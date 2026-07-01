Ranné zhrnutie: Indexy po raste nabierajú dych, zlato pod 4 000 USD (01.07.2026)

07:46 · 1. júla 2026
🇺🇸 Akcie v USA a nálada na trhoch
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Futures na americké indexy zaznamenávajú pred otvorením európskej relácie mierny pokles, keď sa tempo spomalilo po dvoch predchádzajúcich seansách poháňaných odrazom technologických akcií.
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Futures na Nasdaq 100 (US100) a Russell 2000 (US2000) strácajú po 0,2 %, zatiaľ čo S&P 500 (US500) a Dow Jones (US30) klesajú o 0,15 %, resp. 0,1 %. Európsky Euro Stoxx 50 (EU50) sa vydal rovnakým smerom a oslabuje o 0,2 %.
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Nike prekonáva prognózy vďaka vráteniu ciel, avšak sklamáva výhľadom: Nike dosiahlo zisk EPS na úrovni 20 centov (vs. očakávaných 13) a tržby 10,97 mld. USD. Výsledky podporilo vrátenie 986 mil. USD z amerických ciel. Akcie však po uzavretí burzy klesali o 8 % v dôsledku poklesu predaja v Číne (-12 %), slabších čísel v USA a avizovaných plochých ziskov v nasledujúcich kvartáloch. V predpredajnom obchodovaní akcie strácajú 3,3 %.
🌏 Trhy Ázie a Pacifiku
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Ázijské indexy sa pohybovali bez výrazného smeru, balansujúc medzi obavami z príliš vysokých ocenení v sektore AI infraštruktúry a pozitívnym impulzom z Wall Street. Hoci trhy v regióne práve uzavreli najlepší kvartál za 17 rokov, pozornosť investorov sa presúva k kľúčovým štvrtkovým údajom z amerického trhu práce (NFP) a k oceneniu pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb v USA v septembri (aktuálne 60 %).
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Jednotlivé trhy vykazovali veľké rozdiely v dôsledku premenlivých kvartalnych kapitálových tokov. Japonský Nikkei 225 si pripísal 1,79 %, potiahnutý rastom v sektore polovodičov. Juhokórejský KOSPI si po silnom výpredaji minulý týždeň polepšil o 1,52 %, hoci tamojšie technologické spoločnosti narážajú na technické odpory napriek takmer 100-percentnému rastu od začiatku roka 2026.
🌍 Ekonomika a centrálne banky
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Správa Tankan prekonáva prognózy a podporuje jastrabí Bank of Japan: Júnová správa Tankan zaznamenala výrazný nárast dôvery v japonskom podnikaní – index pre veľkých výrobcov vzrástol na +22 (oproti prognóze 16) a pre sektor služieb dosiahol +37. Pre cyklus sprísňovania Bank of Japan je kľúčové, že firmy zvýšili ročné inflačné očakávania na 2,7 % a päťročné na 2,6 %. Veľké podniky tiež navýšili investičné plány (capex) o 11,5 %, čo upevňuje scenár rýchlejšieho zvyšovania sadzieb, aj keď finančné plány firiem vychádzajú zo zastaraného kurzu 152,57 jenov za dolár.
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Priemyselný PMI Číny zostáva v expanznom pásme na úrovni 51,7: Index RatingDog China General Manufacturing PMI sa mierne znížil z hodnoty 51,8 v máji na 51,7 v júni, čím zaznamenal siedmy po sebe idúci mesiac oživenia v sektore. Celkový počet nových objednávok rástol 13. mesiac po sebe, čo sa premietlo do najlepšieho kvartalného priemeru od konca roka 2020. Za zmienku stojí, že inflácia obchodných nákladov klesla na 5-mesačné minimum, čím sa znížil tlak na marže, zatiaľ čo zamestnanosť rástla najrýchlejším tempom od augusta 2023.
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Predstavitelia ECB zmierňujú tón v prostredí nižšieho energetického tlaku: Členovia Rady guvernérov Boštjan Dolenc a Mārtiņš Kazaks sa vyjadrili výrazne menej jastrabím tónom, pokiaľ ide o ďalšie kroky menovej politiky. Poukazujúc na absenciu zrejmých druhotných efektov a stabilizáciu cien ropy, Dolenc naznačil, že ECB môže s rozhodnutiami vyčkať až do septembra. Kazaks dodal, že séria ďalších zvýšení sadzieb už nie je naliehavá, čo znižuje potrebu agresívnej reakcie na infláciu.
💱 Devízový trh (FX)
- Index dolara prerušuje korekciu, austrálsky dolár pod tlakom: Index dolara (USDIDX) rastie o 0,15 % po veľmi volatilnej relácii, keď sa odrazil od pevnej podpory v oblasti úrovne 101 500. Austrálsky dolár oslabuje voči všetkým menám G10 v reakcii na mierne slabší než očakávaný PMI z Číny (AUDUSD: -0,3 %). Jen pokračuje v poklese (USDJPY: +0,15 %). EURUSD stráca 0,1 % na 1,1410.
🛢️ Komodity, energia a kovy
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Drahé kovy pod tlakom dolara, zlato preráža podporu 4 000 USD: Futures na zlato (GOLD) klesli pod kľúčovú psychologickú hranicu a oslabujú o 0,8 % na 3 965 USD za uncu. Ešte výraznejšie strácajú striebro (SILVER), ktoré zlacnieva o 1,55 % na 57,70 USD za uncu.
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Ropa stabilná v úzkom pásme volatility: Futures na ropu Brent (OIL) strácajú symbolické 0,2 % a globálne ceny zostávajú v úzkom pásme od 72 USD do 76 USD za barel, ktoré obmedzuje cenové pohyby počas posledných piatich relácií.
📈 Víťazi a porazení z S&P 500 (30.6.2026)
Denné zhrnutie – Koniec rastu cien ropy a skvelý štvrťrok pre Wall Street (30.06.2026)
📋Komoditné zhrnutie za polrok a štvrťrok: Hlavní víťazi a porazení
⬆️US100 na konci 2. štvrťroka rastie o 1,6 %
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