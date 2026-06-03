AUDUSD: Austrálske HDP spomaľuje, trhy sa sústreďujú na výhľad politiky RBA 🪙

Rast sklamal, ale štruktúra údajov je menej jednoznačná
Austrálska ekonomika v prvom štvrťroku 2026 spomalila. HDP vzrástlo iba o 0,3 % q/q, pod trhovým očakávaním okolo 0,5 % a výrazne menej než 0,9 % vo 4. štvrťroku. V medziročnom vyjadrení rast zostal na 2,5 %, ale report poukazuje na jasnú stratu ekonomického momenta.
Pre investorov však údaje nie sú jednoznačne negatívne. Slabší údaj o HDP bol spôsobený najmä výraznou brzdou zo strany zahraničného obchodu, zatiaľ čo súkromné investície zostali silné. To stavia Reserve Bank of Australia (RBA) pred zložitejší obraz: rast spomaľuje, ale domáci dopyt sa nezrútil.
Obchod a výpadky spôsobené počasím zaťažili rast
Čistý obchod odpočítal z kvartálneho rastu HDP 0,8 percentuálneho bodu. Export klesol o 1,1 %, čo predstavuje najväčší štvrťročný pokles za dva roky. Najprudšie poklesy prišli pri exporte uhlia (-6,8 %) a minerálnych rúd (-1,3 %). Výpadky súvisiace s cyklónom zaťažili aj ťažbu a dopravu, pričom produkcia v ťažobnom sektore klesla o 1,5 %.
Zároveň import vzrástol o 2,1 %, čiastočne v dôsledku silnejšieho dovozu investičného tovaru spojeného s rozvojom dátových centier. To naznačuje, že časť slabosti HDP odrážala skôr dočasné výpadky a investičnú aktivitu náročnú na dovoz než plošné zhoršenie domácich ekonomických podmienok.
Dátové centrá podporujú investície, spotrebitelia zostávajú opatrní
Najsilnejšou zložkou reportu boli podnikové investície, ktoré vzrástli o 6,0 % q/q. Výdavky na stroje a vybavenie vyskočili o 16,3 %, čo je najväčší nárast za tri dekády. Kľúčovým faktorom boli pokračujúce investície do infraštruktúry dátových centier v Novom Južnom Walese a Victorii.
Spotrebitelia však zostávajú opatrnejší. Výdavky domácností vzrástli o 0,5 %, ale diskrečné výdavky sa zvýšili iba o 0,1 %, zatiaľ čo výdavky na nevyhnutné položky vzrástli o 0,8 %. Miera úspor domácností klesla zo 7,0 % na 6,2 %, čo naznačuje, že spotrebitelia čoraz viac pociťujú vplyv vyšších úrokových sadzieb, zvýšených nákladov na palivá a postupného konca energetických subvencií.
Čo report znamená pre RBA a trhy?
Zverejnené údaje o HDP mierne oslabujú argumenty pre ďalšie skoré zvýšenie sadzieb RBA, keďže ekonomický rast jasne spomaľuje a HDP na obyvateľa kleslo o 0,1 %.
Centrálna banka však pravdepodobne nebude report vnímať ako jednoznačne holubičí signál. Inflačné riziká zostávajú zvýšené, súkromný dopyt je stále relatívne odolný a ceny energií zostávajú vysoké.
Kľúčové trhové dopady:
- Úrokové sadzby: Nižšia pravdepodobnosť okamžitého zvýšenia sadzieb, ale stále len malý priestor na ich znižovanie.
- Dlhopisový trh: Pomalší rast môže obmedziť ďalší rast výnosov, hoci inflačné riziká znižujú priestor na výraznejší pokles.
- Akcie: Sektory naviazané na spotrebiteľov zostávajú pod tlakom, zatiaľ čo investície do dátových centier naďalej podporujú infraštruktúru, technológie, utility a stavebné spoločnosti.
- AUD: Reakcia meny bola obmedzená, čo naznačuje, že slabší výsledok HDP bol trhom z veľkej časti očakávaný.
Reakcia AUDUSD
Po zverejnení údajov AUDUSD mierne klesol a aktuálne sa obchoduje okolo 0,7150–0,7160. Tlmená reakcia naznačuje, že investori vnímali report ako slabý, ale nie natoľko slabý, aby výrazne zmenil očakávania týkajúce sa politiky RBA.
Nateraz bude AUDUSD pravdepodobne viac ovplyvňovať globálna ochota riskovať, ceny komodít, smer amerického dolára a nadchádzajúce inflačné údaje než samotný report HDP. Zverejnené údaje sú pre austrálsky dolár mierne negatívne, ale nie sú zásadným katalyzátorom zmeny dlhodobejšieho trendu.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
Ranné zhrnutie (03.06.2026)
Denné zhrnutie: Dve tváre AI – palivo pre trh a nákladná záťaž
BREAKING: Dáta JOLTS prekonali očakávania!
US Open: Wall Street stráca momentum, zatiaľ čo náklady na AI a napätie na Blízkom východe ochladzujú sentiment
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.