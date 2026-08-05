Nový šéf PayPalu pritvrdzuje. V hre je samostatnosť, predaj aj rozdelenie spoločnosti ⚡

Spoločnosť PayPal plánuje zásadne zmeniť spôsob, akým bude prezentovať svoje hospodárske výsledky. Nový generálny riaditeľ Enrique Lores chce po prvýkrát samostatne zverejňovať výkonnosť troch hlavných častí podnikania a pre každú z nich stanoviť konkrétne ciele tržieb.
Cieľom je poskytnúť investorom lepší prehľad o rastovom potenciáli jednotlivých divízií a ukázať, ktoré časti spoločnosti vytvárajú najväčšiu hodnotu. Doteraz PayPal reportoval výsledky prevažne ako jeden celok, čo podľa vedenia sťažovalo presnejšie ocenenie jednotlivých aktivít.
Nové členenie má zahŕňať oblasť platobných riešení a hlavnú značku PayPal, spotrebiteľské finančné služby vrátane aplikácie Venmo a segment platobných služieb spolu s kryptomenovými aktivitami.
Zmena môže podporiť špekulácie o rozdelení firmy
Podrobnejšie reportovanie môže ešte viac posilniť očakávania, že vedenie pripravuje pôdu pre možné rozdelenie spoločnosti. Samostatné výsledky jednotlivých divízií by investorom aj prípadným záujemcom uľahčili posúdenie ich hodnoty.
V hre pritom nie je len rozdelenie PayPalu, ale aj prípadný predaj celej spoločnosti. Vedenie aj správna rada podľa dostupných informácií posudzujú ponuku presahujúcu 50 mld. USD, ktorú mali predložiť private equity spoločnosť Advent a platobná firma Stripe.
Lores zdôraznil, že PayPal je zároveň plne pripravený zostať nezávislý, ak vedenie dospeje k záveru, že pokračovanie súčasnej stratégie vytvorí pre akcionárov najvyššiu hodnotu. Spoločnosť preto nevylučuje žiadnu možnosť – či už samostatný rozvoj, predaj časti podniku alebo prevzatie celej skupiny.
PayPal chce zvyšovať zisk dvojciferným tempom
Nový generálny riaditeľ stanovil ako hlavný dlhodobý cieľ rast zisku na akciu dvojciferným tempom. Podporiť ho má postupné zlepšovanie transakčných marží, teda sumy, ktorá spoločnosti zostáva po odpočítaní nákladov na spracovanie platieb.
Práve marže a kvalita rastu sú pre investorov kľúčové. PayPal síce naďalej spracúva obrovský objem transakcií, zároveň však čelí silnému konkurenčnému tlaku a musí investovať do nových produktov, technológií aj používateľského prostredia.
Podrobnejšie finančné ciele by mali ukázať, či niektoré divízie dokážu rásť rýchlejšie než zvyšok spoločnosti a či ich samostatná hodnota neprevyšuje súčasné ocenenie celého PayPalu.
Nový šéf stavia na prísnu prevádzkovú disciplínu
Enrique Lores prevzal vedenie spoločnosti v marci po odchode predchádzajúceho generálneho riaditeľa Alexa Chrissa. Odvtedy sa zameriava najmä na vyhodnocovanie jednotlivých aktív, reorganizáciu podnikania a znižovanie nákladov.
PayPal oznámil plán znížiť počet zamestnancov o 20 % a do konca roka chce vďaka úsporným opatreniam dosiahnuť úspory vo výške približne 400 mil. USD.
Časť investorov však pochybuje o Loresových skúsenostiach vo fintechu a platobných službách. Jeho predchádzajúca kariéra je spojená najmä so spoločnosťou HP, kde sa podieľal na reštrukturalizácii a rozdelení podniku. Práve táto skúsenosť teraz posilňuje špekulácie, že podobný scenár by mohol nasledovať aj v PayPale.
Analytici však zároveň upozorňujú, že jeho hlavnou úlohou nie je vytvárať úplne novú stratégiu, ale predovšetkým zlepšiť jej realizáciu, zvýšiť efektivitu a obnoviť dôveru investorov.
Konkurencia ďalej ukrajuje z hlavného biznisu
PayPal čelí rastúcemu tlaku zo strany služieb Cash App, Apple Pay, Stripe a Adyen. Tieto platformy rozširujú ponuku platobných produktov a postupne oslabujú historickú konkurenčnú výhodu PayPalu v oblasti digitálnych platieb.
Spoločnosť preto musí hľadať rovnováhu medzi úsporami a investíciami. Príliš agresívne znižovanie nákladov by mohlo obmedziť inovácie, zatiaľ čo vysoké výdavky na vývoj by mohli zhoršiť krátkodobú ziskovosť a zvýšiť tlak akcionárov.
Významnú úlohu môže zohrávať aj Venmo, ktoré patrí medzi najcennejšie aktíva spoločnosti. Samostatné zverejňovanie výsledkov môže ukázať, či aplikácia dokáže výraznejšie prispievať k rastu tržieb a zisku.
Výsledky ukazujú prvé známky zlepšenia
Posledné hospodárske výsledky priniesli viacero pozitívnych signálov. Upravený zisk na akciu, celkový objem spracovaných platieb aj transakčné marže prekonali očakávania analytikov. Spoločnosť zároveň upravila svoj výhlaď zisku na rok 2026.
Akcie PayPalu počas roka najskôr strácali až 19 %, no po správach o možnej ponuke od spoločností Advent a Stripe väčšinu poklesu vymazali. K poslednému záveru obchodovania boli od začiatku roka vyššie približne o 0,3 % a trhová kapitalizácia spoločnosti dosahovala približne 50,1 mld. USD.
Pre investorov bude teraz kľúčové sledovať, či nové reportovanie skutočne odhalí vyššiu hodnotu jednotlivých častí spoločnosti a či vedenie dokáže premeniť prevádzkové úspory na dlhodobo udržateľný rast zisku.
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