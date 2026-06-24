Ranné zhrnutie: Indexy sa po výpredaji stabilizujú 🔼 Trhy čakajú na výsledky Micronu (24. 06. 2026)

- Globálne akciové trhy sa po utorkovom výpredaji ťahanom AI snažia stabilizovať, ale investori zostávajú opatrní pred dnešnými výsledkami Micronu po uzavretí amerického trhu. Tie môžu byť dôležitým testom dopytu po pamäťových čipoch využívaných v infraštruktúre AI. Futures na Nasdaq 100 (US100) rastú o 0,2 %, zatiaľ čo futures na európske indexy naznačujú pokojné otvorenie v Európe.
- SpaceX ocenila svoju vôbec prvú emisiu dlhopisov na 25 miliárd USD a ponúkla dlhopisy so splatnosťou v rokoch 2031 až 2056. Akcie po uzavretí amerického trhu vzrástli len o 0,5 % a v posledných dňoch klesli až o 22 %. Výnosy z emisie majú byť použité na splatenie preklenovacieho financovania a na všeobecné firemné účely. Rozsah emisie ukazuje, že aj najdynamickejšie technologické firmy sa čoraz viac obracajú na dlhové trhy, čo je obzvlášť dôležité v prostredí vysokých sadzieb.
- FedEx tiež zverejnil výsledky po uzavretí trhu a zostáva kľúčovým barometrom globálneho obchodu a ekonomickej aktivity. Akcie po reporte klesli o 6 % a v posledných týždňoch stratili takmer 25 %. Spoločnosť vykázala upravený EPS 6,31 USD oproti 6,07 USD pred rokom, zatiaľ čo tržby medziročne vzrástli o 13 % na 25 miliárd USD. Tržby segmentu Federal Express sa zvýšili o 14 % na 21,6 miliardy USD a manažment stanovil výhľad upraveného EPS pre rok 2026 na 16,90–18,10 USD. Výsledky naznačujú, že prepravná a logistická aktivita zostáva relatívne odolná napriek širším obavám zo spomalenia.
- Index MSCI All Country World klesol o 0,1 %, zatiaľ čo široký ázijský akciový benchmark uzavrel nižšie o 0,4 % a odovzdal takmer celý skorší zisk takmer 1 %. Pohyb ukazuje, že chuť riskovať zostáva krehká.
- Akcie TSMC klesli o viac než 3 % a pridali sa k širšiemu výpredaju polovodičov po predchádzajúcom tlaku na americké technologické mená.
- Americké akciové futures pred otvorením Wall Street mierne rástli, čo naznačuje pokus o zotavenie po prudkých stratách. Rozsah odrazu však zostáva obmedzený.
- Juhokórejský KOSPI časť strát vymazal, pretože Samsung rástol po správach, že spoločnosť môže oznámiť spätný odkup akcií. Sentiment však zostáva krehký po jednom z najprudších výpredajov v histórii indexu.
- Utorkový prepad indexu KOSPI bol z veľkej časti spôsobený rýchlym uzatváraním pákových pozícií koncentrovaných v polovodičových akciách a spoločnostiach ťažiacich z AI. To ukazuje, aká veľká časť rally bola podporovaná agresívnym pozicionovaním investorov.
- Na menových trhoch bol viditeľný klasický defenzívny pohyb. Dolár posilnil na sedemmesačné maximum, zatiaľ čo dopyt po amerických štátnych dlhopisoch zostal zvýšený. Investori sú opatrnejší voči oceneniu rizikových aktív a znovu vyhodnocujú dopad vyšších úrokových sadzieb na trhy.
- Ropa ďalej klesala, ale akciovým indexom nepriniesla výraznejšiu úľavu. Brent sa posunul smerom k 76 USD za barel, keďže trh postupne odstraňoval geopolitickú rizikovú prémiu spojenú s napätím na Blízkom východe.
- Normalizácia tankerovej dopravy cez Hormuzský prieliv po dočasnej dohode medzi USA a Iránom znížila obavy z narušenia dodávok energií a obmedzila tlak na rast cien energií.
- Indonézske akcie klesli približne o 1,6 % po tom, čo MSCI odložila preskúmanie reforiem zameraných na zlepšenie prístupu zahraničných investorov na trh. Rozhodnutie znovu otvorilo debatu o možnom preradení Indonézie z kategórie emerging markets do frontier markets, ak nebudú vyriešené problémy s likviditou a prístupom na trh.
Grafy US100 a FedEx
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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