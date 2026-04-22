Ranné zhrnutie 🗽 Indexy na Wall Street pokračujú v raste, keďže bolo predĺžené prímerie medzi USA a Iránom (22.04.2026)

- Americké akciové futures zamierili vyššie po tom, čo Donald Trump oznámil časovo neobmedzené predĺženie prímeria s Iránom, čo trh vyhodnotil ako signál dočasného zmiernenia geopolitického napätia. Po americkej seanse sa očakávajú tržby spoločností Tesla (TSLA.US) a IBM (IBM.US), zatiaľ čo dnešný makroekonomický kalendár zostáva pomerne slabý.
- V praxi investori reagovali miernym návratom ochoty podstupovať riziko. Futures na S&P 500 vzrástli o 0,2 %, zatiaľ čo futures na Nasdaq 100 pridali 0,3 %, keďže trhy začali započítavať scenár, v ktorom by nižšie napätie mohlo zmierniť tlak na ceny ropy a podporiť výhlaď ekonomického rastu.
- Súčasne oslabil americký dolár, čo zvyčajne odráža čiastočný odklon od bezpečných prístavov, keďže trhy prechádzajú z defenzívneho postoja do opatrnejšieho režimu risk-on.
- Treba však poznamenať, že toto oživenie prišlo po slabšej seanse. Hlavné americké indexy v utorok klesli už druhý deň po sebe, pretože neistota okolo rokovaní medzi USA a Iránom ďalej doliehala na sentiment investorov.
- Na komoditnom trhu zostávali podmienky napäté. Ropa Brent sa držala okolo 98 USD za barel, čo naznačuje, že napriek krátkodobému zlepšeniu sentimentu trhy stále započítavajú výraznú geopolitickú rizikovú prirážku spojenú s Blízkym východom.
- Sentiment v Ázii zostal utlmený. Index MSCI Asia Pacific v utorok klesol o 0,7 % po predchádzajúcich stratách na Wall Street, keď investori vyhodnocovali, ako dlho by mohol konflikt na Blízkom východe trvať a aký by mohol mať dopad na globálnu ekonomiku.
- V Európe bol výhlaď pre dnešnú seansu rovnako opatrný. Napriek rastu na amerických trhoch sa očakávalo, že európske akcie otvoria mierne nižšie, čo naznačuje, že globálne trhy zatiaľ situáciu nepovažujú za úplne vyriešenú.
- Trumpovo oznámenie bolo samo osebe upokojujúce aj nejednoznačné. Na jednej strane potvrdil časovo neobmedzené predĺženie prímeria s Iránom, na druhej strane obvinil z nedostatočného pokroku v rokovaniach to, čo označil za „vážne roztrieštenú“ štruktúru vedenia v Teheráne.
- Z pohľadu trhu je dôležité, že USA plánujú zastaviť ďalšie vojenské údery, no zároveň zachovať blokádu Hormuzského prielivu, kde lodná doprava zostáva výrazne narušená. Pre investorov to znamená, že aj keď sa vojenské riziko dočasne zmiernilo, riziko narušenia dodávok na ropnom trhu rozhodne nezmizlo.
Zdroj: xStation5
