Krypto novinky: Stablecoiny sa približujú k hotovosti a Nexo spúšťa regulované úvery kryté kryptom v Austrálii 🚀

Kryptomenový sektor prináša ďalšie dôležité správy z oblasti regulácie, inštitucionálnej adopcie aj bezpečnosti.
Niektoré stablecoiny by mohli byť z účtovného hľadiska bližšie k hotovosti
- Americká Financial Accounting Standards Board navrhla pravidlá spresňujúce, za akých podmienok by firmy mohli niektoré stablecoiny vykazovať ako peňažné ekvivalenty podľa amerických účtovných štandardov.
- Aby digitálne aktívum podmienky splnilo, muselo by jeho držiteľom poskytovať zmluvné právo na odkúpenie na požiadanie priamo u emitenta za vopred známu peňažnú sumu. Zároveň by muselo byť kryté minimálne v pomere 1:1 oddelenými rezervami tvorenými krátkodobými a vysoko likvidnými aktívami.
- Samotná vysoká likvidita stablecoinu na burzách by nestačila. Ak by napríklad držiteľ nemal možnosť priameho odkúpenia u emitenta, podmienky by nesplnil. Problematické by boli aj rezervy tvorené volatilnejšími aktívami, napríklad kryptomenami alebo zlatom.
- Pre firmy by však táto klasifikácia zostala dobrovoľná. FASB prijíma pripomienky k návrhu do 19. novembra.
Metaplanet prenáša bitcoinovú stratégiu do USA
- Japonská Metaplanet plánuje vložiť 2 100 BTC do spoločnosti Super League Enterprise obchodovanej na Nasdaqu. Pri súčasných cenách ide približne o 135 miliónov USD.
- Super League sa má následne premenovať na Superplanet a stať sa americkou platformou pre bitcoinovú treasury stratégiu Metaplanetu. Japonská spoločnosť by nad ňou zároveň získala kontrolný podiel.
- Dôležité je, že nejde o nový nákup bitcoinov. Metaplanet použije časť zo svojich existujúcich 43 000 BTC. Cieľom transakcie je predovšetkým získať prístup súčasne na americké a japonské kapitálové trhy a vytvoriť priestor na ďalšie akvizície v USA.
- Investori na oznámenie reagovali výrazne – akcie Super League po zverejnení plánu vyskočili o viac než 50 %. Dokončenie transakcie sa očakáva vo 4. štvrťroku 2026 a podlieha schváleniu akcionárov aj ďalším podmienkam.
Arthur Hayes sa vracia do pozície CEO
- Spoluzakladateľ BitMEXu Arthur Hayes oznámil návrat do výkonnej manažérskej pozície. Stal sa generálnym riaditeľom projektu Flop Labs, ktorý buduje sieť zameranú na prepojenie kryptomien a AI infraštruktúry.
- Projekt chce vytvoriť systém, v ktorom budú AI agenti využívať token FLOP na platenie za výpočtový výkon, inference a decentralizované pamäťové služby.
- Hayes zároveň oznámil plán na rozsiahly airdrop vo 4. štvrťroku 2026, zatiaľ čo spustenie hlavnej siete je plánované na začiatok roka 2027.
MAYAChain zastavil sieť po exploite
- Cross-chain decentralizovaná burza Maya Protocol zastavila svoju sieť po tom, čo útočník využil sériu softvérových chýb a odcudzil aktíva v odhadovanej hodnote 1,7 milióna USD.
- Podľa predbežnej analýzy útok kombinoval šesť rôznych chýb. Útočník mal získať približne 20 BTC v hodnote 1,4 milióna USD a ďalších približne 300 000 USD v iných aktívach.
- Celkový vplyv na likviditné pooly však mohol byť podstatne väčší. Analýza odhaduje pokles ich hodnoty približne o 10,9 milióna USD, okrem iného v dôsledku arbitráží a prudkého prepadu tokenu CACAO.
- Ten počas incidentu stratil približne 88,7 % svojej hodnoty. Tím teraz pracuje na oprave a chce sa pokúsiť získať ukradnuté aktíva späť prostredníctvom bug bounty programu.
Nexo spúšťa regulované úvery kryté kryptom v Austrálii
- Nexo Australia začalo ponúkať úverové linky kryté kryptomenami po tom, čo získalo potrebné postavenie podľa austrálskej úverovej legislatívy.
- Klienti môžu použiť kryptomeny ako kolaterál a získať austrálske doláre alebo stablecoiny bez toho, aby museli svoje digitálne aktíva predať. Úrokové sadzby sa pohybujú od 0,9 % do 21,9 % podľa typu úveru a úrovne klienta.
- Výhodou je možnosť získať likviditu bez predaja kryptomien. Významným rizikom však zostáva volatilita kolaterálu. Pri prudkom poklese jeho hodnoty môže dôjsť k margin callu alebo likvidácii časti či celého zabezpečenia.
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