Ranné zhrnutie: Čo ďalej s AI play? (29.06.2026)

Napriek chvíľkovému optimizmu, ktorý vyvolali skvelé štvrťročné výsledky Micronu, väčšina spoločností zo sektora polovodičov a takmer všetci hyperscaleri uzavreli týždeň poklesmi.
🌏 Ázia
Do nového týždňa vstupujeme výpredajom akcií SK Hynix (-4,4%) a Samsungu (-5,7%) – spoločností, ktoré sa podieľajú na približne polovici trhovej kapitalizácie kórejského KOSPI (-0,9%).
Do červených čísiel sa dostal aj japonský NIKKEI 225 (-1%), ktorému taktiež tlačia na výkonnosť slabé kurzy giganta – Kioxie (-9,4%), najväčšej spoločnosti na japonskej burze, výrobcu flash pamätí a polovodičových diskov.
Nad nulou sa naopak drží čínsky Hang Seng (+2,6%), podporovaný spoločnosťami zo zdravotníckeho sektora, ktoré profitujú z rotácie kapitálu. Rastú okrem iného:
- CSPC Pharmaceutical Group (+10%) – výrobca inovatívnych liekov (napr. na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia) a generík.
- Innovent Biologics (+7,9%) – výrobca pokročilých biologických liekov, predovšetkým moderných protinádorových a imunologických terapií.
- JD Health International (+6,9%) – najväčšia čínska online farmaceutická platforma, ktorá spája e-shop s liekmi so službami telemedicíny a lekárskymi konzultáciami.
- Sino Biopharmaceutical (+6,8%) – rozsiahly, diverzifikovaný zdravotnícky konglomerát pokrývajúci celý dodávateľský reťazec – od pokročilého výskumu a vývoja (R&D) až po distribúciu liekov.
🌍 Geopolitika
Víkendové titulky naďalej dominovala problematika konfliktu na línii USA–Irán. V nedeľu prezident Trump obvinil Irán z porušenia rámcovej dohody a zaútočil na iránske skladiská rakiet, dronov a radarové stanovištia v okolí Hormuzského prielivu.
Teherán následne vypálil rakety a drony na základňu Ali Al Salem v Kuvajte a základňu V. flotily v Bahrajne, pričom zároveň pohrozil úplným prerušením rokovaní.
Obe strany by sa však mali opäť stretnúť na rokovaniach už v utorok, čo podporuje mierné zlepšenie nálady na trhoch a rast futures kontraktov na S&P 500 o 0,7%.
🛢️ Komodity
Ceny ropy zostávajú na najnižších úrovniach od vypuknutia vojny.
- Za barel ropy Brent zaplatíme v súčasnosti okolo $72.
- Za WTI niečo pod $70.
Klesajú aj ceny plynu:
- NATGAS sa pohybuje okolo $3,29 za MMBtu.
- Za MWh TTF zaplatíme niečo viac ako $41.
V blízkosti lokálnych miním zostávajú aj ceny drahých kovov.
- Za trójsku uncu zlata zaplatíme v súčasnosti necelých $4 060, za striebro $59. To predstavuje pokles o 25%, resp. 50% oproti lokálnym maximám dosiahnutým len pred niekoľkými mesiacmi.
🚨Memorandum visí na vlásku. Utorok rozhodne🛢️
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, zlato, S&P 500 (26.06.2026)
Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vyžiada zvýšenie sadzieb; EURUSD aj USD menia smer ❗
Spotrebiteľská nálada podľa University of Michigan zaostala za očakávaniami
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.