Ranné zhrnutie: Dolár v pasci, všetky oči upriamené na NFP 🏛️ (11. februára 2026)

Akciové trhy: Ázijské akcie mierne posilnili, podporené stabilnou náladou investorov. Index Kospi vzrástol o 0,8 %, zatiaľ čo Hang Seng pridal 0,3 %.
Japonsko: napriek sviatku a uzavretiu hotovostných trhov jen posilnil, hoci bez jasného nového impulzu.
USA: Vyhlásenia Hammacka a Logana z Fedu boli skôr jastrabie, čo oslabilo naratív o rýchlom uvoľnení menovej politiky. Dnes sú všetky oči upreté na NFP o 14:30.
Čína: Údaje o inflácii ukázali slabší rast CPI a pretrvávajúcu defláciu výrobcov, zatiaľ čo jüan zostal stabilný vďaka opatreniam PBoC. Čínske údaje o inflácii za január 2026 ukázali rast CPI o 0,2 % medziročne (pod prognózou 0,4 % medziročne a po 0,8 % v decembri), pričom ceny výrobcov (PPI) klesli o 1,4 % medziročne (mierne miernejšie ako očakávaných -1,5 % a po -1,9 % v decembri).
Austrália: Austrálsky dolár dosiahol nové maximá voči hlavným menám po jestrábích komentároch RBA a očakávaniach ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb. Hauser z RBA zopakoval, že inflácia je príliš vysoká s viditeľnými obmedzeniami ponuky; po minulotýždňovom zvýšení sadzieb na 3,85 % trhy oceňujú 70 % pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia na 4,10 % v máji.
Tesne pred otvorením trhu v Európe viacero spoločností prezentovalo svoje kvartálne výsledky:
- ABN Amro (4. štvrťrok 2025): Tržby 2,26 mld. EUR pod prognózou (2,29 mld. EUR), zisk 410 mil. EUR pod očakávaniami (497 mil. EUR), NII 1,67 mld. EUR nad odhadom, prognóza NII na rok 2026 na úrovni 6,4 mld. EUR pod konsenzom.
- Heineken (FY 2025): Upravený prevádzkový zisk 4,39 mld. EUR mierne nad očakávaniami (4,37 mld. EUR), objem predaja piva -1,2 % lepší ako prognóza (-2,48 %), dividenda 1,90 EUR podľa odhadov, prognóza rastu prevádzkového zisku na rok 2026 v rozmedzí +2 % až +6 %.
- Dassault Systèmes (4. štvrťrok 2025): Tržby podľa ne-IFRS 1,68 mld. EUR pod očakávaniami (1,74 mld. EUR), rast bez vplyvu kurzových rozdielov +1 % oproti prognóze +3,49 %, prevádzková marža 37 % blízko odhadov (37,3 %), prognóza na 1. štvrťrok 2026 bez vplyvu kurzových rozdielov +1-5 %.
- Siemens Energy (1. štvrťrok 2026): Tržby 9,68 mld. EUR pod prognózou (9,83 mld. EUR), zisk pred jednorazovými položkami 1,16 mld. EUR nad očakávaniami (992 mil. EUR), objednávky 17,61 mld. EUR výrazne nad odhadmi (14,17 mld. EUR), potvrdenie prognózy tržieb za fiškálny rok +11-13 %.
- Commerzbank (4. štvrťrok 2025): Tržby 3,14 mld. EUR nad prognózou (3,07 mld. EUR), čistý zisk 737 mil. EUR lepší ako očakávania (629 mil. EUR), prevádzkový zisk 1,07 mld. EUR nad odhadmi (1,01 mld. EUR), NII 2,05 mld. EUR podľa prognóz, prognóza čistého zisku na rok 2026 nad 3,2 mld. EUR (odhad 3,41 mld. EUR).
Na devízovom trhu pozorujeme podobnú dynamiku ako včera. Japonský jen si momentálne vedie najlepšie a posilňuje voči väčšine svetových mien. Relatívne dobre si vedú aj mena austrálskeho a novozélandského dolára. Americký dolár je naďalej pod najväčším tlakom na pokles.
Drahé kovy v súčasnosti zaznamenávajú mierny nárast, ale vzhľadom na celkovú dynamiku nedávnych zmien nejde o mimoriadne pohyby. Striebro vzrástlo o 2,1 % a zlato o 0,66 %.
Bitcoin v čase písania tohto článku klesol o 2,3 % a obchoduje sa v rozmedzí 67 000 USD.
Mapa volatility aktuálne viditeľná na forexovom trhu. Zdroj: xStation
