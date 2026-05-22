📆Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (22.05.2026)

Posledný májový pondelok ponúkne globálnym finančným trhom krátky oddych, keďže v USA sa pre sviatok Memorial Day nebude obchodovať a zatvorené zostanú aj trhy vo Veľkej Británii, Hongkongu a Južnej Kórei. Tento pokoj však môže byť klamlivý. Geopolitické napätie na Blízkom východe zostáva vysoké a budúci týždeň prinesie silnú dávku makrodát, ktoré môžu v blízkom horizonte formovať sentiment investorov.
V centre pozornosti bude predovšetkým index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), teda preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, spolu s viacerými európskymi údajmi o inflácii CPI a dôležitými komentármi centrálnych bankárov. Pred týmito kľúčovými udalosťami si zvýšenú pozornosť zaslúžia tri inštrumenty: S&P 500 (US500), EUR/USD a USD/JPY.
S&P 500 (futures US500)
Americký benchmark čaká dôležitý test odolnosti. Po stabilizácii a návrate do blízkosti historických maxím sa pozornosť investorov presúva na silný balík amerických dát, ktorý bude zverejnený budúci štvrtok. Z pohľadu menovej politiky bude hlavnou udalosťou aprílová správa o osobných príjmoch a výdavkoch, ktorá obsahuje jadrový deflátor PCE – preferovaný inflačný ukazovateľ Fedu, hoci táto preferencia by sa pod vedením Kevina Warsha mohla rýchlo zmeniť.
Tieto dáta poskytnú jasný signál o priestore pre prípadné úpravy úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch. Vo štvrtok budú zároveň zverejnené aj údaje o HDP USA, objednávkach tovarov dlhodobej spotreby a týždenných žiadostiach o podporu v nezamestnanosti. Hoci posledný mimoriadne silný report Nvidie pre mnohých symbolicky uzavrel výsledkovú sezónu, budúci týždeň ešte zverejní výsledky niekoľko významných spoločností vrátane Salesforce, Dellu, Costco a Snowflake.
EURUSD
Najobchodovanejší menový pár sveta sa pravdepodobne stane bojiskom konkurenčných makroekonomických príbehov medzi USA a eurozónou. Zatiaľ čo budúcemu štvrtku bude dominovať americký PCE report, v piatok príde silná vlna dát zo starého kontinentu.
Spolu s koncom mesiaca budú v piatok zverejnené predbežné májové údaje o CPI z kľúčových ekonomík eurozóny vrátane Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska, doplnené o správy o HDP z Francúzska a Talianska. O deň skôr, vo štvrtok, budú zverejnené ukazovatele ekonomického a spotrebiteľského sentimentu v eurozóne. Kľúčové bude aj zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia ECB, ktorú bude trh pozorne analyzovať vzhľadom na silné očakávania júnového rozhodnutia o sadzbách.
USDJPY
Japonský jen vstupuje do obdobia zvýšenej volatility, poháňanej kombináciou menových faktorov a významných geopolitických udalostí. Bank of Japan už dlhšie signalizuje možnosť zvýšenia úrokových sadzieb v reakcii na inflačné riziká, a to napriek nedávnym domácim dátam, ktoré zostali mimoriadne slabé. Súčasne sa ekonomika pohybuje na hrane možného spomalenia a trh teraz oceňuje takmer 100 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca júla.
Budúcu stredu vystúpi guvernér BoJ Kazuo Ueda a jeho prejav môže očakávania rastu sadzieb buď potvrdiť, alebo ich úplne spochybniť. V piatok potom trh dostane údaje o tokijskej inflácii, nezamestnanosti, priemyselnej produkcii a maloobchodných tržbách.
Geopolitický sentiment bude zároveň ovplyvňovať aj utorkové stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín Quad v Dillí a piatkové otvorenie prestížneho obranného summitu v Singapure, ktorého sa okrem iných zúčastní aj americký minister obrany Pete Hegseth.
Odráža Waller postoj Warsha? Držať sadzby bez zmeny, ale pokračovať v znižovaní bilancie?
US Open: Wall Street sa pred predĺženým víkendom blíži k rekordným maximám, ťahaná AI
Zapojí sa Bielorusko do vojny?
Zhrnutie trhov: Technologické akcie držia európske trhy nad vodou 💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.