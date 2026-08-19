🚨🪙Zlato prudko rastie. Nečakaný krok amerického Treasury otriasol trhmi!📈

- Americké ministerstvo financií minimálne zdvojnásobí objem spätných odkupov dlhodobých Treasuries, čím chce podporiť likviditu na dlhopisovom trhu
- Oznámenie podporilo ceny dlhopisov a výnos 30-ročných Treasuries klesol až o 9 bázických bodov na 5,19 %
- Pohyb sa preniesol aj na devízový trh - dolár oslabil a EUR/USD vystrelil nad 1,164
- Zlato prudko vzrástlo k 4 440 USD za uncu, keď mu pomohol súčasne pokles amerických výnosov aj slabší dolár
- Rozšírenie buybackov nie je zmenou menovej politiky Fedu - cieľom Treasury je predovšetkým zlepšiť likviditu trhu s dlhodobými dlhopismi
- Americké ministerstvo financií minimálne zdvojnásobí objem spätných odkupov dlhodobých Treasuries, čím chce podporiť likviditu na dlhopisovom trhu
- Oznámenie podporilo ceny dlhopisov a výnos 30-ročných Treasuries klesol až o 9 bázických bodov na 5,19 %
- Pohyb sa preniesol aj na devízový trh - dolár oslabil a EUR/USD vystrelil nad 1,164
- Zlato prudko vzrástlo k 4 440 USD za uncu, keď mu pomohol súčasne pokles amerických výnosov aj slabší dolár
- Rozšírenie buybackov nie je zmenou menovej politiky Fedu - cieľom Treasury je predovšetkým zlepšiť likviditu trhu s dlhodobými dlhopismi
Americké dlhodobé štátne dlhopisy v stredu prudko posilnili po tom, čo americké ministerstvo financií oznámilo výrazné rozšírenie programu spätných odkupov. Treasury od 9. septembra minimálne zdvojnásobí maximálny objem jednotlivých buyback operácií pri dlhopisoch so splatnosťou 10 až 30 rokov, zo súčasných 2 miliárd na minimálne 4 miliardy dolárov. Cieľom je podľa ministerstva predovšetkým podporiť likviditu na dlhom konci amerického dlhopisového trhu.
Cena zlata rastie, dolár klesá
Reakcia trhu bola výrazná. Výnos 30-ročných amerických dlhopisov klesol po oznámení až o 9 bázických bodov na 5,19 %, keď investori začali nakupovať dlhodobé Treasuries. Pohyb prišiel po výraznom výpredaji dlhopisov v predchádzajúcich dňoch, ktorý vytlačil 30-ročný výnos na najvyššie úrovne od roku 2007.
Reakcia sa však neobmedzila iba na dlhopisový trh. Dolár po oznámení prudko oslabil, pričom EUR/USD vystrelil nad hranicu 1,164. Zároveň výrazne posilnilo zlato, ktoré v priebehu krátkeho času vzrástlo z približne 4 365 dolárov až k 4 440 dolárom za uncu. Pohyb zlata podporil kombinovaný efekt nižších dlhopisových výnosov a slabšieho dolára. Nižšie výnosy znižujú opportunity cost držby zlata, ktoré samo nevypláca úrok, zatiaľ čo slabší dolár zvyšuje jeho relatívnu atraktivitu pre investorov používajúcich ostatné meny.
GRAF: Vývoj EUR/USD (H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
Mechanizmus spätných odkupov je pomerne jednoduchý. Treasury nakupuje už existujúce štátne dlhopisy na sekundárnom trhu. Zvýšenie buybackov tak predstavuje dodatočný zdroj dopytu, ktorý môže podporovať ceny dlhopisov a tlačiť ich výnosy nadol. Ministerstvo financií zdôrazňuje, že hlavným cieľom programu je podpora likvidity, predovšetkým pri starších a menej likvidných emisiách dlhodobých Treasuries.
Dnešné rozhodnutie prichádza v citlivom období pre americký dlhopisový trh. Dlhodobé výnosy v posledných mesiacoch výrazne rástli v dôsledku kombinácie inflačných obáv, vysokých rozpočtových deficitov a rastúcej ponuky amerického dlhu. Ešte tento týždeň sa 30-ročný výnos dostal nad 5,3 %, zatiaľ čo desaťročný výnos sa pohyboval v blízkosti 4,7 %.
Dôležité však je, že rozšírenie buybackov nie je ekvivalentom kvantitatívneho uvoľňovania zo strany Fedu. Treasury sa nesnaží prostredníctvom programu uvoľňovať menovú politiku, ale zlepšiť fungovanie sekundárneho trhu. Spojené štáty zároveň naďalej emitujú veľké množstvo nového dlhu, pričom investori sa pripravujú aj na aukciu nových 20-ročných Treasuries v objeme 16 miliárd dolárov.
Pre ďalší vývoj bude preto rozhodujúce, či rozšírené buybacky dokážu dlhodobejšie zmierniť tlak na dlhý koniec výnosovej krivky. Krátkodobo však reakcia trhu hovorí jasne - ceny Treasuries rastú, výnosy klesajú, dolár oslabuje a zlato patrí medzi hlavných víťazov dnešného oznámenia.
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