napätia v Perzskom zálive. Hlavný problém pre akcie je jednoduchý: vyššie bezrizikové sadzby zvyšujú náklady na kapitál a znižujú relatívnu atraktivitu akcií voči dlhopisom. Zároveň sa vracajú obavy z inflácie a trhy čoraz viac započítavajú zvýšenie sadzieb ECB už v septembri.
- Stoxx Europe 600 sa takmer nemení a zostáva v blízkosti dvojtýždňového minima po najprudšom jednodennom poklese za takmer mesiac.
- DAX klesá približne o 0,2 %, CAC 40 rastie o 0,2 %, zatiaľ čo FTSE 100 a IBEX 35 sa pohybujú približne bez zmeny.
- Výnos 10-ročného nemeckého Bundu vzrástol na 3,22 %, čo je najvyššia úroveň od mája 2011 a zvyšuje tlak na akciové valuácie.
- Sektory citlivé na rast, ako sú technológie, softvér a nehnuteľnosti, zostávajú obzvlášť zraniteľné voči vyšším diskontným sadzbám.
- Hlavný ekonóm ECB Philip Lane zdôraznil, že inflácia v eurozóne okolo 3 % zostáva jasne nad 2 % cieľom, zatiaľ čo vyššie ceny energií môžu opäť zvýšiť cenové tlaky.
- Peňažné trhy teraz takmer plne započítavajú zvýšenie sadzieb ECB o 25 bázických bodov v septembri, čo predstavuje výraznú zmenu oproti skorším očakávaniam dlhšej pauzy.
- Pozornosť investorov sa sústreďuje na komentáre Christine Lagarde a zápisnicu z júlového zasadnutia Fedu, ktoré môžu ovplyvniť ďalší pohyb dlhopisov, mien aj akcií.
- Futures na Wall Street sa obchodujú mierne nižšie, zatiaľ čo Brent (OIL) sa dostal nad 92 USD za barel.
- Brent sa drží v blízkosti trojtýždňových maxím a narušenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv ďalej podporuje energetickú rizikovú prémiu.
Graf EU50 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Dnešná seansa na indexe Euro Stoxx 50 ukazuje skôr výraznú sektorovú rotáciu než jednotný risk-on alebo risk-off pohyb. Na rastovej strane vynikajú spotrebiteľské a priemyselné spoločnosti, na čele s Hermès (+1,5 %), čo možno vnímať ako návrat kapitálu do kvalitných značiek po predchádzajúcej slabosti, hoci stále pri náročných valuáciách, napríklad P/E okolo 36. L’Oréal (+1 %) takisto rastie, no aj tu trh zjavne platí prémiu skôr za defenzívny profil a stabilitu ziskov než za lacné ocenenie. TotalEnergies (+1,04 %) vyzerá z fundamentálneho pohľadu odlišne: s P/E 12,8x a veľmi silným výkonom od začiatku roka investori naďalej oceňujú expozíciu voči energetike, najmä v prostredí vysokých cien ropy.
Na opačnej strane je najslabší Infineon (-2,2 %), hoci akcie zostávajú od začiatku roka približne +50 %. To naznačuje skôr vyberanie ziskov a tlak na drahý polovodičový segment než jasnú zmenu dlhodobého príbehu. Slabosť bánk a poisťovní — BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA a Santander — ukazuje, že trh je po ich silnom tohtoročnom výkone voči finančnému sektoru opatrnejší. Za pozornosť stojí aj Rheinmetall, ktorý dnes klesá približne o 0,66 %, no za posledný mesiac je stále viac než 20 % v pluse; s P/E okolo 77 zostáva jednou z najdrahších akcií v indexe.
Celkovo trh európske akcie plošne neodmieta, ale stáva sa čoraz selektívnejším podľa kvality súvahy, udržateľnosti rastu a valuácie.
Zdroj: XTB Research
Európske akcie zostávajú pod tlakom výnosov dlhopisov
Najväčšou prekážkou pre európske akcie zostáva prudký rast výnosov dlhopisov. Výnos nemeckého 10-ročného Bundu vzrástol na 3,22 %, čo je najvyššia úroveň od roku 2011, zatiaľ čo výnos 30-ročných amerických štátnych dlhopisov prekročil 5,30 %.
To priamo zvyšuje diskontnú sadzbu používanú na ocenenie budúcich peňažných tokov. Najviac sú tak zasiahnuté spoločnosti s vysokými očakávaniami rastu a ziskami posunutými ďalej do budúcnosti. Dlhopisy sa zároveň stávajú čoraz konkurencieschopnejšou alternatívou k akciám, najmä tam, kde už akciová riziková prémia začína pôsobiť menej atraktívne.
Ropa opäť komplikuje situáciu ECB
Druhou kľúčovou témou je energetika. Brent sa drží v blízkosti 91,50 USD za barel, zatiaľ čo napätie v Perzskom zálive a narušenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv zvyšujú riziko ďalšieho rastu cien ropy.
Pre ECB je táto situácia obzvlášť nepríjemná, pretože inflácia v eurozóne sa stále pohybuje okolo 3 %. Philip Lane upozornil, že táto úroveň zostáva príliš vysoká v porovnaní s 2 % cieľom, zatiaľ čo drahšia ropa by mohla opäť zvýšiť inflačné tlaky.
Trh preto výrazne zmenil očakávania týkajúce sa menovej politiky. Namiesto dlhšieho obdobia bez zmeny sadzieb teraz investori takmer plne započítavajú zvýšenie sadzieb ECB o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí.
Lagarde a zápisnica Fedu sú dnes kľúčové
Ďalší impulz pre trhy môžu priniesť komentáre Christine Lagarde. Investori budú hľadať náznaky, či ECB skutočne pripravuje trh na ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb, a to napriek slabnúcej ekonomickej dynamike.
Zároveň bude zverejnená zápisnica z júlového zasadnutia Fedu. Trhy sa zamerajú na to, do akej miery mali členovia FOMC obavy zo zhoršujúcich sa podmienok na trhu práce, a to ešte pred posledným rastom dlhodobých výnosov dlhopisov.
Situácia pre európske akcie tak zostáva napätá: vyššie výnosy obmedzujú valuácie, ropa zvyšuje inflačné riziká a centrálne banky môžu byť nútené zachovať reštriktívnejšiu menovú politiku, než trhy ešte nedávno očakávali. Dnešná stabilizácia zatiaľ pôsobí skôr ako prestávka vo výpredaji než začiatok presvedčivého odrazu.
DAX pod tlakom vysokých výnosov dlhopisov
Výpredaj na globálnom dlhopisovom trhu sa mierne spomalil, jeho vplyv na európske akcie však zostáva viditeľný. DAX v stredu otvoril okolo 26 140 bodov, teda takmer bez zmeny, hoci zvýšené výnosy dlhopisov naďalej predstavujú významnú prekážku pre valuácie.
V utorok vzrástli výnosy kľúčových štátnych dlhopisov v USA, Nemecku a Japonsku na niekoľkoročné maximá, a to v dôsledku obáv z inflácie, vysokých cien ropy a rastúceho zadlženia veľkých ekonomík. Takéto prostredie nemusí nevyhnutne vyvolať plošný odlev kapitálu z akcií, obmedzuje však ochotu investorov platiť vysoké násobky za rizikovejšie aktíva.
Tlak je viditeľný aj pri jednotlivých akciách. Akcie Heidelberger Druck klesajú približne o 5,5 % po slabom štvrťroku, počas ktorého sa čistá strata spoločnosti prehĺbila na 32 miliónov EUR z 11 miliónov EUR pred rokom. Čiastočne k tomu prispelo ukončenie dotačného programu v Taliansku.
Akcie Heidelberger Druck (HDD.DE, interval D1)
Zdroj: xStation5
Heidelberger pod tlakom po výsledkoch, tržby klesli dvojciferným tempom
Heidelberger Druckmaschinen zaznamenal v prvom štvrťroku z prevádzkového hľadiska výrazné zhoršenie. Tržby klesli o 13 % na 404 miliónov EUR zo 466 miliónov EUR pred rokom, zatiaľ čo upravená EBITDA sa znížila z 20 miliónov EUR na iba 1 milión EUR. Marža tak klesla zo 4,4 % na 0,2 %. Hlavným problémom boli nižšie objemy, najmä v segmente Print & Packaging Equipment po ukončení dotačného programu v Taliansku. Podľa spoločnosti to viedlo k poklesu objednávok o viac než 60 miliónov EUR.
Situácia však nie je vo všetkých ohľadoch negatívna. Objem nevybavených objednávok vzrástol zo 639 miliónov EUR na začiatku fiškálneho roka na 762 miliónov EUR, čo zlepšuje výhľad na nasledujúce štvrťroky. Manažment potvrdil svoj výhľad na obdobie 2026/2027 a naďalej očakáva približne stabilné tržby a výrazné zlepšenie EBITDA marže.
Marže zasiahli nižšie objemy, nie narušenie obchodného modelu
Najdôležitejším záverom je, že zhoršenie ziskovosti bolo spôsobené predovšetkým nižšími objemami, nie štrukturálnym poklesom produktových marží. Spoločnosť naopak poukázala na relatívne zlepšenie marží vďaka vyšším cenám, vráteniu ciel a priaznivejšiemu produktovému mixu. Heidelberg zároveň pokračuje v znižovaní nákladov. Počet zamestnancov medziročne klesol o 2 % na 9 019, zatiaľ čo personálne náklady sa znížili z 208 na 196 miliónov EUR.
Z regionálneho pohľadu bola najslabšia oblasť EMEA, kde objednávky klesli o 16 % a tržby o 23 %. Výrazne lepšie sa darilo regiónu Ázie a Pacifiku, kde objednávky vzrástli o 17 % a tržby o 3 %, predovšetkým vďaka Číne. To naznačuje, že slabosť v prvom štvrťroku bola geograficky koncentrovaná a čiastočne súvisela s jednorazovými faktormi, nie s plošným prepadom globálneho dopytu.
Cash flow zostáva najväčším rizikom
Slabšie prevádzkové výsledky sa výrazne premietli do tvorby hotovosti. Voľný peňažný tok dosiahol -77 miliónov EUR oproti -68 miliónom EUR pred rokom, zatiaľ čo prevádzkový cash flow klesol na -55 miliónov EUR. Spoločnosť ukončila štvrťrok s čistou stratou 32 miliónov EUR, oproti strate 11 miliónov EUR pred rokom.
Zhoršila sa aj súvaha. Čistá finančná pozícia sa zmenila z čistej hotovosti 39 miliónov EUR na čistý dlh 39 miliónov EUR, zatiaľ čo podiel vlastného kapitálu klesol z 27,2 % na 24,3 %. Heidelberg má však stále významnú likviditnú rezervu. Z revolvingovej úverovej linky vo výške 436 miliónov EUR zostáva 298 miliónov EUR nevyčerpaných. Manažment očakáva, že odlev hotovosti sa v ďalších štvrťrokoch zmierni, no pre plánované investície stále počíta so záporným voľným peňažným tokom za celý rok.
Stratégia sa naďalej zameriava na zvýšenie kvality biznisu
Heidelberg napriek slabému začiatku roka nemení svoje strategické smerovanie. Akvizície spoločností Manroland Sheetfed a POLAR majú zvýšiť podiel opakujúcich sa tržieb zo servisu a náhradných dielov a posilniť pozíciu spoločnosti ako integrátora výrobných systémov pre obalový priemysel.
Manroland by mal už tento rok prispieť k tržbám sumou v stredných desiatkach miliónov EUR. Po úplnej integrácii Heidelberg cieli na viac než 100 miliónov EUR stabilných ročných tržieb a EBIT vo výške 10–15 miliónov EUR. Spoločnosť zároveň expanduje mimo tradičnej tlače do oblastí, ako sú obranný priemysel, skladovanie energie a e-mobilita.
Z fundamentálneho pohľadu bol prvý štvrťrok slabý. Kľúčovou otázkou je, či sa vysoký objem nevybavených objednávok premietne do normalizácie tržieb a marží v ďalších obdobiach. Ak áno, súčasné výsledky sa môžu ukázať ako lokálne prevádzkové dno. Ak sa však oživenie objemov oneskorí, záporný voľný peňažný tok a slabšia súvaha môžu začať zohrávať pri ocenení spoločnosti oveľa významnejšiu úlohu.
Akcie Heidelberger Druck (HDD.DE, interval D1)
Zdroj: xStation5
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