Graf dňa: Japonský jen opäť oslabuje. Intervencia nestačí, trh čaká na krok BoJ 💴

Menový pár USD/JPY opäť rastie, zatiaľ čo japonský jen začína odovzdávať časť ziskov, ktoré získal po spoločnej intervencii Japonska a Spojených štátov na konci júla. Išlo o mimoriadne silnú reakciu úradov, ktorá počas krátkeho času pomohla výrazne stlačiť USD/JPY nižšie a poskytla jenu potrebnú úľavu. Problém je, že už o niekoľko dní neskôr trh opäť testuje slabosť japonskej meny.
To ukazuje, že devízová intervencia môže byť účinným nástrojom na zastavenie prudkého pohybu, nemusí však stačiť na trvalú zmenu trendu. V prípade jenu je základný problém oveľa hlbší. Rozdiel medzi úrokovými sadzbami v USA a Japonsku zostáva veľmi široký a práve to je jedným z hlavných dôvodov pretrvávajúceho tlaku na japonskú menu.
Trh preto venuje čoraz väčšiu pozornosť tomu, čo by mohlo priniesť septembrové zasadnutie Bank of Japan. Pribúdajú signály, že by BoJ mohla na zasadnutí 17.–18. septembra opäť zvýšiť úrokové sadzby. Takýto krok by bol pre jen oveľa dôležitejší než samotná intervencia, pretože by znamenal skutočnú zmenu úrokového diferenciálu medzi Japonskom a Spojenými štátmi.
Zdroj: xStation5
Faktory, ktoré v súčasnosti formujú USDJPY
Intervencia poskytla jenu oddych, no efekt rýchlo vyprchava
Na konci júla sa USDJPY priblížil k úrovniam, ktoré boli pre japonské úrady ťažko akceptovateľné. Reakcia bola mimoriadne rozhodná, keďže tentokrát sa k japonským krokom pridali aj Spojené štáty. Spoločná operácia umožnila rýchlo zvrátiť časť predchádzajúceho pohybu a viedla k výraznému posilneniu jenu.
Spočiatku bol efekt veľmi zreteľný. USDJPY klesol do oblasti 157 a trh znova začal brať do úvahy možnosť trvalého obratu trendu.
Dnes situácia vyzerá inak. Kurz opäť rastie a podpora jenu začína vyzerať čoraz krehkejšie. Trh upozorňuje na skutočnosť, že Tokio sa po intervencii nerozhodlo pre ďalšie agresívne kroky, čo môže naznačovať, že úrady chcú predovšetkým obmedziť prudké pohyby, a nie sa pokúšať trvalo nastaviť kurz na konkrétnu úroveň.
Práve preto samotná intervencia problém nerieši. Dokáže trh zastaviť na niekoľko dní alebo týždňov, no ak zostanú základné podmienky nezmenené, tlak na jen sa môže rýchlo vrátiť.
BoJ musí urobiť viac, než len intervenovať
Najdôležitejším prvkom skladačky zostáva politika Bank of Japan.
BoJ začal proces normalizácie menovej politiky a úrokové sadzby už zvýšil. Trh čoraz viac predpokladá, že to nebol posledný krok. Najnovšie správy naznačujú, že centrálna banka by sa mohla rozhodnúť pre ďalšie zvýšenie sadzieb na zasadnutí 17. a 18. septembra.
Pre jen by to bol oveľa dôležitejší signál než ďalšia devízová intervencia. Zvýšenie sadzieb by zmenšilo rozdiel medzi úročením aktív v USA a Japonsku, a tým by obmedzilo atraktivitu stratégie financovania investícií vo vyššie úročených menách prostredníctvom jenu.
Zatiaľ však trh ešte musí vidieť, či bude BoJ skutočne pripravený konať. Samotná možnosť septembrového zvýšenia sadzieb poskytuje jenu určitú podporu, no až reálne rozhodnutie a signál ohľadom ďalších krokov by mohli obraz na trhu zmeniť trvalejším spôsobom.
Rozdiel úrokových sadzieb je pre jen naďalej problémom
Aj keby sa BoJ v septembri rozhodol pre zvýšenie sadzieb, rozdiel medzi úrokovými sadzbami v USA a Japonsku zostane naďalej výrazný.
Práve tu sa nachádza hlavný problém japonskej meny. Trh môže jen istý čas nakupovať v očakávaní kroku BoJ, no ak po zvýšení sadzieb centrálna banka naznačí dlhšiu prestávku, výhoda dolara sa môže rýchlo vrátiť.
Z tohto dôvodu samotné zvýšenie sadzieb nemusí stačiť. Oveľa dôležitejšie bude, či BoJ dokáže presvedčiť trh, že začína dlhší proces normalizácie menovej politiky.
Ak sa tak stane, USDJPY môže vstúpiť do trvalejšieho klesajúceho trendu. Ak však BoJ zostane opatrný a Fed bude udržiavať vysoké sadzby dlhší čas, tlak na jen sa môže vrátiť napriek ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.
Trh opäť testuje dôveryhodnosť Tokia
Posledná intervencia bola výnimočná aj preto, že sa na nej podieľali ako Japonsko, tak aj Spojené štáty. Takýto krok zvýšil silu signálu vyslaného trhu a ukázal, že úrady sú pripravené konať proti nadmernému oslabovaniu jenu.
Problém je však v tom, že trh už začína skúmať, ako dlho bude tento signál účinný.
Ak sa USDJPY opäť začne blížiť k úrovniam, ktoré predtým viedli k intervencii, Tokio sa ocitne pred ťažkou voľbou. Ďalšia intervencia by bola veľmi silným signálom, no zároveň by bolo čoraz ťažšie presvedčiť trh, že kroky úradov môžu trvalo zvrátiť trend bez podpory menovej politiky.
Preto môže byť septembrové zasadnutie BoJ dôležitejšie ako samotná intervencia. Trh bude chcieť vidieť, či centrálna banka skutočne hodlá využiť politiku úrokových sadzieb ako druhý prvok boja proti slabosti jenu.
USDJPY opäť rastie, no september môže zmeniť rozloženie síl
Súčasný rast USDJPY ukazuje, že efekt spoločnej intervencie Japonska a USA postupne vyprchava. Jen získal niekoľko týždňov oddychu, no fundamenty devízového trhu sa nezmenili natoľko, aby bolo možné hovoriť o trvalom obrate trendu.
Teraz sa pozornosť presúva smerom k Bank of Japan. Ak v septembri skutočne dôjde k zvýšeniu sadzieb a komunikácia banky bude naznačovať možnosť ďalších krokov, jen môže získať oveľa silnejšiu a trvalejšiu podporu.
Ak však BoJ sadzby zvýši, no zároveň ponechá trh s presvedčením, že ďalšie zvyšovania budú ťažko dosiahnuteľné, USDJPY sa môže opäť vydať nahor.
Na tento moment trh ukazuje, že samotná intervencia nestačila. Japonsko nepotrebuje len predávať doláre a nakupovať jen, ale predovšetkým znížiť rozdiel úrokových sadzieb. A práve preto môže byť septembrové zasadnutie BoJ jednou z najdôležitejších udalostí pre USDJPY v celom treťom štvrťroku.
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