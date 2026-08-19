Bitcoin zostáva „odolný“ napriek poklesom na Wall Street 🔼 Nachádza sa kryptomena v kľúčovom bode obratu?

Bitcoin sa drží okolo 64 000 USD, zatiaľ čo posledný pokus o prerazenie nad 65 000 USD zlyhal a on-chain dáta poukazujú na slabnúci aktívny dopyt kupujúcich. Kľúčová zóna supportu sa nachádza okolo 62 000 USD, kde v minulosti zmenili majiteľa viac ako 2 milióny BTC. Strata tejto oblasti by zvýšila riziko pohybu smerom k 54 000 USD. Na druhej strane klesajúci open interest pri relatívne stabilnej cene naznačuje skôr čiastočné zatváranie krátkych pozícií než úplnú kapituláciu trhu. Krátkodobý obraz zostáva slabý, čo je však v jasnom kontraste s pokračujúcou inštitucionálnou a korporátnou adopciou Bitcoinu.
- 30-dňový priemer Taker Buy Volume Bitcoinu klesol na úrovne, ktoré boli naposledy zaznamenané koncom roka 2020, v okolí dna z roku 2022 a počas konsolidácie v roku 2023.
- Oblasť 62 000–63 000 USD zostáva kľúčovou zónou supportu. Trvalejšie prerazenie pod ňu by presunulo pozornosť smerom k 54 300 USD.
- Likvidácie v objeme viac ako 200 miliónov USD za posledných 24 hodín potvrdzujú, že trh stále prechádza procesom znižovania finančnej páky.
- Vysoké výnosy dlhopisov a slabosť na Wall Street vytvárajú tlak na rizikové aktíva, hoci sa inštitucionálna infraštruktúra okolo Bitcoinu naďalej rozvíja.
- Korelácia Bitcoinu s globálnymi akciovými trhmi klesá, čo čoraz viac komplikuje priame spájanie krátkodobých pohybov kryptomeny s makroekonomickou situáciou alebo volatilitou akciových trhov.
Graf ceny Bitcoinu (D1 interval) a prílevy do ETF
Prerazenie nad 65 500 USD a kľúčovú rezistenciu okolo 50-dňového EMA (oranžová línia) by mohlo otvoriť cestu približne k 70 000 USD. Táto oblasť by sa mohla stať kľúčovým bojiskom medzi kupujúcimi a predávajúcimi a potenciálne rozhodnúť, či Bitcoin čaká ďalší výrazný medvedí impulz, alebo či už máme dno tohtoročného bear marketu za sebou. Smerom nadol price action naďalej podporuje pohľad, že 62 000 USD predstavuje dôležitú zónu supportu.
Zdroj: xStation5
Toky do spotových Bitcoin ETF zostávajú volatilné, no posledné seansy priniesli výrazné zlepšenie. Po niekoľkých obdobiach odlevov, ktoré miestami presahovali 200 miliónov USD denne, sa celkové prílevy zotavili približne na 186,4 milióna USD.
Najväčšia časť kladných tokov naďalej pripadá na iShares Bitcoin Trust od BlackRocku, pričom ďalšiu podporu prináša aj fond od Fidelity. Hlavným záverom je, že napriek slabšiemu sentimentu okolo samotného Bitcoinu dopyt po ETF nezmizol a v posledných dňoch sa opäť začal zotavovať. To oslabuje argument, že inštitucionálni investori z BTC vo veľkom odchádzajú.
Zdroj: XTB Research
Toky do Ethereum ETF sú výrazne menšie než pri Bitcoine, no aj tu posledné seansy priniesli zlepšenie. Najnovší údaj ukazuje denný prílev približne 68,7 milióna USD, po zhruba 30 miliónoch USD v pondelok a predchádzajúcom období zmiešaných tokov a občasných odlevov.
Najväčšia časť kladných tokov pripadá na iShares Ethereum Trust ETF, zatiaľ čo ostatné fondy zohrávajú podstatne menšiu úlohu. Dôležité je, že v posledných mesiacoch sa čoraz častejšie objavujú kladné toky počas viacerých seáns po sebe, čo môže naznačovať postupný návrat záujmu o Ethereum po slabšom začiatku augusta.
Celkový objem zostáva relatívne nízky, ale smer tokov je teraz výrazne konštruktívnejší než pred niekoľkými týždňami.
Zdroj: XTB Research
Dopyt po Bitcoine slabne
Spoločnosť CryptoQuant, ktorá sa špecializuje na analýzu on-chain dát, upozorňuje na 30-dňový priemer ukazovateľa Taker Buy Volume pri Bitcoine, ktorý klesol na úrovne zaznamenané v minulosti v dôležitých fázach cyklu. Pokles tohto ukazovateľa znamená nižšiu aktivitu agresívnych kupujúcich a relatívne silnejšiu pozíciu predávajúcich. Automaticky to však neznamená začiatok veľkého výpredaja. Podobné hodnoty sa objavovali počas kapitulácie aj počas akumulačných fáz. Spoľahlivejší signál vytvárania dna by vyžadoval stabilizáciu ceny spolu s oživením Taker Buy Volume. Zatiaľ je vhodnejšie tento vývoj chápať ako známku vyčerpania nákupnej aktivity, nie ako potvrdenie obratu trendu.
V oblasti 62 000–63 000 USD zmenili majiteľa viac než 2 milióny BTC, čím tu vznikla výrazná koncentrácia nákladovej bázy investorov. Bitcoin sa neúspešne pokúsil udržať nad 65 000 USD. Zároveň objem obchodovania na hlavných burzách za posledných 24 hodín klesol približne o 10 %, čo znamená, že odraz ceny nie je podporený výraznou novou poptávkou. Ak zóna 62 000–63 000 USD vydrží, trh môže prejsť do stabilizačnej fázy. Ak ju pri rastúcom predajnom tlaku prerazí, ďalšou sledovanou oblasťou bude približne 54 276 USD.
Za posledných 24 hodín bolo zlikvidovaných viac než 200 miliónov USD kryptomenových pozícií, prevažne longov. Open interest na Bitcoine zároveň klesol približne o 0,53 %, čo pri relatívne stabilnej cene môže naznačovať čiastočné zatváranie short pozícií. Ani to však zatiaľ neznamená návrat silného dopytu. Index Crypto Fear & Greed zostáva v pásme strachu a pod tlakom boli aj kryptomenové akcie: Strategy včera klesla o viac než 5 %, zatiaľ čo Bitmine Immersion Technologies stratila približne 2,3 %.
Problém Bitcoinu je iba čiastočne makroekonomický
Akcie Samsung Electronics a SK Hynix v Soule klesli o viac než 7 %, Kospi stratil približne 6 %, MSCI Asia Pacific klesol asi o 2 % a ázijský polovodičový index odpísal viac než 3 %. O deň skôr klesol Philadelphia Semiconductor Index približne o 5 %. Ešte dôležitejšie však môžu byť dlhopisy. Výnos 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2007, zatiaľ čo 10-ročný výnos sa držal okolo 4,69 %.
Takéto prostredie zvyšuje náklady na kapitál a znižuje atraktivitu rizikových aktív, aj keď nemusí vyvolať okamžitú cenovú reakciu. Trh zároveň čaká na zápisnicu z júlového zasadnutia Fedu a prejav Kevina Warshe v Jackson Hole. Podľa prieskumu agentúry Reuters očakáva 94 zo 104 ekonómov, že Fed v septembri ponechá sadzby v pásme 3,5–3,75 %, zatiaľ čo trh započítava približne 68 % pravdepodobnosť bez zmeny.
Citi a Zhizao ukazujú druhú stranu trhu?
Inštitucionálna adopcia napriek krátkodobej slabosti pokračuje. Citi pripravuje spustenie služby úschovy digitálnych aktív v rámci platformy Custody+, ktorá má prepojiť tradičné aktíva a kryptomeny v jednej infraštruktúre. Banka zároveň vyvíja tokenizované vklady, spolupracuje s ICE, zúčastňuje sa pilotného projektu SWIFT a zapája sa do projektu The Clearing House.
Súčasne spoločnosť Zhizao Technology, obchodovaná na Nasdaqu, dokončila transakciu v hodnote 154,7 milióna USD a spustila Bitcoin treasury stratégiu zahŕňajúcu 2 380 BTC. Bitcoin bol v transakcii ocenený referenčnou cenou 65 000 USD. Podľa BitcoinTreasuries.net sa spoločnosť stala 33. najväčším korporátnym držiteľom Bitcoinu, jej akcie však pozitívne nereagovali a od začiatku roka zostávajú približne 77 % v mínuse.
Krátkodobý dopyt po BTC slabne, ale dlhodobá infraštruktúra okolo Bitcoinu sa ďalej rozširuje. Trh nedokázal udržať 65 000 USD, on-chain dáta zatiaľ nepotvrdzujú návrat dopytu a makroekonomické prostredie zostáva nepriaznivé. Preto môže byť správanie ceny okolo 62 000 USD dôležitejšie než akýkoľvek jednotlivý denný odraz. Udržanie tohto supportu spolu s rastom Taker Buy Volume by podporilo scenár akumulácie, zatiaľ čo prerazenie pod túto zónu pri rastúcej ponuke by výrazne zvýšilo pravdepodobnosť hlbšej korekcie.
Ethereum a 20-dňové toky do ETF – kapitál sa vracia rýchlejšie než cena
Najzaujímavejší signál prináša porovnanie ceny Etherea s kumulovanými 20-dňovými tokmi do spotových ETF. ETH sa stále pohybuje v blízkosti 1 900 USD, výrazne pod maximami z roku 2025, zatiaľ čo 20-dňová bilancia tokov sa vrátila približne na 317 miliónov USD. To naznačuje zlepšujúci sa dopyt zo strany fondov, hoci samotná cena zatiaľ silnejší uptrend nepotvrdila.
Historicky sa toky a cena väčšinou pohybovali rovnakým smerom, aj keď nie vždy súčasne, čo robí súčasnú divergenciu zaujímavou na sledovanie. Ak budú pozitívne prílevy pokračovať aj v ďalších týždňoch, mohli by predstavovať skorý signál zlepšujúceho sa inštitucionálneho dopytu. Zatiaľ však nejde o potvrdenie trvalého obratu trendu.
Zdroj: XTB Research
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra krypto nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako:
E-booky:
Články:
- Bitcoin (BTC)
- Kryptomeny – ako začať investovať bezpečne a efektívne v roku 2026
- Bitcoin a iné kryptomeny
- Čo je bitcoin halving?
- Čo je blockchain a ako funguje?
- Ethereum – čo to je?
US Open: US100 klesá o 0,7 %, výnosy dlhopisov a ceny ropy prudko rastú 🚩 Walmart pod tlakom
Cena cukru prudko rastie. India zvažuje zrušenie 100 % dovozného cla 📈
Nasdaq klesá pred otvorením Wall Street 🚩 Dolár sa snaží zmazať straty
Krypto novinky: Bitcoin znovu naberá silu a prílev kapitálu do ETF zrýchľuje 🔥
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.