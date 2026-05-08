Ranné zhrnutie: Indexy rastú napriek streľbe v Hormuzskom prielive 📈 💥

- K prestrelke v Hormuzskom prielive došlo medzi americkými a iránskymi silami. Obe strany sa navzájom obviňujú z vyprovokovania útoku, čo vážne ohrozuje existujúce prímerie. Prezident Trump označil útoky za „love tap“ a pohrozil ďalšou eskaláciou bez jadrovej dohody. USA oznámili úspešnú obranu, zatiaľ čo Irán hlási americké straty.
Agentúra Fox predtým informovala, že americké sily ostreľovali iránske prístavy. Donald Trump uviedol, že k prestrelke došlo počas prechodu napadnutých amerických torpédoborcov Hormuzským prielivom. Zároveň potvrdil, že prímerie stále platí.
- Americké úrady (DOJ a CFTC) vyšetrujú krátke pozície v ropných kontraktoch v hodnote viac ako 2,6 mld. USD, ktoré boli otvorené tesne pred kľúčovými oznámeniami o konflikte medzi USA a Iránom. Existuje podozrenie zo zneužitia významných neverejných informácií, teda insider trading.
- Ropa obnovuje pokles a klesá pod záverečnú cenu z posledných dvoch seáns. OIL (Brent) stráca 1,8 % na 101 USD za barel, zatiaľ čo WTI klesá o 2,25 % na 95,50 USD za barel.
- Západné akciové trhy sa napriek neistote pripravujú na ďalší rast a mažú väčšinu včerajšej večernej korekcie. Futures na americké indexy sa obchodujú v zelených číslach: US100: +0,5 %, US500: +0,4 %, US30: +0,25 %, US2000: +0,2 %. EU50 pridáva 0,3 %.
- Ázijské trhy v dôsledku eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom klesajú, a to napriek optimizmu pri futures na západné indexy. Čínsky HSCEI stráca 0,6 %, japonský Nikkei 225 a indický Nifty 50 oslabujú približne o 0,4 %, zatiaľ čo juhokórejský KOSPI si vedie mierne lepšie a stráca iba 0,1 %.
- FX: volatilita hlavných mien zostáva obmedzená. To naznačuje neistotu investorov pri súčasnom výkyve sentimentu. Austrálsky dolár je najsilnejšou menou skupiny G10 (AUDUSD: +0,25 %), zatiaľ čo japonský jen oslabuje. Nie však voči doláru (EURJPY: +0,1 %, USDJPY bez zmeny) ani voči severským menám (USDNOK: +0,15 %, EURSEK: +0,15 %).
- Krypto: aj tu je viditeľný nedostatok jasného smeru. Bitcoin sa obchoduje bez zmeny tesne pod 80 tis. USD, Ethereum stráca 0,3 % na 2 280 USD.
- Drahé kovy pokračujú v raste. Zlato pridáva 0,8 % na 4 726 USD za uncu, zatiaľ čo striebro rastie o ďalších 2,5 % a vracia sa nad 80 USD za uncu.
- Joachim Nagel, prezident nemeckej Bundesbank, oznámil možné zvýšenie úrokových sadzieb v eurozóne v júni, ak sa výhľad nezlepší. Podľa člena Rady guvernérov ECB dosiahne inflácia v roku 2026 v priemere 2,7 %.
